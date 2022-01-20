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Son dakika... Rekabet Kurumu Başkanı Küle'den önemli açıklamalar! Marketlere 3'üncü soruşturma da açılabilir

#Rekabet Kurumu#Birol Küle#Ceza

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, CNN Türk ekranlarında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Küle, gıda fiyatlarına ilişkin olarak ikinci soruşturmanın yürütüldüğünü ve üçüncü soruşturmanın da başlayabileceğini söyledi. Bebek mamalarındaki fiyat artışına ilişki hakim olan firmaya yönelik de soruşturma açıldığını belirten Küle, Alman 5'lisi olarak tanımlanan otomobil firmalarına ilişkin de soruşturmanın neticesinin haftaya açıklanabileceğine değindi.

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Türkiye'de fiyatların ani yükselişine neden olan zincir market ve tedarikçilere yönelik yürütülen soruşturmada karar çıktı. Milyarlarca lira ceza kesilen zincir marketlere ikinci soruşturma da başlatıldı. İlk soruşturmanın neticelenmesinin ardından birbirini takip eden süreçler nedeniyle ikinci soruşturmanın açıldığını belirten Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle tedarikçiler ile marketlerin arasında Whatsapp, sosyal medya yazışmalarının ortaya çıktığını açıkladı.

Son dakika... Rekabet Kurumu Başkanı Küleden önemli açıklamalar Marketlere 3üncü soruşturma da açılabilir

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, CNN Türk ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. 

Küle, hastane, otomotiv ve bebek mamasına yönelik olarak da soruşturmalar açıldığını ve bunları sonuçlanması ile bilgilerin paylaşılabileceğini söyledi.

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Küle'nin açıklamaları şöyle:

Web sayfamızda gerekçeli kararı yayımladık. Rekabet Kurumu'nun gereği olarak şeffaf hareket ediyoruz. Bütün vatandaşlarımız web sayfamızdan gerekçeli kararı okuyabilir. 

Cezayı neden verdik? Marketlerde bazı ürünlerde tıpatıp aynı fiyatları görüyoruz. Bunun nedeni de biraz bu. Bazen kendileri direkt irtibat kurmasalar bile tedarikçiler aracılığıyla topla-dağıt kartel şekliyle fiyat geçişlerini birlikte yapıyorlar.

"WHATSAPP YAZIŞMALARI VAR"

Genellikle Whatsapp ya da sosyal medya vasıtaları, mailler ile yapıyorlar. Cihazlarla incelemeler yapıyoruz, tespit ettik. Çok sayıda belge var.

Raporumuzda yazışmaların karşılığı var. Yazışmaların etkilerini de raf fiyatlarını da koyuyoruz. Raporumuzda bütün hepsi ayrıntılı şekilde yer alıyor.

Örnek olarak market yetkilisi diyor ki "Abi piyasa yükselirse sorun yok, raf fiyatları Salı günü yükselecek. Herkesin organize olması gerekiyor."

Satış yetkilisi diyor ki "Pazartesi 39.95 lira raf fiyatına geçiyoruz, Pazartesi sabah e-posta geçeceğiz." 

Buralarda fiyat artışı koordine ediliyor. Fiyat artışını yapmayan başka satıcı varsa yapan diyor ki, fiyatı indireceğim, indirdiğim farkı zarar olarak fatura edeceğim diyor. 

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"İKİNCİ SORUŞTURMA DA AÇILDI"

Sıvı yağ üzerinde belirgin bir şey var. İkinci bir soruşturmamız devam ediyor. 14 tedarikçi ve market, üretici ile devam eden ikinci soruşturmamız var. Topla-dağıt karteli ve yeniden satış fiyatının belirlenmesine yönelik bulgularımız var. 

Üreticinin tedarikçinin raftaki fiyata müdahalesi. 4054 sayılı Rekabet Kanunu'na göre suç teşkil eder. Mutlaka fiyatın pazarda belirlenmesi gerekir. Fiyatı marketin belirlemesi lazım. O da serbest piyasa düzeni içinde yapılması lazım.  Nisan ayı gibi rapor bitecek. Tarafların kimler olduğunu web sayfamızda görebilirsiniz. Savunma süreçleri var, son olarak sözlü savunma. 2022'nin üçüncü çeyreğinde nihai kararı vermiş oluruz. Birinci soruşturmaya başladıktan bir süre sonra bu delillere ulaştık. Karşı incelemeler gerçekleştiriyoruz. Birinci soruşturmaya yetiştiremedik onu. İkinci devam ediyor. Üçüncü bile olabilir bu gidişle. Üçüncü soruşturma gereği bile duyabiliriz. Ceza yönetmeliğimiz bize neyi gösterirse ona göre veriyoruz. Ceza rakamlarının farklı olması ciroların farklı olmasından kaynaklanıyor. 

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"BEBEK MAMASINDA FİYATLAR UYGUN DEĞİL"

Bebek mamasında şikâyet üzerine başladık. Fiyatlarının çok uygun olduğunu söyleyemeyiz. Belki temel ihtiyaçlarından, özel zevklerinden, tatillerinden kısıp çocuklarına bebe maması alıyor. Bu konuda çok hassasız. Hakim durumda olan bir firma var ve bu firmayla ilgili devam eden soruşturmamız yeniden satış fiyatının belirlenmesiyle ilgili bir soruşturma. Ancak orada fiili münhasırlık da oluşabilir. Onun için soruşturma devam ediyor. Selahiyeti açısından çok ayrıntı veremeyeceğim ama 2022 yılında sonuçlanacak soruşturmalarımızdan.

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"ÖZEL HASTANE SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR"

Özel hastanelere ilişkin soruşturmamız bitti. Yazılı savunmalar tamamlandı. Soruşturma raportörleri kartel iddiasında bulunuyorlar. Sözlü savunmayı dinledikten sonra kurul olarak karar vereceğiz.

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ALMAN 5'LİSİNE SORUŞTURMA

Otomotiv firmalarına ilişkin soruşturmanın neticesini haftaya açıklayabiliriz. Bu soruşturmanın aynısı AB Komisyonu'nda ceza aldı. Alman 5'lisi dediğimiz firmalara. Raportörler raporunun sonunda ihlal var ancak Türkiye piyasasını etkilemiyor sonucuna varmıştı. Sözlü savunmayı da aldık. Kurul olarak karar vereceğiz. 

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#Rekabet Kurumu#Birol Küle#Ceza

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