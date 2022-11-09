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Fırıncılar Başkanı konuştu: Zam iddiaları gerçek dışıdır

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#Ekmek#Zam#İstanbul
Fırıncılar Başkanı konuştu: Zam iddiaları gerçek dışıdır
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 12:13

Türkiye Fırıncılar Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğe zam geleceğine ilişkin iddialara yönelik olarak "Bu kişilerin hiçbir yetkisi yokken fiyat talep etme yetkisi dahi olmamasına, komisyonda görevi olmamasına rağmen ekmek fiyatına ilişkin Aralık'ta 7.50 TL olacak demesi gerçek dışıdır" dedi.

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Ekmek fiyatlarına ilişkin iddialarda bulunan kişiler hakkında Türkiye Fırıncılar Başkanı Halil İbrahim Balcı önemli açıklamada bulundu. Balcı, zam iddiasında bulunan kişilerin fiyat talep etme yetkisinin olmamasına, komisyonda görevi bulunmamasına rağmen Aralık ayında İstanbul'da ekmek fiyatlarının 7,5 lira olacağına yönelik açıklamalarının gerçek dışı olduğunu söyledi.

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Balcı "Aralık ayında Ekmek 5 TL'nin üzerinde olmayacak, Ocak ayında da kamuoyunda yer aldığı şekilde bir ekmek fiyatı ile karşı karşıya kalmayacağız" dedi.

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#Ekmek#Zam#İstanbul