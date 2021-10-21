Son dakika... Elon Musk'tan flaş Bitcoin ve Ethereum paylaşımı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Kuzene Filipinli Julia tuzağı Evlilik hayali kâbusa dönüştüKuzene Filipinli Julia tuzağı! Evlilik hayali kâbusa dönüştü#Filipiler
Covid-19a karşı ‘antikor kokteyli’ müjdesi 12 aya kadar koruma sağlıyor...Covid-19'a karşı ‘antikor kokteyli’ müjdesi! 12 aya kadar koruma sağlıyor... #Koronavirüs
Büyük talihsizlik Merih çıktı, Ronaldo çıldırdıBüyük talihsizlik! Merih çıktı, Ronaldo çıldırdı#Merih Demiral
Gerçek tüm yalınlığıyla haykırıyor Yoğun bakımda yatanlar arasında...Gerçek tüm yalınlığıyla haykırıyor! Yoğun bakımda yatanlar arasında...#Koronavirs
Akşener ile Kılıçdaroğlu ne konuştuAkşener ile Kılıçdaroğlu ne konuştu?#Seçim
Okullar kapanacak mı Bakan Kocadan net yanıt... Yeni uygulamayı böyle duyurduOkullar kapanacak mı? Bakan Koca'dan net yanıt... Yeni uygulamayı böyle duyurdu#Yüz Yüze Eğitim
Rekor sonrası paylaştı... Musk tweetinde ne demek istediRekor sonrası paylaştı... Musk tweetinde ne demek istedi?#Bitcoin
Trumptan aylar sonra flaş hamle... Tarih verdiTrump'tan aylar sonra flaş hamle... Tarih verdi!#Trump
Aşıda yeni dönem resmen başladı... İlk adım atıldıAşıda yeni dönem resmen başladı... İlk adım atıldı!#Kovid Aşısı
Aleynanın ölümünde yeni rapor Üç ana sebep var... Mesajlara ulaşılamadıAleyna'nın ölümünde yeni rapor! Üç ana sebep var... Mesajlara ulaşılamadı#Aleyna Ağgül
Dünyanın en güzel köyleri açıklandı Listede Türkiyeden de bir yer var...Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var... #Uswitch
34 kilometre kulaç attı, tarihe geçti Yüzücülerin Everest Dağını 15 saatte yüzdü34 kilometre kulaç attı, tarihe geçti! 'Yüzücülerin Everest Dağı'nı 15 saatte yüzdü#Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Kimler evde bakım maaşı alacakKimler evde bakım maaşı alacak?#Bakım Ödemesi
Annesiyle mahkemelik olmuştu... Karar verildiAnnesiyle mahkemelik olmuştu... Karar verildi!#Zeynep Korel
Otomobili kaldırıma park eden sürücüye not... Görenler şaşkına döndüOtomobili kaldırıma park eden sürücüye not... Görenler şaşkına döndü!#Otomobil
HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika... Elon Musk'tan flaş Bitcoin ve Ethereum paylaşımı

#Bitcoin#Ethereum#Elon Musk
Son dakika... Elon Musktan flaş Bitcoin ve Ethereum paylaşımı
Burak TAŞÇI

Milyarder iş adamı Elon Musk, Bitcoin'in rekor kırması, Ethereum'un 4000 dolar direncini aşmasının ardından tweet attı. Musk, tweetinde bir çiftin Bitcoin ve Ethereum'daki fiyat değişimlerini izlemesini resmetti.

Haberin Devamı

Kripto para birimleri hızla yükseliyor. Bitcoin liderliğinde başlayan yükseliş Ethereum'la devam ediyor. Milyarder iş adamı Elon Musk ise kripto paralara ilgisini hemen her tweetinde belirtiyor.

Tesla'nın rekor kâr açıklamasının ardından 37 bin 500 Bitcoin'i satmadığı da ortaya çıkan Elon Musk, Bitcoin'deki rekorla milyonlarca dolar kâr elde etmiş oldu.

Şaka coinlerine de merak salan ve Shiba Inu ile Dogecoin'in yükselmesine neden olan Musk şimdi de en büyük kripto paralara göz dikti.

Bitcoinden yeni rekor

Bitcoin'den yeni rekor

Elon Musk son attığı tweetler arasında yer alan ve 180 binin üzerinde beğenilen tweeti ile ilgi odağı oldu.

ÇİFT EKRANDA KRİPTO PARALARI İZLİYOR

Musk'ın attığı tweette bir çift kripto paralardaki değişimi televizyon ekranından izliyor. Ekranda Bitcoin ve Ethereum listelenirken Bitcoin için 69 bin dolar, Ethereum için de 4200 dolar rakamı göze çarpıyor.

Bitcoin 66 bin 973 dolarla dün tarihi rekor kırarken Elon Musk'ın 69 bin dolar olan ekran görüntüsünü paylaşması kripto para çevrelerince manidar karşılandı ve 69 bin dolar direncinin aşılabileceği gibi yorumlandı.

Haberin Devamı

Ethereum ise bugün 4240 doları aşarak Elon Musk'ın tahminini gerçekleştirmiş oldu.

Son dakika... Elon Musktan flaş Bitcoin ve Ethereum paylaşımı

SON FİYATLAR

Bitcoin saat 07:30 itibarıyla 64 bin 809 dolar seviyesinden işlem görüyor. Gün içinde en düşük 64 bin 212 dolar, en yüksek 66 bin 161 dolar seviyesi görüldü. Ethereum ise 4163 dolardan alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 4100 dolar, en yüksek 4240 dolar seviyesine çıktı.

İlgili Haberler:

Tüm genç kızları ve ailelerini ilgilendiriyor... Facebook ve Instagram bizden neyi sakladı?Aleyna Tilki'den büyük başarıDünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var...
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bitcoin#Ethereum#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

Aşılamanın faydası: Vaka çok, hasta az

Aşılamanın faydası: Vaka çok, hasta az

Tüm genç kızları ve ailelerini ilgilendiriyor... Facebook ve Instagram bizden neyi sakladı

Tüm genç kızları ve ailelerini ilgilendiriyor... Facebook ve Instagram bizden neyi sakladı?

Aleyna Tilkiden büyük başarı

Aleyna Tilki'den büyük başarı

Dünyanın en güzel köyleri açıklandı Listede Türkiyeden de bir yer var...

Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var...

Covid-19a karşı ‘antikor kokteyli’ müjdesi 12 aya kadar koruma sağlıyor...

Covid-19'a karşı ‘antikor kokteyli’ müjdesi! 12 aya kadar koruma sağlıyor...