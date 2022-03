O da artık işgalin bir parçası… Savaş kriptoyu nasıl etkiler, kripto paralar savaşı nasıl etkiliyor?

"Kriz zamanlarında iyi yoktur, koşullar göz önüne alındığında yalnızca en iyi eylem vardır."

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bağlamında kripto paralar iyi mi, kötü mü? Cevap vermesi oldukça zor bir soru.

Kripto paralar artı küresel finans sisteminin bir parçası. Rus kuvvetleri Ukrayna’yı işgal ederken bu daha fazla görülmeye başlandı. Ukrayna ordusunu desteklemek için milyonlarca dolar kripto bağışı yapıldı. Ukrayna hükümeti bile şu anda kripto para bağışı talep ediyor ve şimdiden 15 milyon dolar toplandı. Bazı Ukraynalılar, insanların banka hesaplarına ve dövize erişimini sınırlayan finans kurumlarına alternatif olarak kripto paralara yöneliyor.

Vox’a konuşan İnsan Hakları Vakfı’nın baş stratesi sorumlusu Alex Gladstein, “Dondurulamaması, sansürlenememesi Bitcoin’in bu kadar önemli bir insani araç olmasının en önemli nedeni” dedi.

Öte yandan bir kripto borsanın krizdeki insanlar veya bağışa ihtiyacı olan kuruluşlar için ne kadar yararlı olduğu tartışmaya açık bir konu. Kriptoları kullanmak için nispeten karmaşık bir teknoloji anlayışına ihtiyaç var ve henüz buna hazır değilseniz, bir savaşın başlangıcı bunu denemek için doğru zaman olmayabilir.

Ayrıca kripto paraları kuşatma altındakiler için çekici kılar faktörlerin hepsi, işgali yapanlar için de geçerli. Kripto paralar şu anda ABD ve müttefikleri tarafından Rusya’ya karşı kullanılan ana silah olan yaptırımlardan kaçınmak için Rusya tarafından kullanılabilir. Aynı zamanda böyle dönemler, elinde kripto para bulunduran kişilerin siber saldırılar için bir hedef olmasına da neden olabilir.

UKRAYNALILAR KRİPTO PARA KULLANIYOR

Ukrayna ekonomisi savaşın etkileriyle çökerken, insanlar servetlerini saklamanın bir yolu olarak kripto paraları tercih ediyor. Ülkenin merkez bankası halihazırda nakit transferlerini askıya aldı ve Ukrayna vatandaşlarının döviz çekmesini engelledi. Ukrayna kripto para platformu Kuna ise günlük hacminin üç katından fazlasını görerek, Mayıs 2021’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Bir krizin ortasında kripto para kullanmak her zaman kolay değil. Birincisi bir internet bağlantısına ve çalışan bir cihaza ihtiyaç var. Aynı zamanda kriz anlarında çabucak kavranamayacak bir şey olan kripto araçlarını nasıl kullanacağınızı da bilmek gerekiyor. Binlerce kripto para birimi var ve hepsi aynı şekilde çalışmıyor.

Bu savaşın kripto paraların artık daha yaygın kullanılmasına sebep olacağını ifade eden Kripto Para Uzmanı Oytun Es, “Ancak bu bir süreç. İnsanlar bu tip gelişmeleri gördükçe kripto paraların önemini çok daha iyi anlayacak. Şu an birçok insan kripto paralara ‘bir koyup, on alma’ mantığıyla bakıyor. Halbuki kripto paralar sadece para kazanmak için yaratılmış varlıklar değil, aynı zamanda paranızın değerini korumak için yaratılmış varlıklar. İnsanlar da bu gibi süreçler içerisinde Bitcoin’in paralarının değerini korumak amacıyla üretilmiş olduğunu anlayacak. Şu anda da amacına net bir şekil hizmet eden bir varlık” olduğunu vurguladı.

TALEP YÜZÜNDEN TETHER ALAMADILAR

Şu anda daha zengin Ukraynalılar bile ABD dolarına sabitlenmiş bir dijital para birimi olan Tether’i satın almakta zorlanıyor. Ülkede kripto borsalarındaki işlem hacmi hızla artarken, USDT’ye olan büyük talep varlığın 0.11 dolar primle işlem görmesine neden oldu.

Şubat ayında, ülkenin parlamentosu kriptoyu ‘yasallaştıran’ bir yasa çıkardı ve Blockchain araştırma şirketi Chainalysis’e göre Ukrayna, kripto paraların kabulü açısından dünyada dördüncü sırada yer alıyor.

İşgal devam ederken, Ukrayna destekçileri ülkeye daha da fazla kripto para gönderiyor. Sosyal medya plaftormlarında, ülkenin kripto sektör liderleri de dahil olmak üzere insanlar kripto cüzdan adreslerini paylaşıyor ve bağış talep ediyor. Ukrayna ordusunu destekleyen bir STK'nın birkaç milyon kripto para topladığı ve grupların çok çeşitli askeri teçhizat, tıbbi malzeme ve hatta bir yüz tanıma uygulaması satın almak için kriptoyu kullandığı bildirildi.

RUSYA DA KRİPTO PARALARDAN YARARLANABİLİR

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden önce bile ABD hükümeti, kripto para birimlerinin ekonomik yaptırımların etkisini azaltabileceğinden endişeliydi. Blockchain analitik firması Elliptic’in araştırmasına göre İran, ticaret ambargolarını aşmak için Bitcoin madenciliğini kullanıyor. Rusya da yaptırımlardan kaçmak için kripto paraları kullanıyor olabilir.

Yaptırımların kripto paralara olumlu yansımaları olacağını söyleyen Es, “Rusya devleti son süreçte kripto paralarla alakalı çok farklı anlamlara gelebilecek açıklamalar yaptı. Önce Rusya Merkez Bankası başkanı kripto paraların tamamen yasaklanmasını savunan bir açıklama yaptı. Ardından Putin, bu sözleri biraz daha yumuşattı ve gelişmelere göre aksiyon alınması gerektiğini söyledi. Son olarak da Rusya Başbakanı kripto paralarla alakalı pozitif bir ifade kullandı. Tabii bu açıklamalar gelirken henüz savaş başlamamıştı ama Ukrayna krizi sürüyordu. Muhtemelen Rusya kendi atacağı savaş adımlarından sonra kendisine ekonomik yaptırımlar uygulanmasını bekliyordu ve kripto paralarla ilgili olumlu aksiyonun nedeni de bu. Ama Rusya’nın kripto paralara ciddi anlamda sarılması, devletleri regülasyonlar açısından zorlayacaktır. Kripto paraların kullanımının artmasına paralel olarak regülasyonların da sertleşerek gelebileceğini söyleyebilirim.”

Avrasya Blockchain ve Kriptopara Araştırmaları Derneği Başkanı Kadir Kurtuluş ise kripto paralar için de bir yaptırım olabileceği konuşmalarına istinaden, mevcut kripto paralar merkeziyetsiz olduğu için Rusya’ya özel bir yaptırımın söz konusu olamayacağını ifade etti ve ekledi:

"Kripto para borsalarından bu şekilde bir aksiyon gelirse bu da merkeziyetsiz alana yapılmış bir müdahale olur. Merkeziyetsiz bir alana yapılacak bu gibi tüm müdahaleler kripto paraları olumsuz yönde etkiler."

BORSALAR ÇAĞRILARI REDDETTİ

Bu senaryodan kaçınmak için Ukrayna başbakan yardımcısı ve dijital dönüşüm bakanı Mykhailo Fedorov, Rus kullanıcılarının adreslerini engellemesi için kripto para ve blockchain platformlarına çağrıda bulundu. Biden yönetimi de Rus kripto para varlıklarına nasıl yaptırım uygulayabileceğini değerlendiriyor ve kripto borsalarını Rusya'dan yaptırıma tabi kişi ve kuruluşların platformlarını kullanmamasını sağlamaya çağırıyor.

I'm asking all major crypto exchanges to block addresses of Russian users. It's crucial to freeze not only the addresses linked to Russian and Belarusian politicians, but also to sabotage ordinary users.

“Tüm büyük kripto borsalarından Rus kullanıcılarının adreslerini engellemelerini istiyorum. Sadece Rus ve Belaruslu politikacılarla bağlantılı adresleri dondurmak değil, aynı zamanda sıradan kullanıcıları sabote etmek de çok önemli.”

Rusya’nın kripto paralara erişiminin kesilmesi ülke için gerçek sonuçlar doğurabilirken, aynı zamanda dünyanın üçüncü büyük Bitcoin madencisi olan Rusya’da giderek daha popüler hale geldi. Birçok borsa, Rus hesaplarını dondurmaları için yapılan çağrıları reddetti.

1/6 I understand the rationale for this request but, despite my deep respect for the Ukrainian people, @krakenfx cannot freeze the accounts of our Russian clients without a legal requirement to do so.



Russians should be aware that such a requirement could be imminent. #NYKNYC https://t.co/bMRrJzgF8N