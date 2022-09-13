Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte arsa ve iş yeri fiyatları

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal konut projesine ilişkin detayları açıkladı. Konut projesi dışında tahsis edilecek arsaya evini yapmak isteyen ve iş yeri almak isteyenler için de projelere yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi evlerini arsa üzerine yapmak isteyenlere yönelik olarak 10 yıl vadeyle faizsiz arsa tahsisi gerçekleşeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vatandaşlarımıza altyapıları ve imarı hazır arsa alternatifi de sunuyoruz. Şehirlerin çeperlerinde kendi evlerini yapma imkanı sunuyoruz. Bu arsalar çok altında bir bedelle ve faizsiz bir şekilde vatandaşlarımıza satılacaktır. Vatandaşımız buraya kendi evini yapabilecektir" dedi.

937 LİRADAN BAŞLAYAN TAKSİTLERLE ÖDENECEK

Erdoğan "Hak sahiplerine mimari ve mühendislik desteği de verilecektir. 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel şeklindeki arsalar var. 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 1.604 liradan başlayan taksitlerin 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde ödeneceği bir yöntemle vatandaşlarımıza satılacak. 2. grubu oluşturan hisseli parsellerin ödemesi ise 937 liradan başlayan taksitlerle 10 yıl vadeyle ve faizsiz şekilde yapılabilecektir" ifadelerini kullandı.

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İŞYERLERİ 350 BİN LİRADAN BAŞLAYACAK

Konut dışında işyerlerine ilişkin de projelere yer verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şimdi de işyerlerimizle ilgili bazı ayrıntıları paylaşmak istiyorum. 12 ilimizde 3 bin 930'u tamamlanmış iş yeri projemiz bulunuyor. 10 bin yeni iş yerini daha hizmete sunuyoruz. Onlarca farklı sektöre yayılan küçük işletmelere hitap eden sanayi tipi iş yerlerimiz 10 bine yakın ek istihdam sağlayacaktır. İş yerlerini 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle, 120 ay vade ile emekçilerimize, genç girişimcilerimize sunacağız" değerlendirmesinde bulundu.