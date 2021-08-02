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Son dakika... Aramco, Bitcoin madenciliğini yalanladı
Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco, Bitcoin madenciliği faaliyetine başlayacağı yöndeki haberleri yalanladı.
Dünyanın sayılı büyük şirketlerinden Aramco'nun Bitcoin madenciliği yapacağına dair haberler gündeme gelmişti. Bu gelişmeler karşısında şirket önemli açıklamalarda bulundu.
Aramco, Bitcoin madenciliği yapmayacaklarını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada "Aramco'nun Bitcoin madencilik faaliyetine gireceği iddiaları tamamen gerçeklikten uzaktır" denildi.