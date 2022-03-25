Mücevher ihracatı 11 milyar doları yakaladı

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Altın ve benzeri mücevherlerin sınıflandırılmasını ve ayarını belirleyecek Gemoloji Laboratuvarı ve Ayar Evi ile bu alanda markalaşmayı sağlayacak Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katıldığı törenle Kahramanmaraş’ta açıldı.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali iş birliği çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde kurulan tesislerin açılışını Bakan Varank ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut yaptı.

"10 BİN VATANDAŞIMIZ AYNI ÇATI ALTINDA ÇALIŞMA İMKANI BULACAK"

Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi'nde düzenlenen açılış programında konuşan Bakan Varank, “Bu proje ile yetersiz imkanlarla üretim yapmaya çalışan firmalarımızın üretim koşullarını iyileştirerek rekabet güçlerini arttırmış olduk” diye konuştu.

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Bakan Varank, “Şu anda yaklaşık 6 bin kişiye istihdam sağlayan sanayi sitesi tam kapasiteyle çalıştığında özellikle ihracat bağlantıları ile ilgili görüşmeleri devam ediyor, tam kapasiteye çıktığında 8 bin, hatta 10 bin vatandaşımız bir çatı altında çalışma imkanı bulabilecek. Altın işlemeciliğinde ülkemizin en modern entegre üretim merkezlerinden biri olan kümelenme anlayışı ile kurduğumuz bu sanayi sitesinde birlikte hareket etme ve tecrübe paylaşımını ve üretimde verimliliği yakalanmasını hedefliyoruz. Kahramanmaraş'ın altın ve mücevher imalatı konusunda çok büyük bir bilgi birikimi, önemli bir tecrübesi var.

İstihdama katkısı ve işleme kapasitesi anlamında İstanbul'dan sonra Türkiye'deki ikinci şehrimiz Kahramanmaraş’tır. Sektörün bu tecrübesini daha da rekabetçi hale getirmek için iki şeye ihtiyacımız olduğunu gördük. İlki, teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmek, diğeri ise uluslararası standartlara uygun nihai ürünleri ortaya koyabilmek. Küresel değer üretecek bir altın ve mücevher imalat ekosistemini inşa etmemize katkı sağlayacak yeni bir yatırımı daha şehrimizde tamamladık. Ekosistem açısından oldukça değerli bir aktör olacak Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Sanayi Sitesi, Gemoloji ve Ayar Laboratuvarı açılışı vesilesiyle sizlerin huzurundayız” ifadelerini kullandı.

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"TÜRKİYE, DÜNYANIN EN BÜYÜK 5 PAZARINDAN BİRİ"

Dünya mücevher piyasasında 10 senedir düzenli olarak pazar payını yükselten iki ülkeden biri olduklarını vurgulayan Bakan Varank, “Bir tanesi Çin, diğeri ise Türkiye. Yüzyıllar boyunca Anadolu coğrafyasındaki medeniyetlerin de parçası olan mücevher kültürü, ülkemiz ekonomisinde de oldukça önemli bir yer tutuyor. Türkiye, büyüklük açısından Hindistan, Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile birlikte dünyanın en büyük 5 pazarından bir tanesi. Hamdolsun gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla bugün üretici ve ihracatçı olarak da Çin, Hindistan ve İtalya ile rekabet eden bir ülke konumuna geldik.

Ülkemizin kanıtlanmış altın rezervi bakımından dünyada 12'nci sırada olduğunu biliyoruz, ancak bu potansiyele rağmen bu ülkede 2000'li yıllara kadar neredeyse kayıtlara geçmiş doğrudan altın üretimi hiç yok. Geçtiğimiz yıl ise pandemiye rağmen ülkemizde tam 39 ton altın ürettik, yani artık madenlerimizi kullanmaya başladık. Mücevher ihracatımız 6,8 milyar doları aştı. Dahilde işleme rejiminin ve serbest bölgelerimizi de dahil ederse aslında mücevher ihracatımız şu anda 11 milyar doları yakalamış durumda. Burada asıl çıkarılan madenlerin işlenmesi ve katma değerli nihai ürünü dönüştürülebilmesi. Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak altın ve mücevher imalat ve ihracatında da Kahramanmaraş'ı dünyada söz sahibi bir merkez yapmak için yola çıkmıştık. Dolayısıyla sadece bir sanayi sitesi kurup, sadece üreticilerimizi buraya toplayıp bırakmadık” dedi.