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İsveç, PKK yanlısı eski vekilin sözleri ile sarsıldı: Erdoğan'ın karşısında diz çöktük

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#İsveç#Türkiye#NATO
İsveç, PKK yanlısı eski vekilin sözleri ile sarsıldı: Erdoğanın karşısında diz çöktük
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 13:40

İsveç'te yeni hükümetin terör örgütü PKK/YPG ile arasına mesafe koyacağına yönelik açıklamaları Türkiye'ye iadesi istenen İsveçli eski vekil Emine Kakabaveh'i rahatsız etti. PKK yanlısı vekil 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında diz çöktük' dedi.

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İsveç PKK yanlısı eski vekil Amineh Kakabaveh'in açıklamaları ile çalkalanıyor.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Ankara ziyareti ve yeni hükümetin terör örgütü PKK/YPG ile arasına mesafe koyacağına yönelik açıklamaları Kakabaveh'i rahatsız etti

Türkiye'ye iadesi istenen İsveçli vekil Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

'Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında diz çöktük.'

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Kakabaveh İsveç vatandaşı olmaktan utandığını da sözlerine ekledi.

İsveç'te 2018 seçimlerinde Sol Parti'den milletvekili olarak parlamentoya giren Kakabeveh 2022'de aday olmamıştı.

RUS TEHDİDİNDEN SONRA HAREKETE GEÇMİŞLERDİ

Rusya tehdidi karşısında askeri tarafsızlık politikasından vazgeçen Finlandiya ve İsveç dün NATO’ya üyelik için resmen başvurmuştu.

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Bu iki ülkenin üyeliği konusunda çekinceleri olan Türkiye ise üyelik sürecini bloke etme kararı almıştı.

Haziran ayında yapılan NATO Zirvesi’nde İsveç’te o dönem iktidarda olan merkez sol hükümet ve Finlandiya hükümeti, Türkiye ile bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

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TÜRKİYE'NİN TALEPLERİ NELER?

Buna göre İsveç ve Finlandiya, Suriye’nin kuzeyinde faaliyet gösteren terör örgütü PKK’nın kolu YPG’ye desteği kesip, 2019’da Suriye’ye operasyon nedeniyle Türkiye’ye uygulanan silah ambargosunu da kaldırmayı taahhüt etmişti.

Bu iki ülke, Ankara’nın talep ettiği terör şüphelilerini de Türkiye’ye iade edecekti. Bu koşulların yerine getirilmesi karşılığında da Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine vetosunu kaldıracaktı.

İsveç’te 11 Eylül’de yapılan seçimler sonrasında iktidara gelen merkez sağ hükümet, Türkiye’nin taleplerini karşılama konusunda daha kararlı bir tutum sergilemişti.

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#İsveç#Türkiye#NATO

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