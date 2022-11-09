1 ayın zirvesini gördü! Altın fiyatlarında anlamlı yükseliş için…

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Altının ons fiyatı, küresel piyasalarda yaşanan pozitif hava ve dolar endeksi ile ABD tahvil faizlerindeki düşüşün etkisiyle geçtiğimiz 1 ayın en yüksek seviyesine kadar tırmandı. Altın fiyatlarındaki yükselişe, teknik kırılımın gerçekleşmesi de destek oluyor. Yarın açıklanacak ABD enflasyon rakamlarının, piyasalar üzerinde olacağı gibi altın fiyatlarında da yön belirleyici bir etkisi bekleniyor.

ABD ekim ayı enflasyon rakamları Türkiye saatine göre yarın 16:30’da açıklanacak. Ekonomistlerin beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 8,00 olarak gelmesi yönünde… Piyasalar manşet enflasyondan daha çok, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın da vurgu yaptığı çekirdek enflasyonu takip ediyor olacak. Çekirdek enflasyonun ise, yıllık bazda yüzde 6,5’e gerilemesi bekleniyor.

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ABD manşet enflasyonu, eylül ayında yıllık bazda beklentileri aşarak yüzde 8,2 olarak açıklanmıştı. Çekirdek enflasyon, aylık bazda 40 yılın en yükseğine çıkarken; yıllık bazda yüzde 6,6 gelmişti.

ABD ENFLASYONU PİYASALARI NASIL ETKİLEYEBİLİR?

Piyasa aktörleri, ABD enflasyon verisinin piyasaların yönü açısından önemli olduğu görüşünde birleşiyor. Fed Başkanı Powell, önceki açıklamalarında Fed’in faiz politikasına karar verirken enflasyon ve tarım dışı istihdam verilerinin önemine dikkat çekmişti.

Ekonomistlerin beklentilerine paralel gelebilecek bir verinin daha önceden fiyatlamalara yansıdığı için, piyasalar üzerinde belirgin bir etkisinin olması beklenmiyor. Ancak ABD tarafından tahminleri aşabilecek bir enflasyon verisinin gelmesi halinde, oynaklıklar yaşanabilir. Piyasalarda risk iştahının azalması ve küresel borsa endekslerinde negatif fiyatlamalar hakim olabilir. Fed’in faiz artırımlarında ılımlı davranacağı zamanın ötelenebileceği beklentisiyle; doların dünyada güçlenmesi, ABD tahvil faizlerinde yükseliş ve ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarında baskının artması beklenebilir. Beklentilerin altında gerçekleşecek enflasyon verisinin ise, piyasalar üzerinde olumlu bir etki yaratması bekleniyor.

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ALTINDA ANLAMLI YÜKSELİŞ İÇİN PİYASALARIN İKNA OLMASI GEREKİYOR

Serkan Gönençler - Gedik Yatırım Başekonomisti





Geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Powell’ın FOMC sonrası basın toplantısında politika faizinin ulaşacağı tepe noktaya ilişkin piyasa beklentilerini yukarı çekmesi ve sonrasında güçlü gelen tarım dışı istihdam verisine karşın, ABD borsalarında toparlanma isteğinin devam ettiği görülüyor. Bunun nedenini piyasaların halihazırda parasal sıkılaşmanın büyük bölümünün geride kalmış olmasını fiyatlamayı tercih etmesi olarak açıklayabiliriz. Ek olarak, istihdam verisi beklentileri aştıysa da işsizlik oranının yüzde 3,5 dip seviyesinden yüzde 3,7’ye yükselmesi ve bunun Fed’in duruşunda bir miktar yumuşamaya yol açması ümidi de yükselişi destekliyor olabilir.

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Son günlerde risk iştahındaki bu göreceli toparlanmaya bağlı olarak Dolar endeksinin de bir miktar geri çekildiği ve bunun altın fiyatlarını da desteklediği takip ediliyor. Buna karşın, altın fiyatlarında anlamlı bir yükseliş için piyasaların Fed’in para politikasını yumuşatması (faiz artırım sürecini sonlandırmaya yaklaşması) konusunda ikna olması gerekiyor. Buna göre, altın fiyatlarında kısa vadede (en azından 2022 yılı içinde) hızlı bir yükseliş görülmesi zor görünüyor.

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RİSK İŞTAHI KONUSUNDA BELİRLEYİCİ OLACAK

Perşembe günkü ABD TÜFE enflasyonunun Fed’in mevcut duruşunu değiştirmesini beklemesek de, veri risk iştahındaki göreceli iyileşmenin devamı konusunda fazlasıyla belirleyici olacak. Çekirdek enflasyonda yüzde 6,6’dan yüzde 6,5’e sınırlı bir düşüş bekleniyor olsa da burada yukarı yönlü risklerin halen mevcut olduğunu düşünüyoruz. Beklentilerin üzerinde gelecek bir enflasyon, ABD borsalarında son günlerdeki kazançların geri verilmesine yol açabilir. Beklentilerin altında gelecek bir veri durumunda ise, yükseliş daha sınırlı olsa da bir süre daha devam edebilir.