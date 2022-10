Hakan Şükür’e yanlıyorsan FETÖ’yü anlamamışsındır

Haberin Devamı

Davette bulunurken de azıcık yanlamış Hakan Şükür’e...

“Ben sana vaktiyle kral demiştim” falan türü sözlerle.

*

Sonra da “Ne yapıyorsun birader? O yanladığın adam, bir terör örgütünün üyesi” diye uyarılınca...

Hemen silmiş yazdıklarını.

*

İki şey söyleyeceğim bu konuda:

*

BİR: Sırf yaptığı programa çıksın diye Hakan Şükür’e yanlayabilen biri, FETÖ adlı sinsi ve kalleş bir örgütü hiç anlamamıştır. FETÖ olgusunu bile doğru dürüst anlayamayan birinin bir tür kanaat önderine dönüşmesi ise... Ülkemizdeki liyakat sorununun geldiği yeri gösterir.

*

İKİ: Bizim memleket böyledir. Birazcık popüler olan biri, anında özgüven patlaması yaşar. Ben oldum artık havasına girer. Hele bir de arkasına bir destekçi kitlesi aldıysa... Bu arkadaşın Hakan Şükür’e yanlamasının psikolojik açıklaması bu olsa gerek.

PKK DEMİRTAŞ’IN İPİNİ ÇEKMİŞ

ORHAN Miroğlu, PKK/HDP/Demirtaş siyasi çizgisini en iyi bilebilecek isimlerdendir.

*

Son günlerde PKK ile Demirtaş arasındaki düelloyu yorumlamış Miroğlu.

Esra Elönü’nün 24 TV’deki programında şunları söylemiş:

*

“PKK, Demirtaş’a ‘Sen bir hiçsin’ dedi. Hatta ‘Münafıksın’ dedi. Demirtaş’ın ipi çekilmiş gibi görünüyor. Bir daha geri dönüşü olmaz.”

*

Orhan Miroğlu dışında bir isim söyleseydi pek ciddiye almazdım. Miroğlu söyleyince çok ciddiye aldım bu saptamayı.

*

Ama ben yine de merak ediyorum: Demirtaş, kopuş siyaseti izleyip PKK’ya karşı isyan bayrağı mı açacak, yoksa bir süre sinip aradaki buzları eritmeye mi çalışacak?

YAPAY ZEKÂLARLA KANKA OLAN ÖZGÜR DEMİRTAŞ’TAN BİR RİCA

ÖZGÜR Demirtaş, yapay zekâya destan yazmış.

“Bizi artık insanlar değil, yapay zekâlar yönetecek” demiş. “Zaten yönetmeye başladılar bile” diye bazı örnekler vermiş. İnsanlardan umudunu kestiği için de yapay zekâların bizi yönetmesi fikrinden de gayet memnun olduğunu vurgulamış.

*

Bakalım ne zaman “İroni yapmıştım” diyecek.

*

Özgür Demirtaş’ı bir süreliğine bir tarafa bırakırsak...

Bu tür aşırı yapay zekâ hayranları, kanser denilen illete bir çözüm bulunamamasıyla ilgili olarak pek bir şey demiyorlar nedense.

*

İşte bakın: Kansere deva bulacaklarına inandığımız Özlem Türeci ve Uğur Şahin, bu işin ancak 2030 yılında söz konusu olabileceğini açıklamış. Ama kesin değilmiş. Olma ihtimali varmış.

*

Keşke Özgür Demirtaş, âşığı olduğu yapay zekâlardan ricacı olsa da şu işi 2030’dan önce çözseler.

POLİTİK YAKLAŞIMI ŞÖYLE OLANLARLA DOST OLMAM

- Daha bir çay kahve içmeden anında konuyu siyasete getirenlerle...

*

- Karşı tarafın hiçbir görüşüne asla hak vermeyenlerle...

*

- Politikayı “yenmek” ve “yenilmek” bağlamına oturtanlarla.

*

- Fanatizmden gözü kör olmuş olanlarla...

*

- Kendi cenahının aleyhine olan gerçekleri dinlemek bile istemeyenlerle...

*

- Konu siyasete geldiğinde gözlerinden ve sözlerinden nefret akanlarla...

*

- Hayatını baştan sona siyaset kaplayanlarla...

*

- Oturup dizi izleyeceğine yüzde sıfır nokta bilmem kaçlık partinin mitingini izleyenlerle...

*

- Kendi cenahından yana olanları aydın, karşı tarafı cahil olarak kodlayanlarla.

MATURİDİ’YE GÖRE KADER

KADER konusu çok çetrefilli, çok karmaşık bir konudur. Bu konuda ciltler dolusu bir külliyat vardır. Maturidi de bu konuyu çok geniş biçimde izah etmiştir. Benim onun görüşünden çıkardığım sonuca göre kader konusu kısaca şöyledir:

*

Bir insanın eylemi, gerçekleşmesi açısından insana, yaratma yönünden Allah’a aittir. Eylemlerdeki bu ortaklık, insanın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

BİR DİZİ İZLEDİM PARANOYAK OLDUM

BİR dedektif dizisi izliyorum. Dizide yer alan her karakter, katil zanlısı. Tam, “İşte bu katil” diyorsun, hop adam temize çıkıyor. Hadi bu sefer başka bir karakterin katil olduğuna inanmaya başlıyorsun. On sekiz bölüm oldu. On yedi kişinin katil olabileceğinden şüphelendik izleyiciler olarak.

*

Diziyi izledikçe paranoya seviyem en üst noktaya çıktı.

Ben artık eski ben değilim.

Kapıdan gelen her tıkırtı, beni tedirgin ediyor. Sürekli arkamdan biri geliyor sanıyorum. Kedim Sekter’in bile arkamdan bir işler çevirdiğinden kuşku duymaya başladım. Telefon çaldığında zıplıyorum. Rüzgâr biraz sert estiğinde ürperiyorum.

*

Lanet olası dizi. İzlemez olaydım seni.

PUTİN AK PARTİ’YE SEÇİM KAZANDIRMAYA ÇALIŞIYORMUŞ

BÖYLE demiş CHP’li Erdoğan Toprak.





*

Yahu Erdoğan Bey... Bir eli yağda, bir eli balda değil ki Putin’in. Adam kıstırılmış durumda. “Dur ben AK Parti’ye seçim kazandırayım” diyecek durumda değil yani. Adam, kendine bir çıkış arıyor. Bunu yaparken de Türkiye’ye yanaşıyor. Bunu kavramak çok mu zor? Yarın sen iktidara gel, aynı Putin sana yanaşır.

MENDERES’İN SONU ‘OUT’ ABDÜLHAMİD’İN SONU ‘İN’

Eskiden Erdoğan’a sürekli Menderes’in sonunu hatırlatırlardı.

*

Bunun Erdoğan’a yarayan bir hatırlatma olduğunu fark etmiş olacaklar ki bundan vazgeçtiler.

*

Şimdi Abdülhamid’den yürüyorlar. Abdülhamid’in sonunu ima ediyorlar.

*

Erdoğan’a bir son belirlemek yerine kendilerine bir başlangıç belirleseler çok daha iyi bir şey yapmış olacaklarının farkında bile değiller.