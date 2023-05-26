Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Konutta fiyat artışı hız kesti

Güncelleme Tarihi:

#Konut Satışları#Kira#Betam
Konutta fiyat artışı hız kesti
Gülistan ALAGÖZ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 07:00

Konut satışları son aylarda düşüş gösteriyor. Artan fiyatlar nedeniyle alıcı kitlesinin daralması, yatırım amaçlı alımların azalması, deprem felaketi ve seçimler talepteki düşüşte ana etkenler oldu. Düşen taleple konut fiyatları gerilemedi ancak fiyat artış hızında düşüş başladı. Son 9 aydaki yıllık artışlara bakıldığında ülke genelinde yüzde 200’e, İstanbul’da ise yüzde 240’a yaklaşan oranlar görülmüştü. Nisanda ise artış oranlarında sert düşüş yaşandı.

Haberin Devamı

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com’un ilan verileriyle hazırlanan rapora göre nisan ayında ülke genelinde konut fiyatlarındaki artış yüzde 104.6 oldu. Artış İstanbul’da yüzde 94.5, Ankara’da yüzde 127.8 ve İzmir’de yüzde 110.4 şeklinde gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan fiyatı yüzde 153.9, İstanbul’da yüzde 183.6, Ankara’da yüzde 133.8 ve İzmir’de yüzde 136.2 oranında artış göstermişti.

ORTALAMA M2 FİYATI 20 BİN TL’YE ÇIKTI

Rapora göre nisan ayında ortalama metrekare fiyatı 19 bin 888 TL’ye yükseldi. Ortalama satılık konut metrekare fiyatı İstanbul’da 28 bin 158 TL’ye, Ankara’da 14 bin 49 TL’ye ve İzmir’de 22 bin 727 TL’ye ulaştı. Konut talebi endeksi de mart ayına kıyasla yüzde 13.3 düştü. Bu düşüşte Ramazan Bayramı tatilinin de etkisi olduğu belirtildi. Konut piyasasındaki canlılık göstergesi olarak görülen satılan konutların satılık ilan sayısına oranı da ülke genelinde ve üç büyükşehirde düştü. Bir diğer canlılık ölçütü satılık konut ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren ‘kapatılan ilan yaşı’ ise geçen aya kıyasla ülke genelinde, İstanbul’da ve İzmir’de artarken Ankara’da azaldı.

Haberin Devamı

KİRA YÜKLEŞİNDE DE GERİLEME VAR

Konut fiyatlarında olduğu gibi KİRA artış hızında da gerileme var. Türkiye genelinde kira fiyatlarındaki yıllık değişim martta yüzde 157 olurken, nisanda yüzde 117’ye düştü. Geçen yıl nisanda 48.5 TL olan Türkiye geneli ortalama metrekere kira fiyatı bu yıl aynı dönemde 105.2 TL’ye çıktı. Yıllık kira fiyatı artış oranı marttan nisana İstanbul’da yüzde 127’den yüzde 117.4’e, Ankara’da yüzde 199’dan yüzde 192.2’ye, İzmir’de ise yüzde 186.5’ten yüzden 160.9’a geriledi. Kahramanmaraş depremi sonrası yoğun göç almasının etkisiyle Ankara’daki düşüş daha sınırlı kaldı.

Gözden KaçmasınErdoğandan kira fiyatlarına ilişkin açıklama: Cebri adımlar atmak zorundayızErdoğan'dan kira fiyatlarına ilişkin açıklama: Cebri adımlar atmak zorundayızHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınFırsatçı bayiler yakayı ele verdi Ticaret Bakanlığı yetkilileri müşteri kılığında otomobil almak istediFırsatçı bayiler yakayı ele verdi! Ticaret Bakanlığı yetkilileri müşteri kılığında otomobil almak istediHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Konut Satışları#Kira#Betam

BAKMADAN GEÇME!

Hayatımda vücudumu sevdiğim bir an bile olmadı Dismorfik bozukluk her geçen gün artıyor... Sık sık diyet yapanlar, sürekli tartılanlar dikkat

'Hayatımda vücudumu sevdiğim bir an bile olmadı' Dismorfik bozukluk her geçen gün artıyor... Sık sık diyet yapanlar, sürekli tartılanlar dikkat!

#Sağlık
SÜT DOSYASI | İnek sütü sağlığa zararlı mı Popüler olan bitkisel sütler göründüğü kadar masum mu | 7 SORU 7 YANIT

SÜT DOSYASI | İnek sütü sağlığa zararlı mı? Popüler olan bitkisel sütler göründüğü kadar masum mu? | 7 SORU 7 YANIT

#Bitkisel Süt
BİR SORUDAN FAZLASI | Pahalı bir düğünle başlayan evlilikler daha mı kısa sürüyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Pahalı bir düğünle başlayan evlilikler daha mı kısa sürüyor?

#Evlilik