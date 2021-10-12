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Kavga büyüyor... Dünyanın en zengin insanı unvanını elinden aldı! Sosyal medyada dalga geçti

#Elon Musk#Jeff Bezos#Uzay Savaşı
Kavga büyüyor... Dünyanın en zengin insanı unvanını elinden aldı Sosyal medyada dalga geçti

Dünyanın en zengin iki insanı Elon Musk ve Jeff Bezos arasındaki rekabet gittikçe büyüyor. Elon Musk son olarak Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ile Twitter üzerinden dalga geçti.

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Elon Musk'ın kişisel serveti şu anda 222 milyar dolar ve Bloomberg'in Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en zengin insanı olarak rakipleriyle arayı gittikçe açıyor. CNBC'nin haberine göre, Musk'ın kişisel serveti, yatırımcılar tarafından geçen hafta açıklanan ve SpaceX'in değeri 100 milyar doların üzerinde olan ikinci bir hisse satışından sonra fazladan 10.6 milyar dolar arttı.

Milyonlar kazanıyorlar Elon Musk, Jeff Bezos, Michael Bloomberg ile ilgili çarpıcı iddia

Milyonlar kazanıyorlar! Elon Musk, Jeff Bezos, Michael Bloomberg ile ilgili çarpıcı iddia

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 191,6 milyar dolarlık net değerle Musk'ı takip ediyor. Musk, bugün erken saatlerde Bezos’un “Dinle ve açık ol ama kimsenin sana kim olduğunu söylemesine izin verme. Bu, bize nasıl başarısız olacağımızı anlatan birçok hikayeden sadece biriydi. Bugün Amazon, dünyanın en başarılı şirketlerinden biri ve birbirinden tamamen farklı iki sektörde devrim yarattı.” tweetine ikincilik madalyası emojisi ile yanıt verdi.

CUMADAN BERİ 8,6 MİLYAR DOLAR KAZANDI

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Musk, hem sahip olduğu Tesla hisseleri hem de CEO olarak görev yaptığı SpaceX'teki çoğunluk hissesi sayesinde büyük bir servet biriktirdi. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Musk Cuma günkü kapanıştan bu yana 8,6 milyar dolar ve bugüne kadar 52 milyar dolardan fazla kazandı.

İki dev arasında bir kan davası... Elon Musk Jeff Bezosa karşı

İki dev arasında bir 'kan davası'... Elon Musk Jeff Bezos'a karşı

Tesla hisseleri de zorlu bir yıldan sonra toparlanırken tırmanıyor. Bu yüzde 13 oranındaki toparlanış 2020'deki yüzde 743'lük kazancından çok daha az, fakat mayıs ayında yüzde 22 oranında gerilemenin ardındansa büyük bir yükseliş. 

UZAY SAVAŞLARI SÜRÜYOR

Bu arada, dünyanın en zengin iki adamı olan Musk ve Bezos, birbirleriyle uzay alanında rekabet etmeye devam ediyor.

Musk'ın SpaceX'i, eylül ayında Inspiration4 ile uzaya giden ilk turizm amaçlı seferi başlatmadan önce bile, devasa NASA ve ABD askeri sözleşmelerini kazandı ve operasyondaki en güçlü roketi uçurdu.

2000 yılında Blue Origin'i kuran Bezos ve Virgin markalarının sahibi milyarder Richard Branson, geçen yaz uzaya gittiler.

Bezos ve Musk yine karşı karşıya geldi, son gülen iyi güldü

Bezos ve Musk yine karşı karşıya geldi, son gülen iyi güldü

VERGİ TARTIŞMASI

Haziran ayındaki bir ProPublica raporu, Elon Musk, Bill Gates ve Jeff Bezos da dahil olmak üzere bazı milyarderlerin, muazzam servetlerine rağmen, Amerikalıların büyük çoğunluğuna kıyasla asgari düzeyde gelir vergisi ödediğini duyurdu. Raporda ortaya çıkan hiçbir şey yasadışı değildi.

Bu arada, ABD ekonomisi hala Covid-19 durgunluğundan kurtulmaya çalışıyor. Medyan hane geliri 2020'de yüzde 2,9 düşerek 67.521 dolara geriledi.

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#Elon Musk#Jeff Bezos#Uzay Savaşı