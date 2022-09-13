Son dakika... Bakan Kurum: TOKİ dünyaya model oldu

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Bakan Kurum, şunları söyledi:



"Bugün gençlerimize, emeklilerimize, şehit ve gazi ailelerimize, engelli kardeşlerimize ilk yuvalarını milletin evinden müjdeleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. 14 Kasım 2003, yer; Rize Toplu Konut Temel Atma Töreni. 'Değerli olan milletin teveccühü ve takdiridir. Tek derdimiz milletimiz dışarıda kalmaksızın aziz milletimizin topyekün mutluluğudur' dediniz.

TOKİ BUGÜNE KADAR 1 MİLYON 170 BİN KONUT ÜRETTİ

Milyonlarca sıcak yuvayla, tek ölçüsü millet olan, milletiyle yek vücut olan devletin nasıl ihdas edileceğini gösterdiniz. Hayalleri elinden alınan, ev alamayan kardeşlerimize umut oldunuz. TOKİ canla başla çalıştı. Bugüne kadar 1 milyon 170 bin konut üreterek dünyaya model oldu.

5 milyon insanımıza yeni yuva kurma mutluluğu yaşattınız. Kentsel dönüşümle 3 milyon konutu dönüştürdük. Milletimizin her ihtiyacına cevap veren 455 Millet Bahçemizi milyonlarla buluşturuyoruz. Elazığ, Malatya, İzmir'de önce yaraları saran, sonra da tarihin en büyük dönüşümüne imza atan Türkiye var. Milletine sevdalı liderimizin Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 85 milyon vatandaşın her birini sarıp sarmalayan güçlü bir Türkiye var. Yüzbinlerce yeni yuva, konut ve işyerini sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yüzlerce sektörü harekete geçirecek, ekonomimizi güçlendirecek kardeşlerimize iş kapısı açacak. Bizler de inşallah milletimizin talip olduğumuz güzel dualarını alacağız. Liderliğinizdeki Türkiye'nin başarılarını hazmedemeyenler var. İnancı olmayanlar var. Yavrularımızın yeni yuva sevincini sindiremeyenler var. Onlar varsınlar bu güzelliklerini anlamasınlar.

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'Ev sahibi olmayan dar gelirli tek bir vatandaşım kalmayacak' dediniz. Bu ahdi yerine getirmek için tüm ekibimizle birlikte gece gündüz demeden çalıştık. Onlar şerde biz hayırda yarışmaya devam ettik. 2013'te yargı darbesinin arkasında saf tutarken biz 650 bin yeni yuva sayısına ulaştık. 15 Temmuz'da biz bayrağını yere düşürmeyen tam 750 binininci yuvayı sunuyorduk.



Şimdi 2023 hedeflerine yürüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mutlu aileler için yuva kurma yolundan asla ve asla dönmeyeceğiz. Bu aziz milletin hizmetkarı olmaya aşkla azimle kararlılıkla birlikte devam edeceğiz."





