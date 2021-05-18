Asya'nın en önemli anlaşma... 2 dev şirketten flaş birleşme kararı!

Endonezya'nın en büyük girişimlerinden Gojek ve e-ticaret şirketlerinden Tokopedia, ülkedeki en büyük teknoloji grubunu oluşturmak için birleşme kararı aldı. İki dev şirketin birleşimindeki yeni şirkete GoTo Group adı verilecek.

CNN'in haberine göre Asya'nın en büyük birleşmelerinden biri olan bu birleşme 18 milyar dolarlık bir pay oluşturuyor. Gojek ve Tokopedia, aynı zamanda farklı şirketler olarak faaliyet göstermeye devam edecek.

BAŞA KİM GEÇECEK?

Gojek’ten Andre Soelistyo, Tokopedia’dan Patrick Cao GoTo Grup Başkanı olarak görev yaparken, GoTo Group CEO’su olarak birleşik işe liderlik edecek. İki firma ortak bir duyuruda, Kevin Aluwi’nin Gojek CEO’su olarak devam edeceğini ve William Tanuwijaya’nın Tokopedia’nın CEO’su olarak kalacağını söyledi.

Patrick Cao yaptığı açıklamada, "GoTo Group, Endonezya'daki GSYİH'nın yüzde 2'sinden fazlasını oluşturacak ve şirketimizle ekonomi genişledikçe çok daha fazla istihdam ve gelir kazanma fırsatı yaratacağız" dedi.

Şirket sadece Endonezya'ya değil, aynı zamanda Gojek'in halihazırda faaliyet gösterdiği güneydoğu Asya'daki diğer gelişmekte olan pazarlara da odaklanacak.

JAKARTA'DA KURULDU

Gojek, Jakarta'da önce kısıtlı bir e-ticaret şirketiyken sonrasında yemekten, lojistiğe hatta ilaç teslimatına kadar genişledi.

Kullanıcılar, Gojek'in mobil ödeme platformunu kullanarak her şeyi ödeyebiliyor. Tokopedia ise e-ticaret hayatına 2009 yılında başladı. Uygulama kapsamında herkesin çevrimiçi mağaza açmasına izin veriliyor.

Gojek ve Tokopedia’nın tüm yatırımcıları birleşme hamlesine finansal destekte bulundu. Hatta kimileri GoTo’daki hisse oranını artırmak için yeni yatırım turlarının kapılarını da araladı.

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