Fransa'dan Google ve Facebook'a ceza

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Fransa, Google'a 150 milyon euro, Facebook’a ise 60 milyon euro para cezası verdi. Fransa’nın veri düzenleyicisi Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu (CNİL) verilen para cezasının Facebook ve Google’ın Fransız vatandaşların çerez izleme teknolojisini kolayca reddedememesi sonucu alındığını açıkladı.

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Google'a verilen 150 milyon para cezası, CNİL tarafından verilen ceza miktarı rekorunu kırdı. CNİL tarafından yapılan açıklamada, "CNİL, facebook.com, google.fr ve youtube.com web sitelerinin çerezleri hemen kabul etmek için bir düğme sunduğunu gözlemledi. Ancak, kullanıcının bu çerezlerin yerleştirilmesini kolayca reddetmesine izin vermek için düğme gibi eşdeğer bir çözüm bulunmuyor. Tüm çerezleri reddetmek için birkaç tıklama gerekirken kabul etmek için yalnızca bir tıklama gerekiyor. Komite, bu işlemi rıza özgürlüğünü ihlal ettiğini düşünüyor. Çerezleri kabul edilebilecek kadar basit bir şekilde reddedememek, kullanıcıların seçim rızasına zarar verir” ifadelerini kullandı.

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Google ve Facebook 3 ay içinde teknik veya hedefli reklam amaçları için web siteleri tarafından kullanıcılarının onayına sunulan çerez politikalarını düzeltmezlerse günlük 100 bin euro para cezasına çarptırılacak.



CNİL geçtiğimiz Aralık ayında, gizlilik koşulları kapsamında çerez ihlalleri nedeniyle Amazon’a 35 milyon euro ve Google'a 100 milyon euro para cezası vermişti.