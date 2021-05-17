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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 17.05.2021 - 15:35 | Son Güncelleme:

43 milyar dolarlık anlaşma... AT&T Discovery ile birleşiyor!

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43 milyar dolarlık anlaşma... AT&T Discovery ile birleşiyor!

ABD'nin önemli şirketlerinden AT&T ve Discovery birleşme kararını duyurdu. Birleşmenin 2023 gelirinin 52 milyar doları göreceği tahmin ediliyor.

HBO ve Warner Bros stüdyolarının sahibi olan ABD'de bulunan çok uluslu şirket olan AT&T ile HGTV ve TLC gibi reality TV kanallarının sahibi Discovery medya varlıklarını birleştirme kararı aldı.

AT&T yönetim kurulu, pazar günü yapılan toplantıda birleşmeye ilişkin detayları inceleyerek onayladı. Anlaşmanın detaylarının ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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43 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

43 milyar dolarlık anlaşma kapsamında AT&T hissedarları yeni şirkette yüzde 71'i temsil ederken, yüzde 29'luk hissedar payı Discovery tarafına ait olacak.

Reuters'ın haberine göre anlaşmanın 2022 ortasında tamamlanması bekleniyor.

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CEO BELLİ OLDU

Yeni şirkete Discovery'de de CEO olarak görevini sürdüren David Zaslav liderlik edecek. AT&T, son 3 yılda yaklaşık 85 milyar dolarlık yatırım yapmıştı.

Bu birleşmeyle Netflix Inc. ve Walt Disney Co.'ya ciddi rakip olunacağı tahmin ediliyor. Yeni şirketin 2023 gelirinin yaklaşık 52 milyar dolar olması tahmin ediliyor.

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