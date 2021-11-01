En değerli şirketlerden olmuştu! Petrol fiyatları arttı... Kârı yüzde 158 yükseldi

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Saudi Aramco 3. çeyrek kârını duyurdu. Beklentilerin üzerinde finansal performansa imza atan şirket 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 158 artış kaydetti.

Geçen yıl aynı dönemde 44,2 milyar riyal kâr açıklayan şirket bu yıl aynı dönemde ise 114,1 milyar riyal kârı olduğunu duyurdu. Bu beklentilerin de ötesinde bir kâr oldu.

PETROL FİYATLARININ ETKİSİ BÜYÜK

Aramco'nun finansal performansında küresel ekonomideki toparlanma, bu yıl petrol fiyatlarında yaşanan yüzde 65'e varan yükseliş ve artan üretimin etkisi hissedildi.

Aramco CEO'su Amin Nasser, tedarik zinciri darboğazlarının küresel ekonomik toparlanmayı tehlikeye atmasına rağmen, şirketin üçüncü çeyrek sonuçlarını “önemli pazarlarda artan ekonomik faaliyetin ve enerji talebindeki toparlanmanın” bir sonucu olarak “olağanüstü” şeklinde nitelendirdi. Nasser, “Enerji talebinin öngörülebilir gelecekteki durumu konusunda iyimseriz” dedi.

HİSSELERİ ARTIŞA GEÇTİ

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Sonuçlar Aramco'yu yeniden dünyanın en kârlı şirketi haline getirdi. Aramco'nun hisseleri kâr açıklaması üzerine yaklaşık yüzde 1 arttı ve hissesi 37.95 riyala çıktı. 2 trilyon dolarlık piyasa değeri onu dünyanın en değerli şirketlerinden biri yapıyor.

EN DEĞERLİ ŞİRKETLER SIRALAMASINDA

Geçtiğimiz günlerde Aramco, 2 trilyon dolarlık değere ulaşarak ABD merkezli teknoloji şirketleri Microsoft ve Apple'ın ardından dünyanın en değerli şirketleri arasında üçüncü sıraya yükselmişti.