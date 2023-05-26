Konutta fiyat artışı hız kesti

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Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com’un ilan verileriyle hazırlanan rapora göre nisan ayında ülke genelinde konut fiyatlarındaki artış yüzde 104.6 oldu. Artış İstanbul’da yüzde 94.5, Ankara’da yüzde 127.8 ve İzmir’de yüzde 110.4 şeklinde gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan fiyatı yüzde 153.9, İstanbul’da yüzde 183.6, Ankara’da yüzde 133.8 ve İzmir’de yüzde 136.2 oranında artış göstermişti.

ORTALAMA M2 FİYATI 20 BİN TL’YE ÇIKTI

Rapora göre nisan ayında ortalama metrekare fiyatı 19 bin 888 TL’ye yükseldi. Ortalama satılık konut metrekare fiyatı İstanbul’da 28 bin 158 TL’ye, Ankara’da 14 bin 49 TL’ye ve İzmir’de 22 bin 727 TL’ye ulaştı. Konut talebi endeksi de mart ayına kıyasla yüzde 13.3 düştü. Bu düşüşte Ramazan Bayramı tatilinin de etkisi olduğu belirtildi. Konut piyasasındaki canlılık göstergesi olarak görülen satılan konutların satılık ilan sayısına oranı da ülke genelinde ve üç büyükşehirde düştü. Bir diğer canlılık ölçütü satılık konut ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren ‘kapatılan ilan yaşı’ ise geçen aya kıyasla ülke genelinde, İstanbul’da ve İzmir’de artarken Ankara’da azaldı.

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KİRA YÜKLEŞİNDE DE GERİLEME VAR

Konut fiyatlarında olduğu gibi KİRA artış hızında da gerileme var. Türkiye genelinde kira fiyatlarındaki yıllık değişim martta yüzde 157 olurken, nisanda yüzde 117’ye düştü. Geçen yıl nisanda 48.5 TL olan Türkiye geneli ortalama metrekere kira fiyatı bu yıl aynı dönemde 105.2 TL’ye çıktı. Yıllık kira fiyatı artış oranı marttan nisana İstanbul’da yüzde 127’den yüzde 117.4’e, Ankara’da yüzde 199’dan yüzde 192.2’ye, İzmir’de ise yüzde 186.5’ten yüzden 160.9’a geriledi. Kahramanmaraş depremi sonrası yoğun göç almasının etkisiyle Ankara’daki düşüş daha sınırlı kaldı.