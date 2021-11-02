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Dün 'Kanıtlayın hisselerimi satacağım' demişti... İşler kızışıyor! Elon Musk'a yanıt gecikmedi

#Elon Musk#Bm#Açlık
Dün Kanıtlayın hisselerimi satacağım demişti... İşler kızışıyor Elon Muska yanıt gecikmedi

Milyarder Elon Musk geçtiğimiz günlerde 'servetinin yalnızca yüzde 2'sini oluşturan 6 milyar dolar ile dünyadaki açlık sorunun bitebileceğini' söyleyen BM Dünya Gıda Programı Direktörü Beasley'e hodri meydan dedi ve 'Kanıtlarsa Tesla hisselerini satacağını' belirtti. Yanıt BM tarafından gecikmedi. Beasley, "6 milyar dolar, 42 milyon insanı açlığın eşiğinden kurtaracak" dedi.

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Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley geçtiğimiz günlerde CNN International’a bir röportaj vermişti. Dünyadaki açlık sorununa dikkat çeken Beasley, Elon Musk, Jeff Bezos ve Richard Branson gibi dünyanın sayılı zenginlerine seslenmişti.

Gıda Programı Direktörü, dünyada şu anda açlıktan ölebilecek 42 milyon insan olduğunu söylemiş ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ı örnek vermişti. Beasley, Musk'ın servetinin yalnızca yüzde 2'sini oluşturan 6 milyar dolar ile dünyadaki açlık sorunun bitebileceğini söylemişti. Bloomberg'e göre dünyanın en zengin insanı olan Musk'ın net serveti yaklaşık 289 milyar dolar.

Elon Musktan hodri meydan: Kanıtlarlarsa satacağım

Elon Musk'tan hodri meydan: Kanıtlarlarsa satacağım!

MUSK 'KANITLASINLAR HEMEN YAPACAĞIM' DEMİŞTİ

Musk, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley'nin, bu ayın başlarında yaptığı açıklamanın ardından hemen Tweet atmıştı. 

Milyarder Elon Musk, Birleşmiş Milletler servetinin sadece küçük bir yüzdesinin dünyadaki açlık krizini çözebileceğini kanıtlayabilirse Tesla hissesini satacağını ve gelirlerini bağışlayacağını söylemişti.

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Milyarder Elon Musk tweetinde servetinin 6 milyar dolarının açlığı nasıl çözeceğinin kanıtlanmasını istedi ve kanıtlanırsa Tesla hisselerini satacağını da ifade etmiş ayrıca, bu durumun şeffaf olacağını muhasebe kayıtlarının açık olacağının da altını çizmişti.

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BM TARAFINDAN YANIT GECİKMEDİ

Tesla CEO’su Elon Musk’ın açıklamalarının ardından, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Genel Müdürü David Beasley’den yanıt geldi.

Beasley, “Bu, Falcon Heavy uzay aracı kadar karmaşık değil, ama en azından konuşmamak için çok fazla tehlikede. Bir sonraki uçuşta seninle olabilirim. Duyduklarını beğenmezsen beni dışarı at” dedi ve “6 milyar dolar dünyadaki açlığı çözmeyecek, fakat jeopolitik istikrarsızlığı, toplu göçü önleyecek ve 42 milyon insanı açlığın eşiğinden kurtaracak. Corona virüsü, savaş ve iklim krizleri nedeniyle eşi görülmemiş bir kriz ve kusursuz bir fırtına” ifadelerini kullandı.

Musk’a, güvenmesi için incelemelerde bulunabileceğini belirten Beasley, “Şeffaflık ve açık kaynak muhasebesi için sistemlere sahip olduğumuz konusunda sizi temin ederim. Ekibiniz, bunlardan tamamen emin olmak için bizi inceleyebilir ve bizimle birlikte çalışabilir” dedi.

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PEK ÇOK ÜLKE KITLIĞIN EŞİĞİNDE

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ABD'li milyarderlerin servetleri, salgının başından bu yana daha da arttı. Ülkedeki milyarderlerin toplam serveti bu ay 5 trilyon doları geçerken, küresel ısınma ve koronavirüs salgını gibi çeşitli krizler nedeniyle birçok ülke hala kıtlığın eşiğinde bulunuyor.

 

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