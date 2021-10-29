Elon Musk açıkladı! Yeniden üniversite okuyacak

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Milyarder iş adamı Elon Musk, Twitter'ı aktif olarak kullanan kişilerden biri. Kripto paralar üzerine spekülatif açıklamalar yaparak kimilerini zengin ederken kimilerini de fakirleştiren Elon Musk şimdi de yeniden üniversite okumaya karar verdiğini açıkladı.

Musk attığı son tweette "Yeni üniversiteye başlamayı düşünüyorum: Teksas Teknoloji ve Bilim Üniversitesi" yazdı. Ardından ise üniversiteyi kastederek "Destansı ürünlere sahip olacak" açıklamasında bulundu.

1997'DE MEZUN OLMUŞTU

Musk, Queen's Üniversitesi'nde ve Pennsylvania Üniversitesi'nde eğişim görmüş ve okul hayatını 1997 yılında tamamlamıştı.

Am thinking of starting new university:

Texas Institute of Technology & Science — Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2021

KİŞİSEL SERVETİ 288 MİLYAR DOLAR

Elon Musk'ın kişisel serveti 288.6 milyar dolara çıktı. Amazon'un sahibi Jeff Bezos'u geride bırakan Musk böylece dünyanın en zengin insanı olmuş oldu.

DOGECOIN TUTKUNU

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Musk, kripto para piyasalarında Dogecoin'in babası olarak tabir ediliyor. Şaka amacıyla ortaya çıkan Dogecoin, Elon Musk'ın sayesinde sert yükseliş hareketlerinde bulunmuştu. Geçtiğimiz Haziran ayında 0,444 dolar seviyesine kadar yükselen Dogecoin şu sıralar 0.30 dolar seviyesinde dengeye oturmuş durumda. Elon Musk belirli aralıklarla Dogecoin'e ilişkin tweetler paylaşıyor.