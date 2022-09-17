Ev için arsa iş için dükkân

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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde 2 yılda 250 bin konut inşa edilirken, aynı zamanda arsa ve işyeri projeleri de geliştirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iştiraki olan TOKİ, altyapısı ve imarı tamamlanmış ev yapmaya hazır arsaları dar gelirli vatandaşlar için satışa sunacak. Toplam 60 milyon metrekarelik alanda 100 bin konutluk arsa hazırlandı. Başvurular 10 Ekim’de başlayıp, 7 Kasım’da sona erecek. Daha sonra kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek.

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FAİZSİZ ÖDENECEK

10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde vatandaşlara sunulacak arsa projesi iki tipten oluşuyor. Müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare büyüklükte olacak. Fiyatları 192 bin 500 liradan, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. Hisseli arsalar ise 112 bin 500 liradan başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitle vatandaşa sunulacak.

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Arsalara da tıpkı konutta olduğu gibi devlet desteği sağlanarak dar gelirlinin ulaşması sağlanacak. Mesela Ankara Gölbaşı’da 350 metrekare müstakil bir arsanın piyasa değeri 393 bin 750 lirayken, bu arsa 280 bin liradan satılacak. Böylece vatandaş 113 bin 750 lira daha az ödeyecek. 28 bin TL peşinat ödeyecek vatandaşlar, 2.334 TL aylık taksitlerle arsalarına sahip olacak. Aynı bölgede hisseli 150 metrekare için piyasa değeri 225 bin lirayken, TOKİ bunu 157 bin 500 liradan satacak. 15 bin 750 lira peşinat veren vatandaş aylık 1.312 lira taksitle arsa sahibi olacak. Van Edremit’te 350 metrekare müstakil bir arsada piyasa değeri 262 bin 500 lirayken, vatandaşa bu proje kapsamında 192 bin 500 liraya satılacak. Aynı bölgede hisseli 150 metrekare arsada ise 157 bin 500 lira olan piyasa değeri 112 bin 500 liraya çekilecek.





KONUTA BAŞVURU 2 MİLYONU AŞTI

Sosyal konutlara dar gelirli vatandaştan talep yağıyor. Dün üçüncü gününde başvuru sayısı 2 milyonu aştı. En çok talep 50 bin kontenjan ayrılan gençlerden geldi. 3 günde yaklaşık 800 bin genç ev sahibi olmak için başvuru yaptı. Emeklilerin başvurusu yaklaşık 150 bin, engellilerin ise 83 bin oldu. Konutlar için başvuru 31 Ekim’e kadar sürecek. E-Devlet başvuruları ise 28 Ekim’de sona erecek.

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28 İLDE 10 BİN İŞYERİ

Proje kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmeler için yapılacak işyerleri ilk etapta 28 ilde ve 10 bin adet olacak. İşyerlerinin fiyatları 351 bin liradan başlayıp 1 milyon 300 bin liraya kadar yükselecek. İşyerleri, 50, 100, 150 ve 250 metrekare olarak 4 kategoride satışa sunulacak. Proje kapsamında ilk etapta Ankara’ya 1.000, İzmir’de 700, Bursa, Konya, Adana, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa’da 500 adet işyeri yapılması planlanıyor. Diyarbakır ve Kocaeli’ne 450’şer, Eskişehir, Kayseri ve Manisa’ya 350’şer, Mersin, Denizli ve Balıkesir’e 300’şer, Van, Erzurum, Trabzon, Tekirdağ’a 250’şer, Afyonkarahisar, Aksaray, Isparta, Çorum, Ordu, Sivas’a 200’er, Şırnak’a 150, Kastamonu’ya 100 işyeri yapılacak. 50 metrekare işyerinin ortalama maliyeti 585 bin lira olsa da bu 351 bin liraya çekilecek. Peşinatı 35 bin 100 lira, aylık taksitleri 2 bin 633 lira olacak. Maliyeti 1 milyon 142 bin olan 100 metrekare işyeri 685 bin liradan satılırken, 1 milyon 663 bin lira olan 150 metrekare dükkanın fiyatı 998 bin liraya, 2 milyon 167 bin lira olan 200 metrekare dükkan da 1 milyon 300 bin liradan esnafa satılacak. İşyeri için de başvurular 10 Ekim’de başlayıp, 7 Kasım’da sona erecek.

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ARSA İÇİN KİMLER BAŞVURABİLİR?

- T.C. vatandaşı olan, yoksul ve dar gelirli aileler arsa projesine başvurabilir.



- Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması gerekli.

- Başvuracak kişi 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olması gerekiyor.

- Arsa için başvuru Ziraat Bankası şubelerine yapılırken başvuru bedeli 500 TL olarak belirlendi.

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İŞYERİ İÇİN KİMLER BAŞVURABİLİR?

- İşyerlerine başvurmak için Türk vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak şart.

- Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak gerekli.

- Başvuru sahibi, Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi gibi bilgileri gösterir belgelere sahip olmalı.

- Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkânı olmaması gerekiyor.

- Başvurular e-Devlet üzerinden ve il merkezlerinde Halk Bankası, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak. İşyeri için başvuru bedeli 2 bin TL.

- Konut, arsa ya da işyerinde kuranın çıkmaması halinde başvuru bedeli iade edilecek.