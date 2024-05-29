Taksicilerden yeni talepler: Taksimetreye enflasyon üzerinde zam, segment serbestliği

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İstanbul'da faaliyet gösteren 19 bin civarında ticari taksinin taleplerine her geçen gün yenileri ekleniyor. Geçtiğimiz Ocak ayında taksimetreye zam yapılmasına rağmen taksiciler yedek parça, işçilik, sosyal güvenlik prim artışları, araç trafik sigortası fiyatlarının yükselmesi, lastik, akü, madeni yağ gibi kalemlerdeki artışı öne sürerek taksimetreye zam istiyor.

Ayrıca ÖTV'siz araç almak için kanun düzenlemesini bekleyen taksiciler araçlarını yenilerken segment serbestliği ve yüzde 50 yerlilik oranının kaldırılmasını istiyor.

SADECE 2 ARACA PLAKA TAKILIYOR

Güncel olarak segment şartlarını Fiat Egea ve Toyota Corolla karşılıyor. Fiat Egea'da manuel şanzıman varken Toyota Corolla'ların sıfır olanlarında tamamı otomatik şanzımanlı olarak üretiliyor. Manuel şanzımanlı Toyota Corolla'yı ikinci elde 0-2 yaş aralığında bulmak da zorlaşıyor. Ayrıca ticari taksiye girecek olan ikinci el araçların 50 bin liranın üzerinde tramer kaydı bulunmaması gerekiyor.

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İTEO TALEBİNİ AÇIKLADI

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, Ocak ayında yapılan yüzde 28'lik taksimetre zammının yenisini istediklerini duyurdu. Yapılan açıklamada maliyetlerin yükseldiğine değinen İTEO, araç fiyatlarının yüksek olmasından dolayı da araçları yenileyemediklerini belirtti.

Esnafın refah payının iyileştirilmesi için enflasyon üzerinde zam verilmesi gerektiğini duyuran İTEO, yarınki UKOME toplantısında taleplerini öne sürecek.

ENFLASYON YÜZDE 69.8, ZAM TALEBİ DAHA YÜKSEK

Türkiye İstatistik Kurumu'nun son verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 69.8 seviyesinde. Taksicilerin yaptıkları açıklamasına göre taksimetreye yüzde 69.8'in üzerinde zam istiyorlar.

TAKSİYE ADIM ATMAK 90 TL'DEN BAŞLIYOR

Ticari taksilerde tarifeler 8 Ocak 2024 tarihinden sonra yenilendi. Sarı taksilerde açılış 24.55 lira, kilometre başına 17.61 lira, indi-bindi ise 90 TL oldu.

Turkuaz takside açılış 28.24 lira, kilometre başına 20.25 lira, indi-bindi 105 lira oldu.

VIP takside açılış 41.74 lira, kilometre başına 29.94 lira, indi-bindi 150 lira oldu.

8+1 taksilerde açılış 31.92 lira, kilometre başına 22.90 lira, indi-bindi ise 115 lira olarak belirlenmişti.

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BEKLENEN ZAM OLURSA TARİFE NE OLACAK?

En çok tercih edilen sarı taksilere enflasyon oranında zam yapılırsa açılış 41.69 lira, kilometre başına 29.90 lira, indi-bindi 153 lira olması bekleniyor.

PLAKA FİYATLARI YERİNDE SATIYOR

Taksi plakası fiyatları uzun süredir 5-6 milyon lira bandında seyrediyor. Fiyatların neye göre, kime göre değiştiği ise bilinmiyor. Her ay, her yıl kaç ticari taksi plakası satıldığına dair bir istatistik de paylaşılmıyor.

Ticari taksi plakaları bu işi yapan galericiler tarafından 5-6 milyon lira aralığında satılırken, 30 bin lira civarında da aylık kiraya veriliyor.

Kiralayan kişi plaka kirası yanında plaka sahibinin üstüne olacak şekilde 1 milyon liraya araç alıyor. Kira sözleşmesi bitiminde plaka mal sahibinde kalırken, aracın da borcu yoksa kiracıya noter vasıtasıyla ister çekme belgeli isterse de plakalı olarak devrediliyor. Kiracı da taksi çıkması olduğu için 1 milyon lira verip aldığı aracı 400-500 bin liraya satmak için uzun süreler uğraşıyor.

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EN BASİT YATIRIM OLAN MEVDUATIN GETİRİSİ TAKSİDEN ÇOK DAHA YÜKSEK

Ticari taksiye bağlanacak olan 6 milyon lira plaka parası, 1 milyon lira araç parasının toplamı olan 7 milyon lira yüzde 50 yıllık faizle en basit yatırım araçlarından olan TL mevduata aylık olarak bağlansa her ay yaklaşık olarak 280 bin lira faiz getirisi sağlıyor. Taksiyi plaka sahibi kendisi çalıştırsa bu tutara ulaşamıyor ve bir çok prosedürle uğraşmak durumunda kalıyor. Son 1 yıldır taksi plakası yerine parasını mevduata yatıranlar yarım plaka parasından daha fazlasını hiç riske girmeden mevduattan kazanmış oldu.