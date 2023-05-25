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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kira fiyatlarına ilişkin açıklama: Cebri adımlar atmak zorundayız

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kira Fiyatları#Konut Fiyatları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 21:47

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CNN-Kanal D ortak yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Artan konut ve kira fiyatlarına da değinen Erdoğan, "Kirada cebri adımlar atmak zorundayız. 85 milyon insanı bir avuç insanın kar hırsına kurban etmeyeceğiz. Fahiş fiyata onları asla kurban etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Seçim sonrası ekonomik beklentiler ile ilgili ise Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kriz tellallarına kulak asmayın. Ekonomimizi çökertmek isteyenlere muhalefet ön ayak oluyor." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN TÜRK-Kanal D ortak yayınında Ahmet Hakan ve Hande Fırat'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan konut ve kira fiyatlarına da değinerek şu ifadeleri kullandı:

"85 MİLYON İNSANI BİR AVUÇ İNSANIN KAR HIRSINA KURBAN ETMEYECEĞİZ"

Kirada cebri adımlar atmak zorundayız. Adalet Bakanlığının üzerine sert tedbirler ile gitmesi lazım. Bu işin önemli çıkış noktası toplu konut. Özel sektör bile 10-20 sene vade ile konut satışı yapıyor. Peşinatlar da düşük. 85 milyon insanı bir avuç insanın kar hırsına kurban etmeyeceğiz. Fahiş fiyata onları asla kurban etmeyeceğiz. 

"KRİZ SÖYLEMLERİNE KİMSE KULAK ASMASIN"

Açık ve net söylüyorum. Bu kriz tellallarının kriz söylemlerine kimse kulak asmasın. Bu çok yanlış olur. Bunun başını çeken Kılıçdaroğlu ve şürekasıdır. Vatandaşımızı algılarla yönlendirmeye çalışıyorlar. Bunlar otelde IMF temsilcileriyle görüşme yaptılar. Bize de borç almayı tavsiye ettiler. Ben de 'borç alma gibi hevesimiz yok' dedim. Bizim bu tefecilerle ne işimiz var? Daha önce de banka ve borsaya yönelik açıklamaları var. Piyasaları hep manipüle etmeye gayret ettiler. Biz bunları hep yerinde çökerttik. Kimse şüphe etmesin, finans sistemimiz sağlam. Körfez ülkelerinden sistemimizin içerisine para depo eden ülkeler oldu. Bu da kısa süre için de olsa Merkez Bankamızı ve piyasamızı rahatlattı.

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