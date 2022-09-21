Türkiye’nin girişimci kadınları aranıyor

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde, “Türkiye’nin girişimci kadını” aranacak. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yarışma kapsamında kadın istihdamını en çok artıran şirketin de ödüllendirileceğini belirterek “Buradan tüm şirketlerimizi kadın istihdamını daha da artırmaya, bütün kadınlarımızı da cesaretle iş dünyasında yerlerini almaya ve yerlerini büyütmeye çağırıyorum” dedi.

Her yıl tekrarlanması planlanan Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması’nda şirketler, “Kadın İstihdamını En Çok Artıran Şirket” ve “Girişimci Kadın Gücü” olmak üzere iki kategoride değerlendirilecek. Kazanan şirketler ödüllerini Kadın Girişimciler Günü olan 19 Kasım’da düzenlenecek törende, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk’ün elinden alacak. Başvurular girisimcikadingucu.tobb.org.tr adresinden, 30 Eylül’e kadar yapılabilecek. “Kadın İstihdamını En Çok Artıran Şirket” kategorisine, 2020 yılında en az 25 kadın çalışanı olan, Türkiye’de merkezi bulunan tüm şirketler başvuru yapabilecek. “Girişimci Kadın Gücü” kategorisinde ise başvurular “En Hızlı Büyüyen Kadın Girişimci”, “En Çevre Dostu Kadın Girişimci”, “En Çok Dijitalleşen Kadın Girişimci” ve “İhracatını En Çok Artıran Kadın Girişimci” alt kategorilerinde değerlendirilecek. Bu kategorilere en az 3 yıllıkgeçmişe sahip olan, 2019 yılında en az 1 milyon TL satış gelirine sahip, Türkiye’de merkezi bulunan kadın girişimci şirketleri başvurabilecek.

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‘KADIN İSTİHDAMINIZI ARTIRIN’

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, fırsat verildiğinde kadınların başaramayacağı hiçbir iş olmadığını belirterek, kadınların ekonomi ve iş hayatındaki ağırlığı arttıkça, Türkiye’nin daha da güçleneceğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, “İşte bu noktada, TOBB Kadın Girişimciler Kurulumuz (KGK), Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ile işbirliği içinde çok güzel bir projeye imza attı ve Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması’nı başlattı. Türkiye’deki kadın girişimciliğin görünürlüğünü artırmak, onların etkinliğini teşvik etmek ve kariyerlerini ilerletmelerine yardımcı olmak adına çıkılan bu yolu çok önemsiyorum. Buradan tüm şirketlerimizi kadın istihdamını daha da artırmaya, bütün kadınlarımızı da cesaretle iş dünyasında yerlerini almaya ve yerlerini büyütmeye çağırıyorum. Asla unutmayın, başarılarınız sadece sizin değil ülkemizin başarısıdır” dedi.

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250-300 YILLIK UZUN BİR YOL VAR

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk de kadın-erkek eşitliği sağlandığında bu tür yarışmalara gerek kalmayacağını belirterek, “Aslında ben bu ayrıma kesinlikle karşıyım. Eşitliğin olduğu yerde ayrım yapamazsınız. Ama dünya genelinde bütün verilere baktığımızda eşitlik için 250-300 yıl gerekiyor. Onun için kadınları cesaretle bu alana davet etmenin ve destek olmanın görevimiz olduğunu düşünüyoruz” dedi. Türkiye’nin kadın istihdamında OECD ülkelerinde en son sırada olduğunu vurğulayan Öztürk, “Cinsiyet eşitliğinde ise son dönemde 9 puan öne çıktık. Ben çalışmalarımızın işe yaradığını düşünüyorum. Bu yarışma çabalarımızın işe yarayıp yaramadığını, kadın istihdamında pozitif bir ilerleme olup olmadığını gösterecek. Çünkü kadın olmadan yaşam olmaz. Ekonomide de kadın gücü olmadan sağlıklı kalkınma olmaz” diye konuştu.