Gündeme bomba gibi düşen iddia! Çin Rusya'nın işgalinden önceden haberdardı

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası bir çok ülke Moskova'ya tepkisini iletirken hiç kimse Çin'in çekingen kalmasını garipsemedi. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler son zamanlarda hiç olmadığı kadar iyi.

İŞGAL KELİMESİNDEN ÖZELLİKLE KAÇINDILAR

Savaşın başlamasına kadar Rusya'yı açık bir şekilde destekleyen Çin, ısrarla “işgal” tabirinden kaçınarak Rusya’nın saldırısına “özel askeri operasyon” demeyi tercih etti. Ancak savaşta 8. güne girilirken Çin'den gelen söylemler de değişmeye başladı.



SAVAŞ OLDUĞUNU KABUL ETTİLER, ARABULUCULUK ÖNERDİLER



Çin Devlet medyası Daily China Rusya'nın başlattığı saldırı için dün ilk kez işgal kelimesini kullandı. Sözcük daha sonra söz konusu haberden kaldırılsa da Twitter hesabında kaldı. Çin Dışişişleri Bakanı Wang Yi de saldırının Rusya'nın tanımladığı gibi 'özel bir askeri operasyon' değil 'gerçek bir savaş' olduğunu kabul etti ve ateşkesin gerçekleştirilmesinde arabuluculuk rolü oynamayı teklif etti.

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'İŞGALİ KIŞ OLİMPİYATLARI BİTENE KADAR ERTELEYİN'

Çin'in Rusya'ya verdiği desteğin giderek azaldığı bu noktada The New York Times Gazetesi çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Gazetenin ele geçirdiği istihbarat raporuna göre Çin, savaş kararından haberdardı ve Putin'den Ukrayna işgalini Pekin'deki Kış Olimpiyatları sonrasına kadar ertelemesini istedi.

New York Times söz konusu pazarlığın Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında mı yoksa üst düzey yetkililer arasında mı yapıldığını belirtmedi.

PEKİN'DEN JET YANIT: KARALAMA OPERASYONU

Dünya gündemine bomba gibi düşen iddiaya Pekin cephesinden cevap gecikmedi. Çin'in Washington Büyükelçiliği sözcüsü Liu Pengyui iddiayı temelsiz bir spekülasyon ve Çin'i karalama girişimi olarak reddetti.

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Putin pek çok ülkenin boykot ettiği Pekin Kış Olimpiyatlarına katılan nadir liderlerdendi. Putin ve Xi Jinping olimpiyatların açılış törenine beraber katılmış ve işbirliği mesajı vermişlerdi.

Olimpiyatların kapanış töreni 20 Şubat'ta gerçekleşti. Ertesi gün Putin Ukrayna'da iki ayrılıkçı bölgeyi tanıdı. Ardından da 24 Şubat'ta, Ukrayna'ya tam ölçekli bir Rus işgali başladı.



Putin'in, işgal konusundaki ilginç zamanlaması gazetenin iddialarını güçlendirir nitelikte.





Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping

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ABD ÖNCEDEN UYARMIŞ

New York Times gazetesinin kimliği belirtilmeyen ABD yetkililerine atıfta bulunduğu rapora göre, Washington geçtiğimiz aylarda defalarca Çin'e soruna müdahale etme ve Rusya'ya Ukrayna'yı işgal etmeme mesajı verme çağrısı yaptı. Amerikalı yetkililer daha sonra Pekin'in bu bilgiyi Moskova ile paylaştığını öğrendi.

TAYVAN HESAPLARI DEĞİŞTİ Mİ?

Öte yandan demokratik bir ulusun otoriter bir şekilde ele geçirilmesine gösterilen uluslararası öfkenin, Pekin'in Tayvan konusundaki hesaplamalarını değiştirmiş olabileceği düşünülüyor.

Batı medyası, Ukrayna işgalinden bu yana, Çin'in de Tayvan'a karşı bir hamle yapabileceğini iddia ediyor ancak analistler krizin aslında tam tersi bir etki göstereceğine inanıyor.