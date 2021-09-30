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Borç yapılandırmasından yararlanmak için bugün son gün

#Borç Yapılandırması#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Vergi
Borç yapılandırmasından yararlanmak için bugün son gün

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren kanundan yararlanmak isteyenler için başvurular bugün sona eriyor. Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Kasım'a kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak. Elektronik ortamda saat 23.59'a kadar başvurular alınacak.

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AA- Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri Cumhurbaşkanı Kararı ile birer ay uzatılmıştı.

Bu çerçevede yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenlerin, bugün ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Vergi daireleri bugün saat 19.00'a kadar açık olacak.

Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla yapılabiliyor. Elektronik ortamda saat 23.59'a kadar başvurular alınacak.

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Kanun kapsamında, vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna olan kesinleşmiş borçlar cezaları kaldırılarak güncelleniyor ve taksitle ödeme imkanı sağlanıyor. Ayrıca ihtilafların sonlandırılması amacıyla dava safhasında olan alacaklar da yapılandırılarak ödenebiliyor.

Yetkililer, başvuru süresinin yeniden uzatılmasına yasal imkan bulunmadığını hatırlatarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mükelleflerin başvurularını vergi dairelerine gitmeden, elektronik ortamda yapmalarının kendileri ve çalışanlar açısından daha sağlıklı olacağını belirtiyor.

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PEŞİN ÖDEMELERDE İNDİRİM

Düzenleme kapsamında peşin ödemeler ve birinci taksit ödemeleri için son gün 1 Kasım olarak belirlendi. İkinci taksitin de 30 Kasım'a kadar ödenmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılandırılan borçların ilk taksit veya peşin ödenebileceği süre de 1 ay uzatılmıştı. Buna göre vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Kasım'a kadar yapmaları önem taşıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım'a kadar yapılacak.

Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Kasım'a kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.

Yangın ve sel felaketi nedeniyle getirilen mücbir sebep halinde başvuru ve ödemeler
Yangın ve sel felaketi nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerdeki borçluların da 7326 sayılı Kanun'dan yararlanmak için başvurularını mesai saati bitimine kadar yapmaları gerekiyor. Buna karşın mücbir sebep halinde olan söz konusu borçlular, taksit ödemelerini, 4419 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile mücbir sebep hali bitiminden itibaren ödenmek üzere yeniden belirlenen sürelerde yapabilecek.

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Mükelleflerin yoğun ilgi gösterdiği düzenleme kapsamında Kanundan yararlanmak için vergi dairelerine dün itibarıyla 5 milyon 36 bin mükellef başvurmuştu. Bu kapsamda 127 milyar 516 milyon liralık alacak yapılandırılırken alacaklara karşılık 11 milyar 408 milyon lira tahsilat gerçekleştirildi.

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#Borç Yapılandırması#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Vergi