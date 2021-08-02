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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 02.08.2021 - 08:46 | Son Güncelleme:

Son dakika... Aramco, Bitcoin madenciliğini yalanladı

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Son dakika... Aramco, Bitcoin madenciliğini yalanladı

Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco, Bitcoin madenciliği faaliyetine başlayacağı yöndeki haberleri yalanladı.

Dünyanın sayılı büyük şirketlerinden Aramco'nun Bitcoin madenciliği yapacağına dair haberler gündeme gelmişti. Bu gelişmeler karşısında şirket önemli açıklamalarda bulundu.

Aramco, Bitcoin madenciliği yapmayacaklarını duyurdu. 

Şirketten yapılan açıklamada "Aramco'nun Bitcoin madencilik faaliyetine gireceği iddiaları tamamen gerçeklikten uzaktır" denildi.

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