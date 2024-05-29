Memur, emekli, asgari ücretli... 36 gün kaldı! Zamlar ne olacak?

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Türkiye maaşlara yapılacak zamlara odaklandı. 3 Temmuz'a sadece 36 gün kaldı ve 36 gün sonra memur ve emeklilerin maaşlarına gelecek net zam belli olacak.

Milyonlarca kişi her ay açıklanan enflasyon rakamına bağlı olarak alacağı zammı hesaplıyor.

ASGARİ ÜCRETE ZAM OLACAK MI?

Asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanıp işveren, işçi ve hükümet nezdinde toplantılar gerçekleştirilip, ekonomik veriler baz alınarak zam oranının belirlenmesi gerekiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması için çağrı yapılmadı ve buna ilişkin taraflardan da adım atılmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu kanun kapsamında yılda bir kez toplanarak asgari ücreti belirliyor. Ara zam için olağanüstü toplantı kararı alınıp taraflar toplantılarını gerçekleştiriyorlardı.

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Gözden Kaçmasın Emekli zammı hesabı Haberi görüntüle

BAKAN IŞIKHAN: ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YOK

Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete Temmuz ayında herhangi bir ara zammın gündemlerinde olmadığını söyledi. Işıkhan, emekliye de enflasyon ya da sözleşme farkı dışında bir zam yapılmayacağını belirtti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELTİLİR Mİ?

En düşük emekli maaşı olan 10 bin liraya zam yapılıp yapılmayacağına herhangi bir açıklama yapılmadı. Haziran ayı içinde gelişmeler takip edilecek ve zam olup olmayacağı belli olacak.

4 AYLIK ZAM NE KADAR OLDU?

Son açıklanan Nisan ayı enflasyon verisi aylık 3.18 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için yüzde 6.70, Şubat ayı için yüzde 4.53, Mart ayı için yüzde 3.16, Nisan ayı için de yüzde 3.18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece üçüncü aydan zam yüzde 18.70 olarak belirlendi. Ancak bu zam Temmuz ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye kalan Mayıs ve Haziran ayının enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

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(Not: Enflasyon oranı eksi açıklanırsa hesaplanan birikimli oranda düşüş yaşanabilir, diğer aylar açıklanacak enflasyon verilerine göre maaşlara yansıyacak fark belli olacak)