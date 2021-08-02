Son dakika... Bitcoin yine 40 bin doların altında

Spekülatif açıklamalarla yön bulan kripto para birimi Bitcoin, uzun süren düşüş eğilimini kırmaya başlamış ve 42 bin dolar seviyesini aşmıştı. Kısa süren yükseliş yerini yeniden düşüşe bıraktı ve Bitcoin 40 bin doların altına geriledi.

AÇIKLAMALAR KESİLDİ DÜŞÜŞ BAŞLADI

Milyarder iş adamlarının kripto paralara yönelik açıklamalarının kesilmesine paralel olarak yükseliş grafiği de düşüşe geçti. Dünyanın önde gelen e-ticaret sitesi Amazon'un kripto para ile alışveriş imkanı sunacağı açıklaması ile yükseliş gerçekleşmişti ancak yalanlama sonrasında da yükseliş devam etmişti.

Bitcoin yüzde 5.9 oranında düşüşle 39 bin 738 puan seviyesinde işlem görüyor. Ethereum yüzde 2.9 oranında düşüşle 2557 dolar, Ripple ise yüzde 4.7 oranında düşüşle 0.73 dolardan alıcı buluyor.

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