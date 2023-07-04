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Bakan Tunç’tan kira açıklaması: Kira artışı yüzde 25’i geçemez

Güncelleme Tarihi:

#Yılmaz Tunç#Kira#Artış
Bakan Tunç’tan kira açıklaması: Kira artışı yüzde 25’i geçemez
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 11:59

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konutlardaki kira artış oranına ilişkin olarak yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacağını söyledi. Bakan Tunç "Tahliye davaları artmış olabilir. Ev sahibi, kirayı artıramadığı için tahliye yoluna başvurmuş olabilir. Tahliye davası da 1 yılda bitmiyor" dedi.

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Fahiş kira artışları ve kiracı ile ev sahibi arasındaki ihtilafa ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Zam konusunda yüzde 25 sınırı var. Sözleşme olduğu için yüzde 25’i geçemez. Hukuki bir ihtilaf olur o zaman. Diyelim yüzde 26 yapmak istedi. Kiracı imzalamaz ama ev sahibi tahliyeye başvurursa onun da gerekçeleri var. İhtiyaç nedeniyle tahliye zaten yasada var. Bunu önleyemezsin” açıklamasını yaptı. Tahliye davalarının artmasına yönelik ise Tunç,” Tahliye davaları artmış olabilir. Ev sahibi, kirayı artıramadığı için tahliye yoluna başvurmuş olabilir. Tahliye davası da 1 yılda bitmiyor” dedi.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KİRA ARTIRIM ORANI YÜZDE 25 İLE SINIRLANDIRILMIŞTIR

Dünkü kabine toplantısı sonrasında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Son 21 yıldır kararlılıkla sürdürdüğümüz; halkımızı enflasyona ezdirmeme prensibimize bugün de sahip çıkıyoruz. Özellikle toplumumuzun kırılgan kesimlerini hayat pahalılığının etkilerinden korumaya çalışıyoruz. Fahiş kira artışlarına karşı geçen sene devreye aldığımız üst sınır uygulaması bu tedbirlerden biriydi. Konut kira sözleşmelerinde artırım oranı yüzde 25 ile sınırlandırılmıştır. Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya devam edecektir." dedi.

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#Yılmaz Tunç#Kira#Artış

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