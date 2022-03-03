Zelenski'nin 'direnişinde' Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

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Zelenski gibi Batı yanlısı olduğu için Putin'in gazabına uğrayan ve ülkesinin büyük bir bölümünü Rus Ordusu'nun desteklediği ayrılıkçılara kaptıran eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili'nin, 2008 yılındaki 'Rus helikopterlerinden kaçan aciz lider' profilini hatırlatan uzmanlar Zelenski'nin yakın geçmişi hiç aklından çıkarmadığı ve direniş planını da buna göre kurduğunu düşünüyor.

2004-2007 ve 2008-2013 arasında Gürcistan Devlet Başkanı olarak görev yapan Mihail Saakaşvili tıpkı Zelenski gibi Batı ile müttefik olmuş ve Putin'in hedefine oturmuştu. 2004-2007 ve 2008-2013 arasında Gürcistan Devlet Başkanı olarak görev yapan Mihail Saakaşvili tıpkı Zelenski gibi Batı ile müttefik olmuş ve Putin'in hedefine oturmuştu.

Uluslararası ilişkiler konusunda da çalışmaları bulunan, İletişim Uzmanı Dr. Hüseyin Kazan da Zelenski'nin süreci başarı bir şekilde sürdürdüğünü düşünenlerden. Eski Sovyet ülkelerinde Rusya'nın her zaman etkisini sürdürmeye çalıştığını belirten Dr. Kazan dikkat çeken tespitlerde bulundu.

2008'de Saakaşvili'nin 'Batı'ya yanaşması' üzerine Putin önce Güney Osetya'nın bağımsızlığını ilan etmesini sağlamış, ardından Gürcistan ordusunun müdahalesi üzerine tanklarını bölgeye sokmuştu. Savaşı kaybeden Saakaşvili'den geriye 'Rus helikopterinden kaçan lider' imajı kalmıştı. 2008'de Saakaşvili'nin 'Batı'ya yanaşması' üzerine Putin önce Güney Osetya'nın bağımsızlığını ilan etmesini sağlamış, ardından Gürcistan ordusunun müdahalesi üzerine tanklarını bölgeye sokmuştu. Savaşı kaybeden Saakaşvili'den geriye 'Rus helikopterinden kaçan lider' imajı kalmıştı.

"Rusya’nın Demir Perde ülkelerinde inşa ettiği Rus yanlısı rejimlerden Ukrayna da nasibini alabilir" diyen Dr. Hüseyin Kazan "Bunun farkında olan Devlet Başkanı Vladimir Zelenski bütün gücüyle dik durmaya ve güçlü bir imaj çizmeye çalışıyor. Bu bağlamda basına verdiği demeçlerde ve sosyal medya paylaşımlarında her zaman savaş karşıtı bir politika izlemiş ve diplomasi vurgusu yaparak kamuoyu nezdinde iyi bir imaj çizmeye çalışmıştı" diye konuştu.

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Koltuğunu 2013'e kadar koruyan Mihail Saakaşvili daha sonra bir süre 'vatansız' kaldı ardından Ukrayna'da şimdi yine Rus işgali tehdidi altındaki Odessa'da vali olarak görev yaptı. Yolu Zelenski ile de kesişen Saakaşvili 5 aydır Gürcistan'da tutuklu bulunuyor. Koltuğunu 2013'e kadar koruyan Mihail Saakaşvili daha sonra bir süre 'vatansız' kaldı ardından Ukrayna'da şimdi yine Rus işgali tehdidi altındaki Odessa'da vali olarak görev yaptı. Yolu Zelenski ile de kesişen Saakaşvili 5 aydır Gürcistan'da tutuklu bulunuyor.

Zelenksi'nin ortaya koyduğu profili yorumlayan Kazan şunları söyledi:

"Zelenski sosyal medyayı aktif kullanarak kendinden emin, Ukrayna’nın güçlü bir mücadele verdiği vurgusunu yapıyor. Bu çerçevede diğer ülkelerin yaptığı destekleri paylaşarak teşekkür mesajları yayınlamış aynı zamanda yeni destekler belirttiğini de ifade ediyor ki bu yardım çağrıları da sadece devletler düzeyinde değil ünlü kişiliklerde de karşılık buldu. Mesela dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, Instagram hesabında Ukrayna’yı savunup Rusya’yı eleştiren bir paylaşım yaptı ve bunun üzerine Zelenski tarafından takibe alındı. "

Rusya’nın ABD ve Avrupa Birliğinin başının çektiği Batı blokunu karşısına alarak giriştiği bu çapta Ukrayna işgali beklenen bir durum değildi. Pek çok ekonomik hatta askeri yaptırımı göze alan Rusya, Ukrayna’dan eli boş dönmek istemeyecektir. Dr. Hüseyin Kazan

"Zelenski etkin sosyal medya kullanımı sayesinde hem Rusya’nın Ukrayna’daki işgalini tüm dünyaya anlatarak destek toplamaya çalışmakta hem de Rusya’nın verdiği kayıpları sıkça ifade ederek hem kendi halkına dayanma gücü oluşturmakta hem de Rusya’da savaş karşıtı cepheyi genişleterek safları sıklaştırmaya çalışmakta."

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Birçok kişinin onun komedyen geçmişine atıf yaparak sergilediği performansa 'şaşırdığını' hatırlatan Dr. Hüseyin Kazan, "Eski bir tiyatrocu ve televizyoncu olan Zelenski kamuoyunu nasıl yönlendireceğini gayet iyi bilen bir lider. Bu durumu iktidara geliş hikayesinde kullandığı gibi şimdi de Rusya’ya karşı koymak için de kullanıyor" yorumunda bulundu.

Rusya'nın işgalinin ilk gününden bu yana ABD başta olmak üzere müttefiklerinin "Kiev'i terk et" çağrısına rağmen direnmeyi seçen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bir haftayı dolduran süreçte ortaya koyduğu performansla iletişimcilerden de tam not aldı. Rusya'nın işgalinin ilk gününden bu yana ABD başta olmak üzere müttefiklerinin "Kiev'i terk et" çağrısına rağmen direnmeyi seçen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bir haftayı dolduran süreçte ortaya koyduğu performansla iletişimcilerden de tam not aldı.

NEDEN SOSYAL MEDYA?

Bölgede, Rus yanlısı televizyon ve gazetelerin 'gücüne' vurgu yapan Kazan "Zelenski’nin alternatif medya olan sosyal medyanın gücünden faydalanması stratejik bir adım. Zira genç kitlelerin bu mecraları ana akım medyalara göre daha etkin kullanması Twitter, Facebook ve Instagram gibi platformlarda olmanın önemini ortaya koymakta. Özellikle sosyal medyada hit olan paylaşımlara sürekli erişim imkânı olması, defalarca yeniden paylaşılması ve kalıcı olması hem lider imajını olumlamakta hem de kamuoyunu mobilize etmekte" dedi.

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Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığının kalıcı olması hatta bu bölgelerin Rusya’ya bağlanması ve Ukrayna’nın NATO üyeliğinin rafa kalkması Rusya’nın işgal sonrası masada başlıca istekleri olacaktır. Durum bununla da kalmayabilir. Rusya’nın Avrupa’nın etkisiz yaptırımlarından cesaret ederek askeri yaptırımlarını siyasi oyunlarla da destekleyebilir. Dr. Hüseyin Kazan

2013 TAHRİR, 2022 KİEV

2013 yılında Mısır’da Tahrir Meydanı’nda toplanan binlerce kişinin örgütlenmesinde Facebook’un payının oldukça yüksek olmasına değinen Dr. Kazan şunları vurguladı:

"Zira bugün bu platformlara verilen önem bir kez daha ortada. Facebook, Ukrayna ilhakıyla ilgili olarak Rus yanlısı hesapların paylaşımlarını durdurmuştur. Putin yönetimi ise Rusya’da savaş karşıtı cepheyi kontrol altında tutmaya sindirmeye çalışmaktadır."

ZELENSKİ'NİN 'YEŞİL RENK' SEÇİMİ

"Alternatif medya olarak sosyal medya üzerinden 7/24 paylaşımlar yapılabilmekte ve kamuoyu desteği sağlanabilmekte. Özetle Zelenski, Twitter’da 4.1 milyon, Instagram’da 13.4 milyon takipçisiyle etkili bir görüntü vermeye çalışmakta mecraların diline göre paylaşımlarda bulunmakta. İşgal Öncesi sürekli olarak savaş karşıtı demeçler verirken işgalle birlikte kendi deyimiyle “hepimiz birer askeriz” söylemini kıyafetleriyle de pekiştirerek haki renkli tişörtler, montlar tercih etmekte"

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"Asker rengi olarak bilinen bu renklerle bir başkomutan mesajını verip askeri anlamda da hem ordusuna hem de halkına önderlik etmeye çalışmakta. Zelenski’nin, Instagram’daki son altı gündeki yoğun paylaşımlarının tamamı asker kıyafetiyle yapılmıştı. Devlet başkanlarının olağan durumlar dışında giymediği bu renkler durumun ciddiyetini gösterip bir savaş vurgusu yapması açısından son derece önemli."