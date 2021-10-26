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Honaz'da sabahın ilk ışıklarında başlıyor! Kurusu Almanya'ya yaşı Rusya'ya gönderiliyor

#Honaz#Cennet Hurması#İhracat
Honazda sabahın ilk ışıklarında başlıyor Kurusu Almanyaya yaşı Rusyaya gönderiliyor

Denizli'nin Honaz ilçesinde 8 bin dekar arazide üretilen ve son dönemde ihracat ürününe dönüşen cennet hurmasında hasat dönemi yoğun geçiyor.

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Hurma yetiştiriciliğinde adından söz ettiren Honaz'da hasat telaşı başladı. Türkiye'nin cennet hurması deposu olma yolunda ilerleyen ilçede bu yıl 1350 çifti, mevsimsel şartlara bağlı olarak geçen yıla göre verimi düşen hurmadan 12 bin ton rekolte bekliyor.

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Hurmayı yaş ve kuru olarak satışa sunan üreticiler, yurt içi ve dışından gelen talebi karşılamaya çalışıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla tarla yoluna düşen üreticiler gün boyu topladıkları hurmaların bir bölümünü kabuğunu soyduktan sonra kurutmalık için askılara asıyor. Yaş olarak gönderilecek meyveler ise özenle seçiliyor.

Yaş için ayrılan meyve soğuk hava depolarında satış için hazırlanıyor. Cennet hurması bu yıl tarlada 6 liradan satılıyor, kurusunun ise 50 liradan alıcı bulması bekleniyor. Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, AA muhabirine, cennet hurmasının ilçenin ana üretim kaynağı haline geldiğini belirtti.

Honazda sabahın ilk ışıklarında başlıyor Kurusu Almanyaya yaşı Rusyaya gönderiliyor

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Katma değerli bir ürün haline gelen hurmanın ekim alanının da arttığına işaret eden Yelek, "Honazlı çiftçilerimiz pandemiden etkilenmeden tarlasında çalışarak üretmeye devam ediyor. Soğuk havadan dolayı bir don oldu. Bu nedenle yüzde 30-40 civarında rekoltede düşüş var. Fiyatı ise geçen seneye göre harika. İngiltere, Rusya ve Almanya'ya ürünler gönderdik. Bu sene inşallah ihracatımız yine devam edecek. Almanlar kuru, Ruslar ise yaşını tercih ediyor." diye konuştu.

Cennet hurmasının A vitamini deposu olduğuna dikkati çeken Yelek, meyvenin yurt içinde de tüketiminin artmaya başladığını söyledi.

Honazda sabahın ilk ışıklarında başlıyor Kurusu Almanyaya yaşı Rusyaya gönderiliyor

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Yelek, bu yıl Honaz'da 3 bin dönüm alana cennet hurması dikildiğini anlatarak, "İhracat pazarını geliştirmek için görüşmelere devam ediyoruz. Bu yıl rekolte düşük ama fiyatların yüksek olması bizi tatmin ediyor. Birkaç yıl sonra ihracatta ve iç piyasada hurmada Türkiye'nin deposu olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Üreticilerden Mehmet Tavşan ise yaklaşık 25 yıldır hurma üretimiyle uğraştığını belirterek, "Bu sene fiyatlar çok güzel. Cennet hurması bu sene fiyatıyla yüzümüzü güldürdü. Bundan sonra da bizi memnun edeceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Honazda sabahın ilk ışıklarında başlıyor Kurusu Almanyaya yaşı Rusyaya gönderiliyor

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#Honaz#Cennet Hurması#İhracat

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