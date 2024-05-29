Emekli zammı hesabı

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Kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin 551 emekli için kritik bir karar alındı. Edinilen bilgiye göre son dakikada bir değişiklik yapılmazsa bu sene diğer senelerden farklı olarak en düşük emekli aylığının yükseltilmemesi planlanıyor. Bu durumda temmuz ayında yüzde 25 dolayında bir enflasyon farkı emekli aylıklarına yansıyacak. Ama kök ücreti 8 bin lira ve altında olan emekliler bu artıştan yararlanamayacak ve 10 bin lira almaya devam edecek.

Emeklilerin enflasyon farkı alacağı temmuz ayı yaklaştıkça “en düşük maaş düzenlemesi” yeniden gündeme geldi.

PRİM DENGESİ GÖZETİLİYOR

Çünkü yılın ilk dört ayında enflasyon yüzde 18.72 oldu. Mayıs ve haziran döneminin de eklenmesiyle birlikte emekli maaşlarında yüzde 25’lik bir enflasyon artışı olması bekleniyor. Bu yüzde 25’lik zam yapılırken, en düşük emekli maaş sınırının ise değiştirilmemesi öngörülüyor. Hürriyet’e bilgi veren yetkililer, “Temmuz ayında 10 bin liralık en düşük emekli aylığının artırılmasını planlamıyoruz. Çünkü özü itibarıyla emeklilik maaşı bir prim dengesine dayanıyor. Düşük prim yatıran düşük ücret alırken, yüksek prim ödeyen yüksek ücret alıyor. Ancak dışarıdan müdahalelerle bu sistem bozuluyor” ifadelerini kullandılar.

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8 BİN LİRANIN ALTINDA OLANLAR

Bu durumda son anda bir değişiklik yapılmazsa kök ücreti 8 bin liranın altında olan bir emekli, temmuz ayında yüzde 25’lik zam düzenlemesiyle zam alamayacak ve 10 bin lira almaya devam edecek. Buna karşılık kök ücreti 8 bin 500 lira olan bir emeklinin maaşı 10 bin liradan 10 bin 625 liraya çıkacak. 9 bin lira kök ücreti olan bir emekli ise temmuz ayında 11 bin 250 TL alacak. 9 bin 500 TL kök ücreti olan bir emeklinin temmuz maaşı da 11 bin 875 TL düzeyinde olacak.

KÖK ÜCRET NEDİR?

Kök ücret, emeklilerin kazançlarına göre hesaplanan net tutarı gösteriyor. Son yıllarda kök ücreti düşük olan emekliler için yasal düzenleme yapılıyor. Buna göre en düşük emekli maaşı sınırlamasının altında kalan maaşlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı yardımı ile bu düzeye yükseltiliyor. Şu anda en düşük emekli maaşı 10 bin lira. Bu sınırın altında kalan maaşlar için Hazine yardımı verilerek, maaşlar 10 bin liraya çıkarılıyor. Ancak zamlar, kök ücrete yapıldığından bir yasal düzenleme yapılmazsa maaşı düşük olanların aynı maaşı almaya devam etmesi durumu ortaya çıkıyor.