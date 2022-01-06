Kripto paralarda sert düşüş! Değer kayıpları hızlandı...

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ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 14-15 Aralık tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin yayınlanan tutanaklar piyasalar tarafından oldukça 'şahin' bulunurken; Fed'in ilk faiz artırımının mart ayında yapılacağına dair beklentiler de kuvvetlendi. Bu açıklamalara kripto para piyasaları da sert tepki verirken; kripto paraların toplam piyasa değeri 2 trilyon dolara kadar geriledi. Şimdi gözler cuma günü ABD kanadından gelecek olan Tarım Dışı İstihdam ve işsizlik verilerinde olacak.

Analistler, kripto para fiyatlarında son dönemde görülen dalgalanmanın, gelen olarak finansal piyasalarda artan oynaklığın bir yansıması olduğunu, enflasyonda yükseliş karşısında merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırmaya yönelmelerinin likiditeyi azaltacağı endişesinin kripto paralara da yansıdığını vurguluyorlar.

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KRİPTO PARALARDA SON DURUM

Kripto para piyasalarında yön yine aşağı döndü. Önde gelen kripto paraların çoğunda değer kayıpları yüzde 10’a yaklaştı. Kripto paraların en yüksek hacimlisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 7'nin üzerinde değer kaybederek 43 bin dolar seviyesine indi. Bitcoin'in ardından ikinci sırada gelen Ethereum'da ise değer kaybı yüzde 10'un üzerinde. Kripto paranın fiyatı ise 3 bin 500 doların altına geriledi.

Binance Coin'de ise son 24 saatte yaşanan değer kaybı yüzde 9'a yaklaşırken, kripto paranın fiyatı 467 dolar seviyesine çekildi.

Önde gelen kripto paralar arasında en büyük değer kaybını ise Solana yaşadı. Kripto parada son 24 saatte yaşanan değer kaybı yüzde 12'yi geçti. Kripto paranın değeri 150 dolar seviyesinde bulunuyor.

ŞAHİN TONDA FOMC TUTANAKLARI KRİPTO PARALARI AŞAĞIYA ÇEKTİ

Beste Naz Süllü - Huobi Global Araştırma Müdürü

14-15 Aralık tarihli FOMC toplantısına ilişkin yayımlanan tutanakları piyasa oldukça şahin buldu. İstihdam piyasasının sıkı olduğu ve 8,8 trilyon dolarlık bilançonun ‘yüklü’ şekilde azaltılması gerektiği belirtildi. Aralık ayındaki toplantıda yayımlanan beklentilerin yer aldığı projeksiyonda da FOMC üyeleri 2022’de üç faiz artışını işaret etmişti. Dünkü tutanakların ardından ilk kez Fed’in mart ayında faiz artırma olasılığı yüzde 70’in üzerine çıktı. Yarın açıklanacak ABD ortalama saatlik kazançlar-tarım dışı istihdam-işsizlik oranı verileri oldukça önem kazandı. Eğer veriler kuvvetli bir şekilde ‘sıkı’ istihdam piyasasını destekliyorsa bundan sonrası için ‘şahin’ fiyatlama daha da ağırlık basacak. Kazakistan, Çin’den sonra en büyük Bitcoin üreticisi ve oradaki enerji maliyetleri ile birlikte olaylar da takip ediliyor.

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Dünkü düşüşle birlikte Bitcoin yüzde 7 civarında geriledi ve kripto paraların toplam piyasa değeri 2 trilyon dolara gerileyerek son iki haftada 300 milyar dolar kadar değer kaybetti. 42.000 dolar seviyesinde gördüğümüz Bitcoin bu bölgelerde oldukça kritik önem taşıyor. 2021’de bireysellerin yoğunlukla aldığı fiyat aralığı 40.000-45.000 dolar seviyesiydi. 59 şirketin alım ortalaması ise 30.000-35.000 dolar bölgesiydi. Teknik olarak zirveden itibaren var olan alçalan trend 42.000 dolar seviyesinden geçmekte. Bu nedenle geldiği noktalarda tutunabilirse yeniden 50.000 dolar bölgesine tepkiler gelebilir.

FED TUTANAKLARINDA NE VAR?

ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 14-15 Aralık toplantısının yayınlanan tutanakları, Fed'in faiz oranlarının sadece önceden beklenenden daha yakın zamanda değil, daha hızlı da artırmasının gerekebileceğinin konuşulduğunu gösterdi.

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Tutanaklar, FOMC üyelerinin Aralık toplantısında yüksek enflasyonun düşürülmesi için faiz artırımının ve varlık alımlarının azaltılma hızının yanı sıra Fed'in bilançosunun küçültülmesini de konuşmaya başladıklarını gösterdi.

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Tutanaklarda, "Katılımcılar genel olarak, federal fon faiz oranlarının katılımcıların önceden öngördüklerinden daha yakın zamanda veya daha hızlı bir hızla artırılmasının gerekli hale gelebileceğini not ettiler. Bazı katılımcılar aynı zamanda, Fed'in bilarçocunun federal fon faiz oranları artırılmaya başladıktan sonra göreceli olarak kısa zamanda başlamasının uygun olabileceğini de not ettiler" ifadelerine yer verdi.

FOMC tutanakları, Fed'in sadece ilk faiz artırımını değil, aynı zamanda enflasyonu frenlemek için Hazine kağıtları ve mortgage destekli menkul kıymetlerin Fed bilançosundaki miktarlarının azalmasına imkan verip vermemeyi de konuştuklarını gösterdi. Ancak bilançoda ilk düşüşün zamanlaması konusunda beklentilerin dağınık olduğu da vurgulandı.

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Tutanaklarda, "Piyasa katılıcıların ekonomi, iş gücü piyasası ve enflasyon için görünümler dikkate alındığında, federal fon faiz oranlarının piyasa katılıcılarının önceden öngördüklerinden daha yakın zamanda veya daha hızlı bir hızla artırılmasının gerekli hale gelebileceğini not ettiler" ifadeleri de yer aldı.

100 BİN DOLAR TAHMİNİ

ABD'li dev banka Goldman Sachs ise Bitcoin'in bu yıl 100 bin doları göreceğine yönelik bir rapor yayımladı. Goldman Sachs, 2021 yılındaki performansını sergilemesi halinde Bitcoin'in 100 bin dolara ulaşabileceğini ve altının piyasa hakimiyetini de elinden alacağını belirtti.