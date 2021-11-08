Bakan Kurum'dan 'Dünya Şehircilik Günü' mesajı

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Bakan Kurum mesajında, "Şehirler; kültür ve medeniyetlerin doğduğu, geliştiği ve yayıldığı mekânlar; geçmişimizle geleceğimizi birbirine bağlayan ortak yaşam alanlarıdır. Şehirler; bizimle birlikte yaşayan ve gelişen canlı bir dünyadır." ifadelerini kullandı.

"Geçmişten bu yana insanlığın en büyük başarılarının şehirlerde ve sosyal çevre içerisinde gerçekleştiği bilinciyle; şehirlerimizi, insan, mekân ve çevre ilişkisi bağlamında ele alıyoruz." diyen Bakan Kurum mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Medeniyetimizi Yaşatan, Çevreye Saygılı İklim Dostu Şehirler” hedefiyle; sosyal konuttan millet bahçelerine, kentsel dönüşümden sıfır atığa, iklim değişikliğinden ekolojik koridorlara kadar tüm altyapı ve üstyapı yatırımlarımızla şehirlerimizi imar ve ihya ediyoruz.

"ÇALIŞMALARIMIZ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR"

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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ve Türkiye’nin en büyük şehircilik hareketi olan Kentsel Dönüşüm Seferberliğiyle 81 ilimizin tamamında afetlere karşı risk taşıyan tüm binaları yeniliyoruz. Tarihi kent merkezlerinin ve meydanlarının ihyasından eski sanayi alanlarının taşınmasına, sel ve heyelan riski altındaki yapıların dönüştürülmesinden tarımköy projelerine, sokak sağlıklaştırma projelerinden modern otoparklara kadar çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.

"YEŞİL VE MAVİ KORİDORLAR OLUŞTURUYORUZ"

Bugün artık, Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm dünyaya ilan ettiği Türkiye’nin Yeşil Kalkınma Devrimiyle yeni bir döneme girdik. Yeşil dönüşüm çalışmalarımızla geleceğin şehirlerini hazırlıyoruz.

81 şehrimize yaptığımız 81 milyon m2 millet bahçemizle, ekolojik koridorlarımızla, bisiklet ve yeşil yürüyüş yollarımızla Türkiye’nin Büyük Ekolojik Dönüşümünü hızlandırıyoruz. Korunan doğal alanlarımızın büyüklüğünü her geçen gün artırıyoruz. Millet bahçelerimizle, açık ve yeşil alanlarımızla, ekoloji temelli bir anlayışla Yeşil ve Mavi Koridorlar oluşturuyoruz.

"HER YÖNDEN ERİŞİLEBİLİR ŞEHİRLER İNŞA EDİYORUZ"

Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlattığımız Sıfır Atık Projemizle doğal alanlarımızı korurken ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına destek oluyoruz. Sıfır Atık Mavi’yle denizlerimizde, göllerimizde, akarsularımızda kirliliğe karşı mücadele ediyor, su kaynaklarımızı koruyoruz.

Şehirlerimizde; kendi enerjisini üreten, enerji savurmayan, su hasadı yapan, sıfır atık uyumlu, akıllı sistem uygulamalarıyla donatılmış yapılar inşa ediyoruz. Yine akıllı şehir uygulamalarımızla vatandaşlarımızın şehirlere dair her türlü bilgiye tam ulaşacağı; engelliler, yaşlılar ve çocuklarımız başta olmak üzere herkes için, her yönden erişilebilir şehirler inşa ediyoruz.

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"DÜNYAMIZI, ŞEHİRLERİMİZİ GÜZELLEŞTİRECEĞİZ"

Tüm bu çalışmalarımızla bütün illerimizi 2023’e, 2053’e ve 2071’e en güzel şekilde hazırlıyoruz. Şehircilik geleneğimizden aldığımız ilhamla ihya ettiğimiz şehirlerimizi evlatlarımıza en güzel haliyle bırakacağız.

Bilge Mimar Turgut Cansever’in de dediği gibi “İnsanın dünyadaki esas vazifesi dünyayı güzelleştirmektir.” Dünyamızı, şehirlerimizi güzelleştireceğiz. Gelecek nesillerimizin ruhunu, gönlünü, aklını ihya edecek, şehirler kuracağız. Ben bu duygularla Dünya Şehircilik Günü'nü kutluyor, bizlere hayat olan şehirlerimiz için yaptığımız tüm çalışmaların hayırlar getirmesini temenni ediyorum.