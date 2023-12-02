Emlak ilan sitelerine gelen düzenleme de durduramadı... Ucuz ilan oyunu bitmiyor

Haberin Devamı

Sahte ilanlarla dolandırıcılığı ve spekülatif fiyat artışlarını engellemek için yapılan düzenleme geçtiğimiz ay uygulamaya girdi. 1 Kasım itibarıyla; kişiler ya da emlak ofisleri ilan sitelerine gayrimenkul ilanı girmek istediğinde e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapıyor. Bu tarihten sonra toplam ilan sayısındaki düşüş, sahte ilanların erimeye başladığını gösterdi. Ancak kimi sözde emlakçılar ucuz ilan oyunundan vazgeçmedi. Bugün hâlâ kimlik doğrulaması yapılarak hayali ev ilanları girilmeye devam ediliyor...

DÜŞÜK FİYATLA AMAÇLARI NE?

İstanbul’da yeni bir binada 1+1, 2+1 daireler için 700-800 bin lira bandında ilanlar giriliyor. Bu ilanların ortak yanı sadece evlerin içinden benzer fotoğraflar paylaşılması. Binanın dış cephesi, sokağı yer almıyor. Telefonla bilgi almak istenildiğinde de bölge belirtiliyor ama ‘açık adres veremeyiz’ deniliyor ve satış ofisine davet ediliyor.

Haberin Devamı

Bu oyunun en yaygın olduğu İstanbul Esenyurt’ta, kurumsal emlak ofisi çalışanları yaşananları şöyle anlatıyor: “Fiyat çok cazip olunca bölgeyi bilmeyen kesimi ağına düşürüyorlar. ‘Eve bugün başkası da bakacak’ diye kaparo alan da var, ‘o evin anahtarı yok başka ev gösterelim’ diyen de. Kimi de bu ilanla ‘gel gel’ yapıyor, sonra o ev satıldı diyerek daha yüksek fiyatla başka evi satmaya çalışıyor. Esenyurt’ta bu şekilde çalışan herkesin bildiği işletmeler var. Gelen düzenleme de onları durduramadı. Çünkü sistem şu an sadece kimlik doğrulama talep ediyor. Çoğu yetki belgesiz işletmeler de kimlik doğrulayıp yine bildikleri yoldan gidiyorlar.”

‘ALDATICI İLANLAR HÂLÂ YAYINDA’

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Başkanı Hakan Akçam, Ankara’da da benzer oyunların oynandığını belirtti ve şunları söyledi: “1 Kasım’da uygulamaya giren düzenleme sadece kimlik doğrulaması yaptırıyor. Şahıs ya da emlak ofisi bu işlemi yapıp ilan giriyor. Bizim beklediğimiz yetki belgesi ve ilgili mülk için tüketiciden alınan yetkilendirme belgesinin doğrulanması. Bu adımlar henüz atılmadığı için geçmişte olduğu gibi bugün de aldatıcı ilanlar hâlâ yayında. Mesela; ucuz bir ilan girip vatandaşı ofise çekiyorlar, sonra o yok başka ev satalım diyorlar. İstanbul’da yaygın olan bu yöntem Ankara’da da var. Bununla ilgili çok şikayet geliyor. İlan sitelerinde bizim de tespit ettiklerimiz var. Hem ilan sitesine hem kamu kurumlarına durumu bildiriyoruz ama sorun devam ediyor.”

Haberin Devamı

ŞİMDİ DE RİSK SOSYAL MEDYADA

İkinci el ilan sitelerine gelen düzenlemede kimlik doğrulama ilk adımdı. İkinci aşamada emlak ofisleri ilan girişinde ‘yetki belgesi’ olduğunu ve ilgili gayrimenkul için mülk sahibinden ‘yetkilendirme belgesi’ aldığını doğrulayacak. Alınacak ek önlemlerle sektörün regüle edilmesi hedeflenirken, bu defa sahte ya da yetki belgesiz ilanların sosyal medyaya yöneldiği belirtiliyor. Özellikle facebook üzerinden oluşturulan hesaplar ve ilan grupları denetimsiz bölge olduğu için büyük risk taşıyor. Binlerce üyeli gruplar üzerinden ülkenin her köşesinden gayrimenkul pazarlanıyor. Sektör temsilcileri tıpkı ilan siteleri gibi bu platformların da denetlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.