Son dakika... Elon Musk'tan flaş Bitcoin ve Ethereum paylaşımı

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Kripto para birimleri hızla yükseliyor. Bitcoin liderliğinde başlayan yükseliş Ethereum'la devam ediyor. Milyarder iş adamı Elon Musk ise kripto paralara ilgisini hemen her tweetinde belirtiyor.

Tesla'nın rekor kâr açıklamasının ardından 37 bin 500 Bitcoin'i satmadığı da ortaya çıkan Elon Musk, Bitcoin'deki rekorla milyonlarca dolar kâr elde etmiş oldu.

Şaka coinlerine de merak salan ve Shiba Inu ile Dogecoin'in yükselmesine neden olan Musk şimdi de en büyük kripto paralara göz dikti.

Elon Musk son attığı tweetler arasında yer alan ve 180 binin üzerinde beğenilen tweeti ile ilgi odağı oldu.

ÇİFT EKRANDA KRİPTO PARALARI İZLİYOR

Musk'ın attığı tweette bir çift kripto paralardaki değişimi televizyon ekranından izliyor. Ekranda Bitcoin ve Ethereum listelenirken Bitcoin için 69 bin dolar, Ethereum için de 4200 dolar rakamı göze çarpıyor.

Bitcoin 66 bin 973 dolarla dün tarihi rekor kırarken Elon Musk'ın 69 bin dolar olan ekran görüntüsünü paylaşması kripto para çevrelerince manidar karşılandı ve 69 bin dolar direncinin aşılabileceği gibi yorumlandı.

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Ethereum ise bugün 4240 doları aşarak Elon Musk'ın tahminini gerçekleştirmiş oldu.

SON FİYATLAR

Bitcoin saat 07:30 itibarıyla 64 bin 809 dolar seviyesinden işlem görüyor. Gün içinde en düşük 64 bin 212 dolar, en yüksek 66 bin 161 dolar seviyesi görüldü. Ethereum ise 4163 dolardan alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 4100 dolar, en yüksek 4240 dolar seviyesine çıktı.