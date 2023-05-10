Erdoğan kamu işçilerinin zam oranını açıkladı: Refah payı dahil yüzde 45 artış

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 700 bin kamu işçisinin beklediği toplu iş sözleşmesi kapsamında alacağı zammı açıkladı. Erdoğan, “Refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapacağız. Böylece en düşük kamu işçisi ücretini de 15 bin liraya çıkarıyoruz. İşçilerimize yüzde 4 ila 6 arasında prim ödemesi uygulamasını bu sözleşme ile getiriyoruz” dedi. Temmuz ayını işaret eden Erdoğan ayrıca, “Asgari ücret artışından memur ve emekli zammına; bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimizi çalışmaların devamını getireceğiz” ifadelerini kullandı.

2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni dün Beştepe’de düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da katıldı. Sendika yöneticileri gazetecilerin sorusu üzerine 15 bin lira olarak açıklanan en düşük maaşın brüt olduğunu söylediler. Törende konuşan Erdoğan, şu mesajları verdi:

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‘HASBİ BİR DEĞERLENDİRME’

“Gerçekten arkadaşlarımızın yapmış oldukları görüşmeler üzerinde ben de vicdanımı, değerlerimi bir kenara koymadan ülkemin de menfaatlerini bir kenara koymadan şöyle hesabi olmanın ötesinde hasbi bir değerlendirme yapalım istedim. Çalışma hayatımızın kıymetli temsilcilerini onların uzandığı aile, vesaireyi düşünerek bugüne hazırlığımızı yaptık. Tabi bugün Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü imza töreni vesilesiyle milletimizin huzurundayız. Anlaşma protokolümüz kamu idareleri ve bağlı döner sermayeli kuruluşlar, fonlar ve kefalet sandıkları, özel kanunla kurulan kurumlar, genel bütçeden yardım alarak hizmet yürüten kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri ve bağlı ortaklıkları, sermayeden yarıdan fazlası kamuya ait kuruluşlar, il özel idareleri, belediyelerle bağlı kuruluşlar ve işletmelerinde alın teri döken işçilerimizi kapsıyor.

ŞEHİT VE GAZİLERE YÜZDE 10

Bu işçilerimize 6 Şubat depremlerinde canla başla kurtarma çalışmaları yürüten madencilerimize, karayolcularımıza, demiryolcularımıza, elektrikçilerimize, tersanecilerimize, ormancılarımıza, medikal kurtarıcılarımıza şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Protokolle kamu işçilerimizin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri, diğer özlük ve yan hakları belirlenmektedir. Refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz. Böylece en düşük kamu işçisi ücretini de 15 bin liraya çıkartıyoruz. İşçilerimize yüzde 4 ile yüzde 6 prim arasında ödemesi uygulamasını bu sözleşme ile getiriyoruz. Ayrıca gazi, terör mağduru, şehit yakını işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10’luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70 artışa gidiyoruz. Gece çalışan ücretlerin de yüzce 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Giyim ve yemek yardımlarının rakamlarını güncelleyerek ücret zammı oranında artırıyoruz. Ek ödeme, hizmet zammı, tediye dışı ikramiye gün sayısı gibi başlıklarda da artışlar yapıyoruz.

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ÖNCELİĞİMİZ ÇALIŞANLARI KORUMAK OLDU

Türkiye geliştikçe ve büyüdükçe ortaya çıkan zenginliği milletin her ferdi ile paylaşacak politikalar uyguluyoruz. En sıkıntılı dönemde dahil bu yaklaşıma çalışanlarımızın ücret artışları başta olmak üzere her alanda bağlı kaldık. Küresel COVID salgınında tedarik zincirleri çökerken biz verdiğimiz desteklerle sanayimizi ve ticarimizi ayakta tuttuk. Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle hızla yayılan ekonomik krizin etkilerinden ülkemizi korumak için siyasi ve ekonomik tüm tedbirleri aldık. Doğrudan ekonomimizi hedef alan saldırılar karşısında önceliğimiz hep çalışanlarımızı korumak oldu. Bu sayede istihdamımızı 31 buçuk milyona çıkardık. Yeni bir seçimin arifesinde ülkemizin içinde geçtiği hassas süreçte yine üretimi, istihdamı, 85 milyonun tamamını kucaklamayı hedef alan çalışmalar yürütüyoruz. Karadeniz gazı, Gabar petrolü, savunma sanayindeki gelişmelerin getirdiği kazançlar gibi avantajları doğrudan insanlarımızın refahlarını yükseltecek işler için kullanıyoruz. Deprem felaketinin ekonomimizin üzerinde bindirdiği 100 milyar doları aşkın yüke rağmen bu adımları atmayı sürdüreceğiz. Artık Türkiye, tüm yüklerin altından kalkabilecek güce ve büyüklüğe ulaşmıştır. Bu çerçevede enflasyonun yol açtığı sıkıntılara karşı tüm vatandaşlarımızın gelirini artırarak refah seviyesini yükseltecek yeni düzenlemeler de yapacağız.”

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ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

Asgari ücret artışından memur ve emekli zammına bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimizi çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuz ayı için bu doğrultuda enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Memurlarımız müsterih olsunlar. Onların haklarını teslim etmek boynumuzun borcudur. Milletimiz şundan emin olsun; kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Kimseyi gördüğünden geri koymayacağız, tam tersine hep daha ileriye taşıyacağız. Ülkemizin bugüne kadar tüm eksiklerini nasıl biz giderdiysek, inşallah bugünkü sıkıntıları çözmek de bize nasip olacak. Bu duygularla kamu işçileri toplu iş sözleşmemizin tüm taraflara bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.”

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EN DÜŞÜK İŞÇİ ÜCRETİ 19 BİN LİRAYA KADAR ÇIKABİLECEK

Açıklanan toplu sözleşme anlaşmasıyla birlikte yan ödemelerle dahil kamudaki en düşük işçi ücretinin 18-19 bin liraya çıkacağı belirtiliyor. İşçiler için önce taban ücret brüt olarak 15 bin liraya çıkarılacak. Sonrasında tüm ücretlere birinci altı ay için yüzde 45 zam yapılacak. İkinci altı ay için yüzde 15 artı enflasyon, üçüncü altı ay yüzde 10 artı enflasyon, dördüncü altı ay yüzde 10 artı enflasyon kadar zam yapılacak. Zam 2023 yılından itibaren geçerli olacak. Kamuda en düşük ücret genel olarak taşerondan kadroya geçen çalışanlar için geçerli. Açıklanan zam sonrasında yapılan hesaplamalara göre en düşük düzeyde ücret alan bir kamu işçisi, vergi oranına bağlı olarak, yılın ilk 6 ayı için 19 bin 200 liraya kadar ücret alabilecek.

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Kamudaki işçi ücretleri için duyurulan zam oranlarının ardından, memurlar da harekete geçti. Memur sendikaları temmuz ayı beklenmeden ek zam yapılması talebinde bulundu. Memur-Sen’den yapılan açıklamada kurumlarda çalışma barışının bozulduğu belirtildi. Kamudaki ücret adaletsizliğinin temmuz ayı beklenmeden düzeltilmesi istenilen açıklamada, şöyle denildi:

MEMURLAR DA EK ZAM İSTİYOR

“Memurlarla işçiler arasında makas yılbaşı itibarıyla açılmış, kurumlarda çalışma barışı bozulmuş, kamu personeli arasında memnuniyetsizlik artmış, güven sarsılmıştır. Bozulan bu yapı nedeniyle temmuz ayı beklenmeden seyyanen zam için düzenleme yapılması gerekmektedir. Mevcut durumun sürdürülemez hale geldiği bilinmelidir. Çalışma barışını bozan bu ücret adaletsizliğinin bir an önce giderilmesi gerektiğini yineliyoruz.”





Kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle imzalandı. Törene Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, Türk-iş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-iş Başkanı Mahmut Arslan da katıldı. Açıklamaların ardından sendikaların yöneticileri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - Rıza ÖZEL/ANKARA