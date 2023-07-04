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Bakan Işıkhan: Memura zam çalışmaları sürüyor

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#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı#Vedat Işıkhan#Memur
Bakan Işıkhan: Memura zam çalışmaları sürüyor
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 11:59

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memurlara ilişkin olarak "Zam çalışmaları sürüyor, kimsenin mağdur olmaması için kapsamlı düşünülüyor" dedi.

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Gözler memur maaşlarına zam için Meclis’te yapılacak düzenlemeye çevrilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sürece ilişkin açıklamalar yaptı. Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işıkhan, “Yoğun bir mesai harcanıyor. Kimsenin mağdur olmaması için çok kapsamlı düşünülüyor. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önceliğimiz refah ve yaşam kalitesini arttırmak” dedi. Işıkhan, şunları kaydetti:

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MEMUR MAAŞLARINA ZAM

“Yoğun bir mesai harcanıyor. Cumhurbaşkanı’nın söylediği gibi Meclis tatile girmeden önce. bazı değişkenleri de dikkate almak lazım. Çok kapsamlı düşünülüyor. Kimsenin mağdur olmaması için, çalışanlarımızın refahın arttırılması bizim için önemli.Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma hayatının tek boyutu yok. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Önceliğimiz refah ve yaşam kalitesini arttırmak ve enflasyona ezdirmemek”

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MEMUR VE EMEKLİLERİMİZE VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlatıyoruz. 5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacaktır. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Tatile girmeden evvel Meclis onayı gerektiren tüm hususları parlamentomuzun taktirine sunacağız" dedi.

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#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı#Vedat Işıkhan#Memur

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