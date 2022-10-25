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Bakan Varank: En küçük tehdide seyirci kalmayız

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#Mustafa Varank#SAHA#SAHA EXPO
Bakan Varank: En küçük tehdide seyirci kalmayız
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 16:26

SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın resmi açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kimsenin endişe etmesine gerek yok. Türkiye'nin başkasının topraklarında gözü olmadı. Bizim savunma sanayii harikalarımız 10 yıllardır devam eden emperyalistlerin ya da maşalarının yaptığı zulümleri durdurmak için kullanılır. Türkiye'ye karşı yapılacak en küçük tehdide dahi seyirci kalmayız. Aksini düşünen varsa SAHA EXPO'yu görsünler" dedi.

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Bu yıl üçüncüsü düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Türkiye'nin ilk yerli insansız deniz aracı, Atmaca Gemi Savar Füzesi, Akıncı, TB2, hem silah hem lojistik hem gözcü olan drone'lar fuarda görücüye çıktı. 27 Ekim'e kadar Uluslararası ve Türkiye'den profesyonellerin ziyaret edebileceği fuar, 28 Ekim'de halka açık olacak. 30 bin profesyonel ziyaretçiyi ağırlamayı hedefleyen fuarda, dünya çapında tanınan markalar da yer aldı.

Fuarın resmi açılışı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleşti.  

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Programlarından dolayı fuara katılamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da mesaj göndererek, fuarın hayırlı olmasını dileklerini iletti.  

'HİÇBİR AMBARGO TÜRKİYE'Yİ BAŞARI HİKAYESİNİ YAZMAKTAN ALIKOYAMIYOR'

Bakan Varank, yaptığı açılış konuşmasında, "Türkiye yüzyılını konuşabiliyorsak, büyük ve güçlü Türkiye diyebiliyorsak, bu başarıdaki aslan payı şüphesiz Türk Savunma Sanayii'ne aittir. Savaşların, krizlerin, salgınların yüzyılında bugün ülkelerin kaderini tayin eden en belirli etken caydırıcılığıdır. Savunma sanayiiniz ne kadar güçlüyse o kadar etkin, o kadar güçlü o kadar da dünya siyasetinde mutebersiniz. Bugün hiçbir yaptırım, gizli ya da açık hiçbir ambargo Türkiye'yi bu başarı hikayesini yazmaktan alıkoyamıyor" ifadelerini kullandı.  

AR-GE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN ANAHTARIDIR

Varank, "Savunma sanayiinde yerlilik oranları yüzde 20'lerden yüzde 80'lere, çalışan personel sayısını 30 binden 80 bine ciromuzu 1.3 milyar dolardan 10 milyar dolara, Ar-Ge harcamalarını 50 milyon dolardan 1 buçuk milyar dolara yükselttik. Katma değerin anahtarı olan Ar-Ge kısmına özel parantez açmak istiyorum. Bu sektörde iyi bir fikre, iyi bir sermayeye ya da kalifiye insan kaynağına sahip olmak tek başına başarıyı getirmiyor. ARGE konusunda yeterli değilseniz, bu alana yatırım yapmıyorsanız diğer tüm yetkinlikleriniz zamanla yok olmaya mahkumdur. Çünkü Ar-Ge sürdürülebilirliğin anahtarıdır" dedi.  

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TÜRKİYE'YE KARŞI YAPILACAK EN KÜÇÜK TEHDİDE SEYİRCİ KALMAYIZ

Bakan Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Tayfun Füzesi kapasitesini sürekli artıran füze ailesinin ilan edilen kamuoyuna yansıyan, en yeni üyesi. Tayfun'un menzili şuymuş, buymuş. Birileri çok rahatsız oluyormuş, biz bu tartışmalara aldırış etmiyoruz. Kimsenin endişe etmesine gerek yok. Türkiye'nin başkasının topraklarında hiçbir zaman gözü olmadı. Biz teknolojiyi saldırmak için değil savunmak için geliştiririz. Korkutmak için değil, caydırmak için üretiriz. Bizim savunma sanayii harikalarımız 10 yıllardır devam eden emperyalistlerin ya da maşalarının yaptığı zulümleri durdurmak için kullanılır. Bu kürsüden açıkça tüm dünyaya söylüyoruz. Türkiye'ye karşı yapılacak en küçük tehdide dahi seyirci kalmayız. Aksini düşünen varsa SAHA EXPO'yu gezip görsünler ve ne kadar yanıldıklarını kendileri bizzat idrak etsinler" diye konuştu.

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#Mustafa Varank#SAHA#SAHA EXPO

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