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Savaşın seyrini değiştirebilir! Ukrayna'dan dünyaya çağrı

#Ukrayna#RUSYA#Uydu Görüntüsü
Savaşın seyrini değiştirebilir Ukraynadan dünyaya çağrı

Rusya ve Ukrayna arasında patlak veren savaş bir haftayı geride bırakırken haber ajansları savaş bölgesinden birçok uydu fotoğrafı göndererek stratejik bölgelerdeki durumu dünyayla paylaşıyor. Ukrayna ise bu kritik görüntülerin savaşın seyrinde işlerine çok fazla yarayabileceğini söyleyerek dünyaya çağrı yaptı.

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Ukrayna merkezli bir uydu veri analizi şirketi uydu görüntüsü çeken şirketleri ve uzay ajanslarını, verilerini paylaşmaya davet etti.

EOSDA adlı şirket, küresel şirketlere yaptığı çağrıda kendilerine gönderilen verilerin Ukrayna hükümeti ile paylaşılacağını belirtti ve bu şirketleri Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı ve Başbakan Yarımcısı Mikhailo Fedorov ile iletişime sokacaklarını söyledi.

EOSDA kurucusu Max Polyakov, bu şekilde hükümetin Rus işgaline dair anlık bilgi edinerek karar vermesinin mümkün olacağını vurguladı.

 

İşte o görüntüler!

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İKİ TÜR GÖRÜNTÜ ALINIYOR

Uydulardan iki tür görüntü alınabiliyor. Bunlardan biri SAR denen, mikrodalga radar sinyallerinin yeryüzünden yansımasıyla edinilen görüntüler.

Bunlar, askerlerin hareketleri gibi yerdeki küçük hareketleri fark edebiliyor. SAR görüntüleri tüm hava koşullarında edinilebiliyor.

Savaşın seyrini değiştirebilir Ukraynadan dünyaya çağrı
Bu tip uydulara sahip şirketler arasında Capella, Iceye, Airbus ve Spacety yer alıyor.

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İkinci tip görüntü ise, uydulardan çekilen fotoğraflar şeklinde ediniliyor. Maxar Technologies ve Planet bu tip fotoğraflar çeken şirketler arasında. Fakat bu görüntüler yalnızca gündüz ve hava bulutsuzken çekilebiliyor.

Bazı şirketler halihazırda veri paylaşımına başladı.

Savaşın seyrini değiştirebilir Ukraynadan dünyaya çağrı
Planet, kamuya kapalı bir şekilde Ukrayna üzerindeki yüzlerce uydunun görülebileceği bir platform kurdu.

 

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SAKINCALI DA OLABİLİR

Her gün yüksek çözünürlüklü görüntüler çeken şirket, algoritmalar sayesinde gerçek zamanlı hareketleri de tespit edebiliyor. Maxar da gazeteciler ve blog yazarlarıyla görüntü paylaşıyor.

Uydu ve haritalandırma şirketi SecDev'den Robert Muggah, "Kamuya açık uydu görüntüleri 21. yüzyıl savaşlarının karakteristik bir özelliği oldu" diyor. Öte yandan bunun "karanlık bir yanına" da dikkat çekiyor:

"Jeo-uzamsal veriler askeri aktörler tarafından manipüle edilebileceği gibi, jeo-uzamsal dezenformasyona da tanık olabiliriz."

Savaşın seyrini değiştirebilir Ukraynadan dünyaya çağrı
Muggah, uydu görüntülerinin üzerinde oynanma ihtimalinin de bir diğer risk olduğunu söylüyor.

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Google Ukrayna'daki trafik verileri gibi kullanıcı kaynakları verilerin, bombardımanlarda hedef belirlemek için kullanılmaması adına Google Maps'ten çıkarıldığını açıklamıştı.

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