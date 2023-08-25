Erdoğan'dan yerel seçim sözleri: Muhalefetin içler acısı durumunu bir kez daha gördük

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te 12,5 milyar liralık kamu ve özel sektör yatırımının açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasında yerel seçim mesajı verdi. Erdoğan "Yerel seçimlerde Bitlis'in geleceğine ve iradesine sahip çıkacağına yürekten inanıyorum. Muhalefetin içler acısı perişan durumunu gördük" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Tüm Bitlis'e selamlarımı gönderiyorum. Hem Anadolu'nun kapılarını bizlere açan muhteşem zaferi kutlayalım, hem de yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılışını yapalım dedik. 12,5 milyar liralık kamu ve özel sektör yatırımlarını resmen hizmete alıyoruz. Bu yatırımlar arasında il özel idarelerinden müftlüğe tüm kurumların hizmet ve projeleri bulunuyor. 75 kalem eser ve hizmeti Bitlis'in istifadesine sunmuş oluyoruz. Bitlis OSB'de 34 firmamızın açılışını yapıyoruz.

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Bitlis kamu yatırımlarının yanında özel sektör yatırımlarıyla kendinden söz ettirmeye başladı. Özel sektörün şehrimize olan ilgisi artıyor. Bitlis tekstil alanında bölgenin üretim merkezi haline geliyor. 3600'den fazla kardeşimiz iş imkanına kavuşacaktır. Törenimizi gerçekleştirdiğimiz Eren Tekstil'i, yöneticilerini, çalışanlarını tebrik ediyorum.

Devlet olarak bugüne kadar üreten istihdam oluşturan herkese hiçbir ayrım yapmadan daima destek olduk. Türk ekonomisine katkı verenlere biz de tüm imkanlarımızla sahip çıktık. Yeter ki siz üretin, çalışın, yatırım yapın, biz sizi asla yalnız bırakmayız sözümüzün gereğini her zaman yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Milyarlarca liralık tesisler samimi çabaların birer meyvesidir. Bu fabrikalara ve yatırımlara yenileri eklenecektir.

"İCRAATLERİMİZLE KONUŞURUZ"

Biz kuru sıkı atmayız, konuşurken icraatlerimizle konuşuruz. Referans kaynağımız eserlerimiz ve hizmetlerimizdir. Vatandaşlar arasında ayrım yapmıyorsak il ve bölgeler arasında da ayrım yapmayız. Batıda yaşayan vatandaşlar hangi imkanlardan faydalanıyorsa buradaki kardeşlerimizin de aynısına sahip olması için çalışıyoruz.

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Çok önemli ulaştırma projelerinin olduğu yatırımların çoğunu yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. Bitlis'e toplam 1,2 milyar lira tarımsal destek sağladık. Sulama tesisleriyle 40 bin dekar araziyi sulamaya açtık.

"YEREL SEÇİMDE BİTLİS'İN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM"

Bitlis'in de içinde yer aldığı bölgemiz terör tehdidinden kurtuldukça yeni yatırımlar gelecek kalkınma hızlanacaktır. Sadece ülkemizin diğer illerinden değil dünyanın farklı köşelerinden insanlar buralara gelip bölgemizin güzelliklerini keşfediyor. Yatırımcılarımız illerimize yeni fabrikalar, üretim tesisleri kuruyorlar. Bitlis'ten çıkan ürünler pek çok ülkede rafları süslüyor. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleriyle Türkiye, istikrar sürsün diyerek bu konudaki tavrını açık ve net şekilde ortaya koydu. Önümüzde mahalli idareler seçimi var. Yerel seçimlerde Bitlis'in geleceğine ve iradesine sahip çıkacağına yürekten inanıyorum. Muhalefetin içler acısı perişan durumunu gördük. Bunların ülkeyi yönetecek kapasite ve niyetlerinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz. Siyasi ikballerini kurtarmak dışında hiçbir gündemleri yoktur. Dertlerinize derman üretecek olan yine biziz.