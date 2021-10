Elon Musk açıkladı! Yeniden üniversite okuyacak

Milyarder iş adamı Elon Musk, Twitter'ı aktif olarak kullanan kişilerden biri. Kripto paralar üzerine spekülatif açıklamalar yaparak kimilerini zengin ederken kimilerini de fakirleştiren Elon Musk şimdi de yeniden üniversite okumaya karar verdiğini açıkladı.

Musk attığı son tweette "Yeni üniversiteye başlamayı düşünüyorum: Teksas Teknoloji ve Bilim Üniversitesi" yazdı. Ardından ise üniversiteyi kastederek "Destansı ürünlere sahip olacak" açıklamasında bulundu.

1997'DE MEZUN OLMUŞTU

Musk, Queen's Üniversitesi'nde ve Pennsylvania Üniversitesi'nde eğişim görmüş ve okul hayatını 1997 yılında tamamlamıştı.

Am thinking of starting new university:

Texas Institute of Technology & Science