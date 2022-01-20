Son dakika... DSÃ–den flaÅŸ Omicron aÃ§Ä±klamasÄ±: Etkisiz kaldÄ±

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Omicron dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda vaka sayÄ±larÄ±nÄ±n hÄ±zla artmasÄ±na neden oluyor.

Ä°lk defa GÃ¼ney Afrika'da gÃ¶rÃ¼len varyant Ã¶nceki versiyonlara gÃ¶re daha bulaÅŸÄ±cÄ± olmasÄ±na raÄŸmen daha az Ã¶lÃ¼mcÃ¼l olduÄŸunu gÃ¶steren pek Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸma bulunuyor.

Bilim insanlarÄ±nÄ±n Omicron ile ilgili araÅŸtÄ±rmalarÄ± sÃ¼rerken DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼'nden (DSÃ–) Ã§ok konuÅŸulacak aÃ§Ä±klamalar geldi.

Acil durum komitesi toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen DSÃ–, uluslararasÄ± saÄŸlÄ±k dÃ¼zenlemeleri tavsiyelerini gÃ¼ncelledi.

YayÄ±nlanan tavsiye metninde uluslararasÄ± seyahat yasaklarÄ±nÄ±n 'katma deÄŸer saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¼lkelerin ekonomik ve sosyal stresine katkÄ±da bulunmaya devam ettiÄŸi' belirtildi.

'ETKÄ°SÄ°ZLÄ°ÄžÄ°NÄ° GÃ–ZLER Ã–NÃœNE SERDÄ°'

DSÃ–, koronavirÃ¼sÃ¼n Omicron varyantÄ±nÄ±n yayÄ±lmasÄ±nÄ± engellemek iÃ§in getirilen seyahat kÄ±sÄ±tlamalarÄ±nÄ±n 'zaman iÃ§inde bu tÃ¼r Ã¶nlemlerin etkisizliÄŸini' gÃ¶sterdiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.

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DSÃ– ayrÄ±ca, aÅŸÄ± adaletsizliÄŸine vurgu yaparak Ã¼lkeleri yolcularÄ±n giriÅŸ iÃ§in tek yol olarak aÅŸÄ± kanÄ±tÄ± talep etmemeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

OMICRON'UN BELÄ°RTÄ°LERÄ° NELER?

Omicron'un ilk ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± GÃ¼ney Afrika'daki doktorlar, hastalarÄ±n gece terlemesi semptomlarÄ± bildirdiÄŸini belirtiyor.

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Omicron ile enfekte olan hastalar bunun dÄ±ÅŸÄ±nda burun akÄ±ntÄ±sÄ±, baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±, yorgunluk, vÃ¼cut aÄŸrÄ±larÄ± gibi semptomlardan ÅŸikayetÃ§i.

DAHA BULAÅžICI AMA DAHA HAFÄ°F!

Ã–te yandan ilk bulgular Omicron'un Delta ve Wuhan versiyonlarÄ±na kÄ±yasla daha bulaÅŸÄ±cÄ± ancak daha hafif olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde.

Omicron varyantÄ±nÄ±n daha dÃ¼ÅŸÃ¼k ÅŸiddette seyretmesi hem bu varyantÄ±n Ã¶zelliklerine, hem de aÅŸÄ± ve enfeksiyon sayesinde artan baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸa baÄŸlanÄ±yor.

Londra'daki Imperial College'da yapÄ±lan analizler, Omicron mutasyonlarÄ±nÄ±n onu Delta varyantÄ±na gÃ¶re daha hafif bir virÃ¼s haline getirdiÄŸini gÃ¶steriyor.

KoronavirÃ¼se karÅŸÄ± hiÃ§bir baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k olmamasÄ± halinde, delta varyantÄ±na kÄ±yasla Omicron varnatÄ±nda hastanenin acil servisine baÅŸvurma ihtimali yÃ¼zde 11 daha az. Ancak aÅŸÄ± ve enfeksiyon seviyesi yÃ¼kseldiÄŸi iÃ§in bu durum artÄ±k daha az kiÅŸi iÃ§in geÃ§erli.

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NÃ¼fus iÃ§inde geliÅŸen baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k durumu da gÃ¶zetildiÄŸinde, Omicron enfeksiyonu ile hastaneye yatma riski yÃ¼zde 25-30 dÃ¼zeyinde azalÄ±rken, hastanede bir gÃ¼nden fazla kalma riski de yÃ¼zde 40 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶steriyor.

Imperial College araÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten ekipten Prof. Neil Ferguson, bunun "bir Ã¶lÃ§Ã¼ye kadar iyi Haber" olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor. Ancak bu dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼n modellemede bÃ¼yÃ¼k bir deÄŸiÅŸiklik yaratacak dÃ¼zeyde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Omicron'un hÄ±zlÄ± yayÄ±lmasÄ± nedeniyle hastaneye baÅŸvuran kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n hala yÃ¼ksek seyredebileceÄŸi ve bunun saÄŸlÄ±k servisi Ã¼zerinde baskÄ± oluÅŸturabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuyor.

Omicron'un laboratuvar incelemeleri, bu varyantÄ±n neden daha hafif olabileceÄŸine dair veriler sunuyor.

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Hong Kong Ãœniversitesi araÅŸtÄ±rmalarÄ±, Omicron'un Ã¼st solunum yollarÄ±nÄ± enfekte etmede etkili iken, daha fazla hasara yol aÃ§abileceÄŸi akciÄŸer dokusuna inemediÄŸini gÃ¶stermiÅŸti.

Cambridge Ãœniversitesi araÅŸtÄ±rmalarÄ± da Omicron varyantÄ±nÄ±n akciÄŸer hÃ¼crelerini birbirine yapÄ±ÅŸtÄ±rmada diÄŸer varyantlar kadar etkili olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koymuÅŸtu. AÄŸÄ±r hastalarÄ±n akciÄŸerlerinde genellikle bu sorun ortaya Ã§Ä±kÄ±yordu.