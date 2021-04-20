20 milyar dolara satılacaktı... Japon devi satış teklifini geri çevirdi

Toshiba’dan yapılan açıklamada, CVC’nin bağlayıcı olmayan satın alma teklifinin gerçekten değerlendirilecek kadar “özgün” olmadığı belirtildi.

CVC, Japon firmasını satın alıp borsadan çıkararak özel bir şirket hale getirmeyi planlıyordu.



Toshiba, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu küresel ekonomik krizden olumsuz etkilendi.

Japon şirketin portföyünde nükleer santral ve savunma projelerinin olması nedeniyle Japon hükümetinin satışa onay vermesi gerekiyor.

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