Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte arsa ve iş yeri fiyatları

Güncelleme Tarihi:

#Arsa#Cumhurbaşkanı#Recep Tayyip Erdoğan
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı İşte arsa ve iş yeri fiyatları
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 15:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sosyal konut projesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan arsa ve iş yeri almak isteyenlere ilişkin fiyatları açıkladı. Buna göre faizsiz şekilde arsalar vatandaşlara satılacak ve kendi evlerini yapabilecekler. İş yeri almak isteyenler için de projelerin yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 350 bin liradan başlayan fiyatlarla işyerlerinin satışının gerçekleşeceğini söyledi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal konut projesine ilişkin detayları açıkladı. Konut projesi dışında tahsis edilecek arsaya evini yapmak isteyen ve iş yeri almak isteyenler için de projelere yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi evlerini arsa üzerine yapmak isteyenlere yönelik olarak 10 yıl vadeyle faizsiz arsa tahsisi gerçekleşeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vatandaşlarımıza altyapıları ve imarı hazır arsa alternatifi de sunuyoruz. Şehirlerin çeperlerinde kendi evlerini yapma imkanı sunuyoruz. Bu arsalar çok altında bir bedelle ve faizsiz bir şekilde vatandaşlarımıza satılacaktır. Vatandaşımız buraya kendi evini yapabilecektir" dedi.

Gözden Kaçmasın

TOKİ’den sosyal konut projesi kampanyası Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıklıyorTOKİ’den sosyal konut projesi kampanyası! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıklıyorHaberi Görüntüle

937 LİRADAN BAŞLAYAN TAKSİTLERLE ÖDENECEK

Erdoğan "Hak sahiplerine mimari ve mühendislik desteği de verilecektir. 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel şeklindeki arsalar var. 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 1.604 liradan başlayan taksitlerin 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde ödeneceği bir yöntemle vatandaşlarımıza satılacak. 2. grubu oluşturan hisseli parsellerin ödemesi ise 937 liradan başlayan taksitlerle 10 yıl vadeyle ve faizsiz şekilde yapılabilecektir" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

İŞYERLERİ 350 BİN LİRADAN BAŞLAYACAK

Konut dışında işyerlerine ilişkin de projelere yer verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şimdi de işyerlerimizle ilgili bazı ayrıntıları paylaşmak istiyorum. 12 ilimizde 3 bin 930'u tamamlanmış iş yeri projemiz bulunuyor. 10 bin yeni iş yerini daha hizmete sunuyoruz. Onlarca farklı sektöre yayılan küçük işletmelere hitap eden sanayi tipi iş yerlerimiz 10 bine yakın ek istihdam sağlayacaktır. İş yerlerini 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle, 120 ay vade ile emekçilerimize, genç girişimcilerimize sunacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Gözden Kaçmasın

Bakan Kurum: TOKİ dünyaya model olduBakan Kurum: TOKİ dünyaya model olduHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Arsa#Cumhurbaşkanı#Recep Tayyip Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın en yalnız ağacı insanlığa umut oldu İki önemli soruya cevap aranıyor...

Dünyanın en yalnız ağacı insanlığa umut oldu! İki önemli soruya cevap aranıyor...

#Sitka Ladini
Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın en yalnız ağacı insanlığa umut oldu İki önemli soruya cevap aranıyor...

Dünyanın en yalnız ağacı insanlığa umut oldu! İki önemli soruya cevap aranıyor...

#Sitka Ladini
Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan