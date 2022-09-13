Son dakika... TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları belli oldu! Erdoğan, 2+1 ve 3+1 ev fiyatlarını açıkladı

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Milletin evine, bu gazi mekana hoş geldiniz. Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı kampanyasının toplantısı vesilesiyle bir aradayız. Öncülük eden Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığımız ile TOKİ'mizi tebrik ediyorum. Vatandaşlarımıza, evleri, arsaları ve işyerlerinin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte arsa ve iş yeri fiyatları Haberi Görüntüle

TOKİ vasıtasıyla hiçbir ülkenin hayal bile edemeyeceği bir atılımla tam 1 milyon 170 bin konut inşa ettik. Ülkemize çağın tüm ihtiyaçlarıyla donatılmış dev hastaneler, Avrupa standartlarının da fevkinde stadyumlar, yüzlerce sosyal ve kültürel tesis kazandırdık. Şehri, şehir yapan en önemli unsurlar olan kültürel mirasımızı korumaya özel önem verdik. Evlerimizi, dükkanlarımızı, meydanlarımızı geleceğe taşıyacak adımlar attık. Halen 45 ilimizde 80 tarihi meydanımızı yeniden ülkemize kazandırıyoruz. Edirne'de Selimiye Camii çevresini yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bursa'da tarihi çarşıyı ve hanlar bölgesini ihya ediyoruz. Selçuklu şehri Bitlisimizde meydanımızı içerisine bir de millet bahçesi koyarak düzenliyoruz. Saraçoğlu Mahallesi'ni özgün ve yemyeşil bir yaşam alanı olarak şehrimize kazandırıyoruz. Aynı şekilde Ankara Hergelen Meydanı, Yozgat Çapanoğlu Camii'yle Zonguldak, Muş, Afyonkarahisar ve Kayseri'de yenileme projelerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Beypazarı Sanatçılar Çarşısı'na kadar yüzlerce sokakta cephe yenileme çalışmaları yürütüyoruz. Yeşil alanlarıyla gençlerimizin dinlenme ve okuma mekanları haline gelen millet kıraathanelerini hızla inşa ediyoruz.

Haberin Devamı

BAŞVURULAR YARIN BAŞLIYOR, İLK TEMEL YILBAŞINDA ATILACAK

Tüm bu çalışmalarla TOKİ sadece bina yapan bir kurum olmanın ötesine geçerek en önemli sosyal hizmet yapıları arasına girmiştir. 2012 yılında 6.5 milyon yapıyı içeren tarihimizin en büyük kentsel dönüşümünü başlattık. Bugün de sizlerin huzurunda sosyal konut odaklı şehircilik adımlarımıza yeni bir halka eklemenin mutluluğu içindeyiz. 2019 yılında önce 50 bin adetlik, ardından 100 bin adetlik 2 konut projesi başlatmıştık. Bizim kuvvetimiz millettir. Bu projelerle 81 ilimizden her köşesinden 2 milyonu aşkın vatandaşımızın başvurması bizi daha büyük projelere yöneltmiştir. Yüz binlerce yeni konutun ve iş yerinin inşa sürecini başlıyoruz. Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim sonuna kadar sürecek sosyal konut projesinin ilk temelini yılbaşında atıyoruz. Yatay mimari esasıyla, zemin artı 5, depreme dayanaklı şekilde inşa edeceğimiz bu projeler ülkemizin her yerinde devam edecektir.

Haberin Devamı

PROJENİN ADI: İLK EVİM, İLK İŞ YERİM

Her şeyden bu gerçeğin altını özellikle çizmek istiyorum. Bu kampanya dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir. Şimdi kampanyamızla ilgili bazı ayrıntıları sizlerle paylaşmak istiyorum. Hedefimiz 81 ilimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut. 250 bin konut amaçlı arsa. Vatandaş der ki bana altyapısı yapılmış arsa verin, ben kendim yapacağım. 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır. Böylece sosyal konut sayısını 2 milyona, bunların içinde oturan vatandaş sayımızı da 10 milyonun üzerine çıkarmış olacağız. Projemizin, iş yerlerinin ismini de "ilk evim, ilk iş yerim" olarak belirledik.

Haberin Devamı

"900 MİLYAR LİRALIK BİR PROJE"

Tanıtımını yaptığımız 500 bin konutu hedefi sayısı, hane sayısı bakımından İstanbul'un 4'te birine, Ankara'nın yarısına eşitken, Burdur, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane ve Hakkari'nin tamamına eşittir. Bu büyüklükteki bir proje yaklaşık 900 milyar liralık bir projedir. Bugün ekranları başında izleyen ve siz değerli vatandaşlarımla paylaşıyoruz. Böylesine devasa bir yatırım ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşüreceği gibi vatandaşların konuta ulaşımını da kolaylaştıracaktır.

GENÇLER İÇİN 50 BİN KONUT

Bu devasa sosyal konut projemizin ilk etabını oluşturan 250 bin konutu 2 yılda bitirerek hak sahiplerinin kullanımına sunmayı planlıyoruz. Projemizin bu ilk etabı dahi cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut atılımıdır. 50 binini İstanbul'da, 18 binini Ankara'da, 12 bin 500'ünü İzmir'de, 8 bin 650'sini Bursa'da, 7 bin 500'ünü Konya'da, 4 bin 500'ünü Kayseri'de inşa edeceğiz. Diğer illerimizde de değişen sayılarda konut sayısı paylaşacağız. Şehit yakınları ve gazilere 12 bin 500 konut, engelli vatandaşlarımıza 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza ise 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz. Gençlerimiz için de bir kontenjan oluşturduk. 50 binini de gençlerimize tahsis ettik.

Haberin Devamı

KONUTLARIN FİYATLARI VE TAKSİT TUTARLARI AÇIKLANDI

Vatandaşlarımız toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olabilecektir. Aynı şekilde toplamda 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecektir.

İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan herkes başvurabilecektir. Bu projeleri ticari kazanç kaynağı haline getirmek isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz. Devleti kandırarak hak etmediği halde TOKİ'den ev almaya çalışanların evlerini kaybedeceği denetim mekanizması kuracağız.

Haberin Devamı

ARSALARIN FİYATLARI VE TAKSİT TUTARLARI

Vatandaşlarımıza altyapıları ve imarı hazır arsa alternatifi de sunuyoruz. Şehirlerin çeperlerinde kendi evlerini yapma imkanı sunuyoruz. Bu arsalar çok altında bir bedelle ve faizsiz bir şekilde vatandaşlarımıza satılacaktır. Vatandaşımız buraya kendi evini yapabilecektir. Hak sahiplerine mimari ve mühendislik desteği de verilecektir. 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel şeklindeki arsalar var. 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 1.604 liradan başlayan taksitlerin 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde ödeneceği bir yöntemle vatandaşlarımıza satılacak. 2. grubu oluşturan hisseli parsellerin ödemesi ise 937 liradan başlayan taksitlerle 10 yıl vadeyle ve faizsiz şekilde yapılabilecektir.

İŞ YERLERİNİN FİYATLARI VE TAKSİT TUTARLARI

Şimdi de işyerlerimizle ilgili bazı ayrıntıları paylaşmak istiyorum. 12 ilimizde 3 bin 930'u tamamlanmış iş yeri projemiz bulunuyor. 10 bin yeni iş yerini daha hizmete sunuyoruz. Onlarca farklı sektöre yayılan küçük işletmelere hitap eden sanayi tipi iş yerlerimiz 10 bine yakın ek istihdam sağlayacaktır. İş yerlerini 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle, 120 ay vade ile emekçilerimize, genç girişimcilerimize sunacağız.

İlk evim, ilk iş yerim projesinin 81 ilimize, ülkemize, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

"3 MİLYON 750 BİN İNSANIMIZI DAHA GÜVENLİ YAŞAM ALANLARINA KAVUŞTURACAĞIZ"

Bugün açıkladığımız projenin tamamı, 500 bin konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri bittiğinde 3 milyon 750 bin insanımızı daha güvenli yaşam alanlarına kavuşturmuş olacağız. Ülkenin her kazancına itiraz edenler de unutmayın, onlar boş durmuyoruz. Her projemiz gibi bunun da yapılamayacağını söylemeleri ben kale bile almıyorum. Çünkü biz yaptık, yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bizi asıl şaşırtan muhalefet cenahının gençlerimizin ev sahibi olmalarına karşı olmasıdır. Ey muhalefet, biz göreve geldiğimizde sizin gençlere verdiğiniz burs neydi ya? Biz gençlerimizi hamd olsun sokaklarda bırakmadık, 850 bin gencimizi iskan edecek yurtlarımız var. Yurtlarımız henüz dolmuş değil, müracaat henüz yok biz ona rağmen yeni ilavelerde bu rakamı 1 milyona çıkaracağız.

Geçmişte nasıl yüz binlerce gencimizin ev sahibi olmalarını sağlamışsak bugün de aynısını yapacağız. En güzel cevabı gençlerimizin vereceğine inanıyorum. Bu projeyi de milletimize olan vefa borcumuzu ödemenin bir borcu olarak görüyoruz. TEKNOFEST gençliğini bizim her yönüyle desteklememiz gerekiyor. Projeyi hayata geçirecek Bakanlığımız ile TOKİ'mizi, yüklenici firmayı, mühendislerimizi tebrik ediyorum. Her konut 250 farklı çeyiz noktasında bir hareketlenme meydana getiriyor. Ekonomiye de ayrı bir hareketlenme demektir bu. Attığımız bu adımla projemizin ülkemiz için yeni bir dirilişe vesile olmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.