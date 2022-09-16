Konutta maliyetin yüzde 40’ı devletten

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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi devreye girdi. Önümüzdeki 5 yıl boyunca 500 bin, ilk 2 yılda ise 250 bin konut inşa edilecek. Son dönemde tüm dünyada artan emtia fiyatları ve tedarik sorunu nedeniyle inşaat maliyetlerinde rekor artış yaşanması, dar ve orta gelirlinin ev sahibi olmasını zorlaştırdı. İşte bu sorunu gören hükümet, sosyal konut projesinde maliyete yüzde 40 destek kararı aldı. Böylece 81 ilde vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olması hedefleniyor.

İŞTE AVANTAJ

‘İlk Evim İlk İş Yerim’ adlı sosyal konut projesinde ödeme planı belli oldu. Buna göre maliyete sağlanacak destekle fiyatlar düşürüldü. Yüzde 40 devlet desteği ile fiyatta 600 bin TL’yi aşan avantaj sağlanırken, aylık taksitler de 1500 TL ile 2 bin 400 TL arasında gerilemiş oldu. İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa’da en uygun fiyatlı 2+1 evin maliyeti, 1 milyon 131 bin 700 TL olsa da, bu ev TOKİ tarafından 679 bin TL’ye satılacak. Başvuran ve kura sonrası hak sahibi olan vatandaş 240 ay vade ile alım yaptığında 4 bin 244 lira yerine 2 bin 546 TL aylık ödeme yapacak. Diğer büyükşehirde en uygun fiyatlı 2+1 daire için maliyet 1 milyon 71 bin 700 lira olarak hesapladı. Bu ev vatandaşa 643 bin liraya satılacak. Böylece aylık ödemesi 4 bin 19 TL yerine 2 bin 411 TL olacak. Büyükşehir olmayan illerde ise yine en ucuz 2+1 için maliyet 1 milyon 13 bin 400 lira. Bu eve ise dar gelirli aile 608 bin TL’ye sahip olacak. 20 yıl vadeli alımda aylık taksiti 3 bin 800 TL’den 2 bin 280 TL’ye gelecek. Avantaj 3+1 tip evlerde daha artacak. Proje kapsamında en uygun fiyatlı 3+1 dairenin maliyeti 1 milyon 416 bin 700 TL olsa da bu ev 850 bin TL’den satılacak. Yani 566 bin 700 TL’lik destek sağlanacak. Bu evin aylık ödemesi 5 bin 313 TL’den, 3 bin 187 TL’ye düşerek 2 bin 126 TL avantaj sağlanacak. En pahalı 3+1 daireler ise İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa’da olacak. Bu evlerin maliyeti 1 milyon 583 bin 400 TL. TOKİ’nin belirlediği rakam ise950 bin TL. Evin fiyatı 633 bin 400 TL düşerken, bu evi alan vatandaş 5 bin 938 TL yerine 3 bin 562 TL taksitle ödemeye başlayacak. Böylece taksit tutarı 2 bin 376 TL düşecek.

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Gözden Kaçmasın TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları belli oldu Haberi Görüntüle

TAKSİTLER NASIL ARTACAK?

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Kura sonrası hak sahibi olan vatandaş sözleşmeden sonra taksitleri ödemeye başlayacak. TOKİ’de taksit artışı, yılda iki kez yapılan memur maaş artış oranlarına göre belirleniyor. Bu yıl içinde memurlara ocak ve temmuzda olmak üzere toplamda yaklaşık yüzde 80 zam yapıldı. Ancak TOKİ bu dönemlerde toplam yüzde 25 zam yaptı. Yani devlet dar gelirliyi korumak adına memur maaş artış oranının da altında rakam belirleyebilecek.

BAKAN KURUM: FİYATLARDA DÜŞÜŞ BAŞLADI

Üretimin azalması sonrası yaşanan arz sorunu ve artan inşaat maliyetleri nedeniyle konut fiyatları hızla yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haziran ayı verilerine göre ülke genelinde yıllık konut fiyat artışı yüzde 160’ı aştı. Şimdi yeni sosyal konut hamlesi ile konut ve kira fiyatlarının düşmesi bekleniyor. Önceki gün CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın ‘Tarafsız Bölge’ programına konuk olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şunları söyledi “ Sosyal konut projesi ve Emlak Konut GYO öncülüğünde başlayacak olan yeni konut kampanyası etkisini gösterdi. Konut ve kira fiyatı kesinlikle düşüyor. Proje açıklandığından itibaren fiyat artışı durdu, hatta yüzde 10 aşağı geldi. Bunu net bir şekilde tespit ettik. Bu projelerle konut piyasası regüle oluyor. Bu düşüş devam edecek.”

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KILIÇDAROĞLU’NDAN SOSYAL KONUT ELEŞTİRİSİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan ilan ettiği sosyal konut projesi için Hazine’den gelir güvencesi verilmesini istedi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “Konut meselesi gündemde. Defalarca ısıtılıp ısıtılıp insanımızın önüne konmuş bir proje. Yıllardır aynı hikâye. Ben sosyal devletin savunucusu olarak sosyal konutların yaygınlaşmasını canıgönülden istiyorum. Sana inanalım istiyorsan, bu işe müteahhitlerin girmesi için Hazine’den gelir güvencesi ver. Vermezsen, sen de biliyorsun ki bu proje bitmeyecek. Ben de buradan taahhüt ediyorum, biz iktidara geldiğimizde bu garantilerin arkasında duracağız.”(Turan YILMAZ/ANKARA)

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PEŞİNAT FARKI NE OLACAK?

- Devlet desteği sayesinde yüzde 10’luk peşinat ödemeleri de düştü. En ucuz ev olan 608 bin TL’lik 2+1’de peşinat 60 bin 800 TL olacak. Eğer devlet desteği olmasaydı aynı ev için peşinat 101 bin 340 TL’ye çıkacaktı.

- En yüksek fiyatlı 2+1’de ise 770 bin TL. Bu evde ise peşinat 77 bin lira olacak. Devlet desteği olmasaydı bu evi alan kişi 128 bin 340 TL peşinat ödemesi yapacaktı.

- 3+1 evde ise en uygun fiyat 850 bin TL olarak belirlendi. Bu evi alan kişi 85 bin TL peşinat ödeyecek. Destek sağlanmasa aynı evin peşinatı 141 bin 670 TL olarak ödenecekti. En pahalı ev olan 950 bin TL olurken, bu dairenin peşinatı da 95 bin TL olacak. Destek sağlanmasaydı burada da 158 bin 340 TL peşinat zorunluluğu olacaktı.

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BÜYÜK İLGİ VAR

-Sosyal konut projesine başvurular 14 Eylül’de başladı. İlk gün 865 bin kişi başvuru yaptı. Dün de sayı 1 milyon 500 bini aştı. Başvuruların 514 bini 18-30 yaş arası gençlerden geldi. İlk 2 günde 97 bin 500 emekli, 53 bini aşkın engelli başvuruda bulundu. Gerekli şartları sağlayan vatandaşlar, 31 Ekim gün sonuna kadar kamu bankaları ve e-devlet üzerinden başvuru yapabilecek.