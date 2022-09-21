Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Perakende yasasıyla yeni destekler yolda

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Perakende Yasası#Meclis
Perakende yasasıyla yeni destekler yolda
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2022 07:00

AK Parti, perakende yasası hazırlıklarını hızlandırdı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre, ekim ayında Meclis gündemine getirilmesi planlanan yasa teklifinde ana tedarikçilere yeni destekler verilmesi planlanıyor. Düzenleme ile perakendedeki yayılımı hızlandıracak adımlar da atılacak. Bunların yanı sıra, küçük esnafın ticari alanı da korunacak. Bu kapsamda, işletmelerle küçük esnafın bir arada olacağı alanlara mesafe şartı getirilecek. Yine, piyasada yer almak isteyen aktörlerin gelişimi de desteklenecek. Yurt dışına açılımları için imkan ve teşvikler verilecek. Tedarik zincirindeki akışı hızlandıracak aktörlerin güçlenmesini sağlanacak.

ÖNCEDEN MÜDAHALE

Bununla beraber piyasanın düzenlenmesine yönelik Rekabet Kurumu’na yeni yetkilerin getirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda, Rekabet Kurumu, zincir marketlere rekabeti bozan adımlar atmadan önceden müdahale edebilecek. AK Parti kurmayları, “Tedarik zincirindeki akışı hızlandıracak aktörlerin güçlenmesini sağlayacağız. Tedarikçilere birtakım destekler sağlayacağız. Perakende aktörlerinin kar marjını daraltacak, ancak piyasa sirkülasyonu devam edecek bir düzenleme olacak. Küçük esnafın alanını da koruyacağız. Aktörlerin hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki gelişimine katkı sağlayacağız” dedi. Öte yandan, AK Parti eylül başında sektör temsilcileriyle bir araya gelmişti. Bu kapsamda, Meclis’in açılmasının ardından AK Parti, sektör temsilcileri ve STK’larla yeniden bir araya gelerek, düzenlemeye son şeklini verecek.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#AK Parti#Perakende Yasası#Meclis

BAKMADAN GEÇME!

Kraliyetin geleceği onların elinde Skandaldan da puan topladılar... William ve Kate İngilizlerin gözbebeği...

Kraliyet'in geleceği onların elinde! Skandaldan da puan topladılar... William ve Kate İngilizlerin gözbebeği...

#Prens William
Bu kış hava nasıl olacak Uzmanlar uyardı: ‘Ekim ayının sonuna dikkat’

Bu kış hava nasıl olacak? Uzmanlar uyardı: ‘Ekim ayının sonuna dikkat!’

#Hava Durumu
Son dakika... Ehliyet alacaklar dikkat Eğitimde değişiklik: Resmi Gazetede yayımlandı

Son dakika... Ehliyet alacaklar dikkat! Eğitimde değişiklik: Resmi Gazete'de yayımlandı

#Ehliyet

BAKMADAN GEÇME!

Kraliyetin geleceği onların elinde Skandaldan da puan topladılar... William ve Kate İngilizlerin gözbebeği...

Kraliyet'in geleceği onların elinde! Skandaldan da puan topladılar... William ve Kate İngilizlerin gözbebeği...

#Prens William
Bu kış hava nasıl olacak Uzmanlar uyardı: ‘Ekim ayının sonuna dikkat’

Bu kış hava nasıl olacak? Uzmanlar uyardı: ‘Ekim ayının sonuna dikkat!’

#Hava Durumu
Son dakika... Ehliyet alacaklar dikkat Eğitimde değişiklik: Resmi Gazetede yayımlandı

Son dakika... Ehliyet alacaklar dikkat! Eğitimde değişiklik: Resmi Gazete'de yayımlandı

#Ehliyet