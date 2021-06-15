Dev şirkette deprem! 2 üst düzey yönetici istifa etti... Hisseleri tepetaklak

Lordstown Motors için haberler giderek kötüleşiyor. Sorunlarla boğuşan elektrikli otomobil üreticisi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, CEO'su ve baş finans yetkilisinin, şirketin iflas edebileceği uyarısından sadece bir hafta sonra istifa ettiğini söyledi.

CEO Steve Burns ve CFO Julio Rodriguez’in ayrılıkları hemen işleme alındı ancak uygun kalıcı bir aday bulunana kadar onların yerine gelen isimler geçici olarak görevde olacak.

Lordstown’un Baş Bağımsız Direktörü Angela Strand, yönetici başkan olarak atandı ve kuruluşun geçişini denetleyecek. Geçici CFO ise Becky Roof.

HİSSELERİ TEPETAKLAK

Lordstown'un hisseleri, haberlerin duyulmasının ardından ilk işlemlerinde yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti. Geçen yıl özel amaçlı bir satın alma şirketi (SPAC) ile birleşerek halka açılan şirket, elektrikli pikap üretimini artırmak için mücadele ettiğinden, hisse senedi 2021'de Pazartesi günkü haberlerden önce şimdiye kadar yüzde 40'tan fazla düştü.

Yıllık bir raporda şirket, bir önceki çeyrekte 125,2 milyon dolar net zarar açıkladıktan sonra 31 Mart itibariyle elinde 259,7 milyon dolar nakit olduğunu söyledi.

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