En ucuzu 6 TL, en pahalısı 157 bin 470 TL oldu... İşte en çok tercih edilen yerler!

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Pandeminin ortaya çıktığı ilk sene dünyada neredeyse tüm ülkelerde hayat durmuş, seyahat kısıtlanmıştı. Ülkelerin birbirine sınırlarını kapatması da özellikle turizm sektörünü etkilemişti. Ancak Covid aşısıyla beraber ülkeler yeniden normalleşmeye başlamış ve 2021 herkes için kısıtlamalardan uzak geçmişti.

2021 normalleşmelerin de yoğun olduğu bir yıl olarak karşımıza çıktığından seyahatler de arttı. Peki en çok hangi rota seçil, en ucuz bilet ne kadardı… İşte detaylar…

EN ÇOK ARANANLAR PARİS VE ARTVİN

Seyahat bileti satış platformu obilet'ten aldığımız verilere göre bu 2021'in en çok aranan rotaları otobüs yolculuklarında İstanbul-Ankara, yurt içi uçak yolculuklarında İstanbul-İzmir olurken, yurt dışı uçak yolculuklarında ise İstanbul-Bakü oldu. Otobüs yolculuklarında kullanıcılar geçen yıla en çok Zonguldak-Ankara rotası için bilet araması yaptı.

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2021 yılında yurt dışı uçak seyahati için araması en çok artan rota İstanbul-Paris rotası olurken, yurt içi uçak yolculuklarında araması en çok artan rota, İstanbul-Artvin rotası oldu.

2021’İN EN UCUZ OTOBÜS BİLETİ YOLCULUĞU 6 TL OLDU

Obilet verilerine göre 2021 yılında en ucuz bilet 6 TL ile otobüs yolculuğu kategorisinde Fatsa-Ünye rotasında gerçekleşti. Yılın en pahalı bilet satışı ise yurt dışı uçak bileti kategorisinde 38 bin 169 TL ile İstanbul-New York rotasında oldu. Yurt içi uçak yolcuklarında ise en ucuz bilet 53 TL ile Antalya-Adana, en pahalı bilet ise 1.379 TL ile İstanbul-Bodrum arasında satıldı.

Obilet verileri... Grafik: Harun Elibol

2021 yılında en çok otobüs bileti satışı temmuz ayında gerçekleşti. Yurt içi uçak yolculuklarında ise en çok biletin satıldığı ay haziran olurken, yurt dışı yolculuklarında en çok biletin satıldığı ay ise kasım ayı oldu. En çok bilet satışının gerçekleştiği günler ise otobüs yolculuklarında 30 Ekim, yurt içi uçuşlarında 15 Haziran ve yurt dışı uçuşlarında ise 13 Aralık olarak gerçekleşti.

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OTEL TERCİHİ YİNE İSTANBUL

Enuygun Ticaret Direktörü Orkun Özkan da en çok tercih edilen rotaları şöyle açıkladı: “2021 yılında en çok uçak bileti satın alınan şehir İstanbul, en çok otobüs bileti alınan şehir ise Ankara oldu. Otel rezervasyonlarında en çok tercih edilen şehirler arasında ilk sırayı yine İstanbul ve Ankara aldı. En çok uçak bileti satılan yurt dışı rotası İstanbul – Bakü oldu.”

Özkan aynı zamanda "2021 yılında kullanıcılarımız en çok İzmir – İstanbul rotası için uçak bileti satın aldı. Otobüs biletinde ise en çok bilet alınan rota İstanbul – Ankara oldu" dedi.

EN PAHALI BİLET 157 BİN 470 TL’YE SATILDI

‘Geçen yıl en çok uçak ve otobüs bileti satılan ay Temmuz oldu’ diyen Özkan, “Aşılama çalışmalarının hızlanması ve kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte seyahat severler Temmuz ayı için bilet aldı. Kurban Bayramı’ndan hemen önceki Cumartesi günü olan 17 Temmuz ise en çok uçak ve otobüs bileti satılan gün oldu” açıklamasında bulundu.

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Enuygun’un verilerine göre, 2021 yılında İstanbul – Montevideo arası için 157 bin 470 TL’ye satın alınan 9 kişilik uçak bileti yılın en pahalı uçak bileti oldu. En ucuz uçak bileti ise İstanbul – Kayseri uçuşuna 1 kişi için 85 TL’ye satıldı.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN TURLAR: MALDİVLER, DUBAİ VE BALKANLAR

Tatilsepeti Genel Müdürü Koray Yılmaz da en çok satış yapılan rotaları tesis ve tur olarak ikiye ayırarak şunları söyledi: “Tesis olarak Antalya, Kıbrıs, Kuşadası, Bodrum ve Bolu bölgelerinde artış olmuştur. Tur olarak ise Maldivler, Dubai, Balkanlar…”

Yılmaz bilet satışlarıyla ilgili de konuştu ve "2021 yılı en çok yurtiçi uçak bileti Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında satışı gerçekleşmiştir. Yurtdışı uçak biletlerinde yine aynı şekilde Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında satışı gerçekleşmiştir" dedi.

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PANDEMİYLE FİYATLAR DÜŞTÜ

Yılmaz bilet fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Net olarak bir rakam söylememiz doğru olmaz. Bölge bazlı fiyatlar değişkenlik göstermesinin yanı sıra pandemi de tam kapanma döneminde bilet fiyatları düşerken, yaz dönemindeki yoğunlukla artış gösterdi" ifadesinde bulundu.