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HABERLEREkonomi Haberleri

Memur emeklisine yüzde 30.95 zam

#Memur Emeklisi#Zam#Enflasyon
Memur emeklisine yüzde 30.95 zam
Noyan Doğan

Açıklanan enflasyon rakamı ile birlikte memur emeklilerinin yeni yıl zamları da belli oldu. Emekliler, kamu görevlilerine verilen yüzde 2.5’lik ek zamdan da yararlanacak. Buna göre, memur emeklileri, 2022 yılının ocak ayında maaşlarını yüzde 30.95 zamlı alacak. Zamla birlikte her ay alınan ek ödeme tutarı da yükselecek.

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Memur emeklilerinin yeni senenin başında alacakları zam oranı netleşti. Emekli memurlar, ek zamdan da yararlanacak ve böylece 2022’nin ocak ayında maaşlarını yüzde 30.95 zamlı alacak.

Memur emeklileri, ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark maaş zammına yansıyor. Enflasyon farkının oranı da toplu sözleşmede yer alıyor.

2022-2023’teki mali ve sosyal hakları belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri bu yılın ağustos ayında sonuçlandı. Buna göre de memur ve emeklileri maaşlarını 2022’nin ilk altı ayında yüzde 5 zamlı alacaklar. 2021’in ikinci altı alında gerçekleşecek enflasyonun yüzde 3 oranını geçmesi halinde ise aradaki fark memur ve emeklilerinin zamlarına eklenecek.

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YÜZDE 2.5’LİK EK ZAM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021’in son 6 aylık enflasyon rakamını yüzde 25.47 olarak açıkladı ve enflasyon toplu sözleşmede belirtilen yüzde 3’ü geçtiği için memur emeklileri için yüzde 22.47’lik enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşmedeki yüzde 5’lik zamla birlikte enflasyon farkı da eklenince emeklilerin 2022’nin ocak ayında alacağı zam yüzde 27.47 oldu.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu görevlilerine, toplu sözleşme çerçevesinde yüzde 2.5 oranında ilave artış yapılacağını açıklamıştı. Ardından ek zam önerisi yasa tasarısı olarak Meclis’e gönderildi. Bu kapsamda memur emeklileri 2022’nin ocak ayında maaşlarını yüzde 30.95 zamlı alacak.

EK ÖDEME DE ARTIYOR

Yeni zamla birlikte memur emeklilerinin her ay aldıkları ek ödeme de artacak. Zamla birlikte memur emeklileri maaş tutarlarına göre ocak ayından itibaren 168 lira ile 1.100 lira arasında ek ödeme alacaklar.

Memur emeklileri 2021’in ocak ayında yüzde 7.36, temmuz ayında ise yüzde 8.45 olmak üzere geçen sene maaşlarını toplam yüzde 15.81 zamlı almışlardı.

Memur emeklisine yüzde 30.95 zam

Memur emeklisine yüzde 30.95 zam

Memur emeklisine yüzde 30.95 zam


YARIN: Görevdeki memurların zamlı maaşları

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#Memur Emeklisi#Zam#Enflasyon

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