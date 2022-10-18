Fransızlar baş başa kaldı

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Pandemi nedeniyle 4 yıldır düzenlenemeyen Uluslararası Paris Otomobil Fuarı, dün basın günüyle yeniden kapılarını açtı. Le Mondial de L’Auto 2022 ismiyle düzenlenen fuar 18-23 Ekim tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. Enflasyon ve resesyon sesleri arasında bu yıl Avrupa’da düzenlenen tek otomobil fuarı olma özelliği taşıyan organizasyon, katılımcı markalar açısından oldukça sönük bir havada başladı. Paris’teki şova ağırlıklı olarak ev sahibi Fransız markalar ile Avrupa pazarında iddialı olmak isteyen Asyalılar katıldı.

BMW, Mercedes-Benz, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Nissan gibi birçok dev fuarda yer almadı. 89’uncu kez düzenlenen fuarın ana teması ise geleceğin mobilite araçlarını öne çıkaran ‘Devrim Yolda’ oldu. Şovda başta elektrikli otomobiller olmak üzere geleceğin mobilite çözümleri, iki kişilik mikro otomobiller, konsept araçlar ve hidrojenli araçlar ön plandaydı.

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Fuarın en büyük gösterisini ev sahipleri Renault ve Dacia gerçekleştirdi. Renault markası 2025 yılında muhtemelen ‘Renault 4’ olarak adlandıracağı küçük elektrikli SUV modelinin konsepti ‘4EVER Trophy’nin konseptini ilk kez bu fuarda gösterdi. Dacia da kısa süre önce tanıtılan MANIFESTO konsept otomobili başta olmak üzere, markanın tüm ürün gamını yeni marka kimliğiyle fuarda sergiledi. Ayrıca, Dacia’nın ilk hibrit motoru da (Hybrid 140) Paris’teki şovda lanse edildi. Öte yandan, Jeep’in ilk elektrikli modeli Avenger ve Peugeot’nun yeni fastback gövde tipli 408’i de fuarda ilk kez görücüye çıkan otomobiller arasındaydı. Fuara ev sahibi Fransızlardan sonra en çok ilgi gösterenler Asyalılar oldu. Başta dünyanın en büyük üreticilerinden Çinli BYD olmak üzere başka bir Çinli Great Wall ve Vietmanlı Vinfest Avrupa’ya Paris’ten giriş yaptı.

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EFSANE ‘4’ GERİ DÖNDÜ



Paris'teki şovda en büyük gösteriyi Renault markası yaptı. Marka, 4EVER Trophy, R5 TURBO 3E ve yeni Kangoo E-Tech yüzde 100 elektrikli modellerinin dünya çapındaki ilk tanıtımlarını gerçekleştirdi. Renault CEO’su Luca De Meo, efsanevi Renault 4’ün mirasını taşıyan küçük elektrikli SUV konsepti 4EVER Trophy’nin örtüsünü burada kaldırdı. 2025 yılında muhtemelen ‘Renault 4’ ismiyle satışa çıkacak elektrikli SUV’dan ipuçları taşıyan 4EVER Trophy futuristik tasarımı ve arazili görünümüyle dikkat çekti. Diğer yandan, bir başka retro temalı R5 Turbo 3E de fuardaki yerini aldı. Bu aracın da gelecekte Renault markasının küçük tam elektrikli Hatchback’inin altyapısını oluşturduğunu belirtmekte fayda var. Öte yandan, markanın en yeni C segment SUV modeli Austral de fuardaki yerini alırken; Reno avatar, Hippie Caviar Motel, Scenic Vision, R5 Prototype ve Megane E-Tech yüzde 100 elektrikli gibi yenilikler de fuarda sergilendi.

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ÇAĞDAŞ: AUSTRAL YAKINDA GELİYOR



Renault markasının davetlisi olarak katıldığımız fuar kapsamında açıklamalarda bulunan MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, da “Türkiye’de 2023 yılının ilk yarısında satışa sunmayı planladığımız yeni Renault Austral ve Megane E-Tech yüzde 100 elektrikli modelleriyle, Renault’nun C segmentindeki büyük atağını biz de ülkemizde sürdüreceğiz. Merakla beklenen ve tarihinde ilk kez E-Tech yüzde 100 elektrikli versiyonuyla sunulan Renault Kangoo E-Tech yüzde 100 elektrikli modelini de 2023’ün ilk yarısında Türkiye’de kullanıcılarımızla buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.





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1000 KM MENZİLLİ HİDROJENLİ SEDAN



Fransız girişim Hopium, yüzde 100 hidrojenle çalışan ve 1000 kilometre menzile sahip olması planan ‘La Machina’ isimli konseptini Paris’teki şovda dünyaya tanıttı. Deposu 3 dakikada dolacak Sedan gövde tipli otomobil tam 500 HP güce sahip ve 230 km hıza çıkabiliyor. Otomobilin üretimine ise 2025 yılında başlanacak.

ÇİN SEDDİ’Nİ KURDULAR!

Avrupa pazarına iddialı bir giriş yapmak isteyen Asyalı markalar, Fransızlardan sonra fuara en çok katılım gösteren markalar oldu. Çinli BYD, elektrikli Atto 3, Tang ve Han’ı sergiledi. Bir başka Çinli Great Wall Motors da elektrikli markası Ora’yı Paris’te lanse etti. Vietmanlı Vinfast markası ise elektrikli SUV’ları VF8 ile VF9’un lansmanlarını burada gerçekleştirdi.

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‘ASLAN’DAN 2 YENİ MODEL



Bir başka Fransız Peugeot, fastback gövde tipindeki yeni otomobil modeli 408’in ve elektrikli e-208’in dünya lansmanlarını Paris’te yaptı. Elektrikli araç tutkunları, ilk kez bir otomobil fuarında sergilenen Peugeot 9X8 Hybrid Hypercar’ı ve Peugeot 508 PSE’yi de yakından inceleme fırsatı buldu.

Dacia kısa süre önce tanıtılan MANIFESTO konsept otomobili ve markanın tüm ürün gamını yeni marka kimliği ile fuarda sergiledi. Markanın amiral gemisi modeli Duster, ‘Mat Edition’ özel seri versiyonuyla da dikkatleri üzerine çekerken, Dacia’nın ilk hibrit motoru da (HYBRID 140) tanıtıldı. Fuarda 2023’ün ikinci çeyreğinde Türkiye’ye gelecek olan uygun fiyatlı elektrikli Spring de vardı.

ELEKTİRİKLİ JEEP GELDİ



Elektriklimodellerin damga vurduğu fuarda Jeep markası ilk tamamen elektrikli modeli Avenger’ı ilk kez gösterdi. 156 PS ve 260 Nm torka sahip elektrikli SUV, 54 kWh’lık bir batarya ile 400 kilometrelik bir menzile sahip olacak. Markanın elektrikli dönüşümüne öncülük eden modelin bazı pazarlarda içten yanmalı versiyonları da satışa çıkarılacak.



