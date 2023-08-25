Altın fiyatlarında neler oluyor? Tüm piyasalar Powell'a odaklandı

Haberin Devamı

Ons altın bugün zayıf seyretse de geçtiğimiz günlere göre yükseliş kaydetti. Bugün Jackson Hole'de konuşacak Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözleri altında hareketlilik yaratabilir. Altın fiyatları durgun ve satıcılı seyre yönelmişti. Dolardaki yükselişin etkisiyle birlikte altına olan talep azalmıştı. Son iki gündür altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket olmaya başladı ve ayın ilk zamanlarına göre performansını artırdı.

Ons altın güne 1916 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1913 dolar, en yüksek de 1917 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 1914 dolardan işlem görüyor.

Gram altın ise yurt içi piyasadaki gelişmelerin etkisiyle güç kaybetti. Merkez Bankası'nın 750 baz puanlık faiz artırımı sonrasında dolardaki yüzde 7'lik düşüş nedeniyle gram altın 1600 liranın altına geriledi. Gram altın güne 1588 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1581 lira, en yüksek de 1601 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 1600 liradan alıcı buluyor.

Haberin Devamı

ABD HAZİNE TAHVİLİ GETİRİLERİ DE ALTINI ETKİLEDİ

ABD Hazine tahvili getirilerinin düşüşe geçmesi nedeniyle altın fiyatları 10 Ağustos'tan bu yana görülen en yüksek seviyesine ulaştı ve haftalık olarak yüzde 1,3 değer kazandı.

Gözden Kaçmasın Bir şirket daha halka arz oluyor Haberi Görüntüle

FED YETKİLİLERİ FAİZ ARTIRIMINDAN YANA

Fed yetkilileri daha fazla faiz artırımına ihtiyaç duyulmaması yönünde açıklamalarda bulundu. Fed'in faiz oranlarıyla ilgili olarak ipuçlarını Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün saat 17:05'te Jackson Hole'de açıklaması bekleniyor.

ANALİSTLERDEN TERS RÜZGAR UYARISI

Analistler ons altının 1920 dolar seviyesine doğru trend yakaladığını ancak Powell'ın açıklamaları bunu yukarı ya da aşağı çevirebileceğini söyledi. Analistler güçlü doların altın için ters rüzgar etkisi yapabileceğini de belirtti.