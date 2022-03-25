Son dakika... Piyasada bulmak zorlaştı! İşte en ucuz sıfır otomobiller...

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Tüm dünyayı etkisi altına alan enflasyon sorunu, Rusya-Ukrayna savaşı, çip krizi, emtia fiyatlarındaki artış gibi nedenler hemen hemen her sektörü etkilemeye başladı. Otomotiv sektörü de bu durumdan yara aldı. Koronavirüs pandemisiyle birlikte yavaşlayan otomobil üretimi, yine pandemiyle ortaya çıkan elektronik ürün satışlarındaki patlamalar nedeniyle çip krizini ve çip üretiminde azalışı meydana getirdi. Yeni nesil araçların birçok parçasında çip bulunması nedeniyle bazı fabrikalar çipe erişemediğinden üretimlerini geçici olarak durdurdu.

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RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI DA ETKİLİ OLUYOR

Dünyanın önde gelen enerji ve çelik üreticisi konumunda bulunan Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlar nedeniyle emtia fiyatlarında yükseliş başladı. Petrol tarihi zirvelerine yaklaşırken Rusya ile ticaretin zorlaşması ve para alışverişinin neredeyse imkansız hale gelmesi nedeniyle metal fiyatlarında da yükseliş gerçekleşti.

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Arz sorunu nedeniyle birçok marka önlem alırken, Rusya’da faaliyet gösteren bazı otomotiv firmaları da üretimlerini durdurma kararı aldı.

SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI YÜKSELİYOR

Sıfır otomobil almak isteyenler piyasada otomobil bulamadığı için parası olsa da beklemek zorunda kalıyor. İthal edilen otomobillerde kotaların ülkelere göre değişmesi, üretimlerin aksaması gibi faktörler ülkede sıfır otomobil bulmayı da zorlaştırıyor. Ayrıca filoların sıfır otomobile olan talebinin artması nedeniyle de vatandaşın alım yapması zorlaşıyor. Maliyetlerdeki artış, volatil seyreden kur, çip krizi, emtiaya erişimdeki sorunlar, lojistik maliyetlerin artması da sıfır otomobillere ek yük getiriyor. Maliyetlere rağmen satış ve rekabeti kaybetmek istemeyen markalar fiyatları en dip seviyelerde tutmaya çalışıyor.

STOKÇULUK AZALIYOR MU?

Geçtiğimiz aylarda bazı markalara yönelik incelemeler yapılmış ve gerekli yaptırımlar uygulanmıştı. Sıfır otomobilleri stoklayanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde piyasada rahatlama meydana gelmişti. Ancak elde tutulan araçların da satılmasıyla birlikte stokta tutulan otomobil sayısında azalma olduğu öngörülüyor.

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SIFIR OTOMOBİLDE FIRSATÇI DÖNEMİ DE BAŞLADI

Bayilerde bazı satış temsilcileri otomobil almak isteyenleri sıraya koymaya başlarken, sıranın önüne geçmek isteyenler bir miktar ücreti gözden çıkarmak zorunda kalıyor. Satış temsilcileri ekstra ücret karşılığında alıcıyı üst sıralara getirip otomobiline daha erken kavuşmasını sağlıyor.

SIFIRI OTOMOBİL ALIRKEN DİKKAT!

Bayiden sıfır olarak da alınsa otomobilin kaportası ve boyası titizlikle incelenmeli. Binlerce kilometre öteden gemilerle taşınan otomobiller sonrasında tırlara yüklenerek depolara oradan da yine tırlar vasıtasıyla bayilere gönderiliyor. Lojistik operasyon kapsamında otomobiller zarar görebiliyor. Bunun önüne geçmek için bayiden otomobili çıkarırken ikinci el kısmındaki kişilerden boya kontrol cihazıyla aracı kontrol etmek istediğinizi belirtmeniz ve boya mikron değerlerine, otomobilin parçalarının düzgünlüğüne, parçalar arasındaki boşlukların eşitliğine dikkat etmeniz gerekiyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI ELEKTRİKLİLERE TALEBİ ARTIRIYOR

Akaryakıt fiyatlarının dünya genelinde yüksek olması nedeniyle hybrid ya da elektrikli otomobillere olan talep de artmaya başladı. Ülkemizde satılan hybrid otomobiller 100 kilometrede yaklaşık olarak 4-5 litre arasında yakıt sarfiyatında bulunuyor.

BAYİ İLE MUTLAKA PAZARLIK EDİN

Bayiler liste fiyatı üzerinden esneme ya da ekstra küçük de olsa aksesuar hediyesi verebiliyor. Paspas, krom aksesuar, cam filmi gibi küçük hediyeleri talep edebilirsiniz.

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EKSTRA AKSESUARLI SATIŞLARI ŞİKAYET EDİN

Otomobil alırken bayilerin kâr paylarının düşmesi nedeniyle otomobile akla gelebilecek tüm aksesuarlar takılarak satış yapılmaya başlandı. Aksesuarların da orijinal ve pahalı olması nedeniyle bunu araç faturasına değil ekstra fatura ederek alıcıdan tahsil etmeye çalışıyorlar. Zaten yüksek fiyattan otomobil alan kişiler en az 20 bin lira da kullanmayacağı ve kendisinin talep etmediği aksesuarları da bayinin zorlaması nedeniyle almak zorunda kalıyor.

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